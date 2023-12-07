Пражский застройщик: скоро и автомагистраль признают памятником архитектуры

Подготовка и запуск международного архитектурного конкурса — дело долгое и требует привлечения многих экспертов.





«Я не знаю всех подробностей этого конкурса, но знаю, что он занял около двух с половиной лет. Подготовка включала в себя оценку экспертных мнений около 60 человек. Само жюри состояло из 11 человек плюс заместители», — рассказывает Петр Паличка, глава Penta Real Estate, добавляя, что речь идет о людях с широким кругозором.





Паличка комментирует недавние события, связанные с конкурсом на редевелопмент Главного железнодорожного вокзала. У него самого большой опыт участия в архитектурных конкурсах.





«В этом конкретном конкурсе участвовали дендрологи, историки, специалисты по охране природы, социологи, представители транспортной компании и города», — добавляет Паличка, отмечая, что в таких тендерах всегда задействованы большие деньги. В качестве примера он приводит международный конкурс, который его компания организовала для пражского района Florenc 21. Тендер длился год и обошелся в миллион евро.





Самое важное, по его словам, — это техническое задание для конкурса. На самом деле, по его словам, необходимо создать компромиссный проект, против которого никто не будет однозначно возражать.





«У нас нет проблем с мнением профессиональных организаций — именно для этого они и существуют. Они эксперты и часто улавливают то, чего просто не должно быть. Однако меня беспокоит тот факт, что в этих организациях сидят люди, которые потом выступают против мнения своей организации», — говорит Паличка.





«В конкурсе на проект Florenc 21 было международное жюри из одиннадцати человек. В нем сидели представители природоохранных организаций — как во время создания брифа, так и во время оценки. Все прошло, победившее предложение было одобрено, и было решено, что оно станет основой для внесения изменений в генеральный план. Однако неожиданно против выступили специалисты по сохранению из Института национального наследия, которые все это время сидели в зале. И вот уже два года он лежит в Министерстве культуры, а мы ждем. А два года стоят огромных денег. То, что кто-то дает положительное заключение, а потом обжалует его, я просто не понимаю», — говорит Паличка. То же самое относится и к тендеру на реконструкцию Главного железнодорожного вокзала.





«В нем участвовало много людей, и они не идиоты. Есть 50 организаций, которые дадут свое экспертное заключение по какому-то вопросу. Затем в жюри сидят 11 экспертов со всего мира, которые оценивают это очень сложным образом, они действительно относятся к этому честно и проводят над этим много часов. А потом появляется кто-то, ничего об этом не знает и пишет какую-то ерунду, которая становится вирусной», — говорит Паличка о дебатах, разгоревшихся после событий, связанных с конкурсом.





Магистраль как памятник





Но есть и серьезная проблема на Центральном вокзале. Здание вокзала было признано памятником культуры. Железнодорожная администрация теперь оправдывается тем, что никто не знал об этом факте, когда объявлял конкурс.





«Это действительно проблема. В нашей стране существуют разные взгляды на памятники, и одна из трактовок гласит, что все, что так или иначе связано с памятником, тоже является памятником. Но с этой точки зрения даже главная автомагистраль уже является памятником», — говорит Паличка.





По его мнению, нынешняя ситуация очень сложная, ведь если бы об охране наследия говорилось с самого начала, то победившее предложение вообще не было бы создано. «С моей точки зрения, во мнении защитников природы есть определенная непоследовательность, — добавляет Паличка, — город должен развиваться, и если мы скажем, что ничего нельзя разрешать, он просто не будет развиваться».





Не оценивайте в стиле «нравится — не нравится»





Как сложится ситуация вокруг Центрального вокзала, он не может предположить. Сам он не хочет оценивать проект в стиле «нравится — не нравится».





«Честно говоря, я должен сказать, что мне не нравится дизайн в том виде, в котором он выглядит, но, с другой стороны, является ли этот дизайн функциональным и принесет ли он пользу Праге и вокзалу? Я точно не знаю. Я считаю, что да», — говорит Паличка, добавляя, что, по его мнению, все предложение заслуживает лучшего информирования и объяснения.





«Я верю, что в конце концов здравый смысл возобладает. Во-первых, я надеюсь, что участники конкурса донесут функцию предложения до профессионалов и широкой общественности. Когда мне его объяснили, мне кажется, что в нем есть логика. Я верю, что люди, которые так долго думали над этим и приняли решение, поступили правильно, я не считаю их дураками и надеюсь, что здравый смысл возобладает, истерия прекратится и все пойдет в том направлении, в котором, по мнению экспертов, будет лучше».