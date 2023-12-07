Около 70% муниципалитетов в Чехии хотят строить государственные квартиры

Квартиры в новостройках манят, особенно в Праге и других крупных городах. Однако их стоимость зачастую не отличается от стоимости покупки дома на одну семью. Например, в проекте RIVI Bachova в пражском районе Ходов цены на квартиры 1+кк (38 кв. м) начинаются от 6 млн крон, а стоимость самых больших квартир 4+кк (до 96 кв. м) приближаются к 14 млн крон.

Если считать только многоквартирные дома, без домов престарелых и так далее, то в Чехии насчитывается около 144 000 государственных и муниципальных квартир для сдачи в аренду, сообщил пресс-секретарь Министерства регионального развития Петр Валецко, добавив, что еще около 13 000 государственных и муниципальных квартир не заняты, например, из-за текущего ремонта.

«В целом можно сказать, что спрос на аренду муниципальных квартир значительно превышает предложение, но конкретная ситуация с жильем в отдельных населенных пунктах требует детальной проработки», — добавил он.

Это предусматривает и предлагаемый закон о поддержке жилищного строительства. Министерство хочет выяснить, где есть свободные муниципальные квартиры и где желательно отремонтировать муниципальный жилой фонд.

«Наши репрезентативные исследования показывают, что около 70% муниципалитетов считают свой жилищный фонд недостаточным и примерно столько же заинтересованы в строительстве. Таким образом, спрос огромен. Как будет развиваться количество муниципальных квартир в ближайшие годы, будет зависеть в основном от самих муниципалитетов. Министерство регионального развития постепенно предложит им набор инструментов в рамках реформы «Жилье для жизни», чтобы они могли активно решать свои жилищные проблемы», — добавил Валецко.

Более 10 000 заявителей в Брно

В Брно, например, в октябре было зарегистрировано более 10 000 претендентов на городскую квартиру, а всего в столице Южноморавского края насчитывается около 28 000 государственных квартир, большинство из которых заполнены.

В Пльзене по состоянию на 1 октября зарегистрировано 2 500 претендентов, а в управлении города находится 2 350 квартир, которые также обычно заняты. Большинство других региональных городов не ведут список ожидания претендентов и не регистрируют их, поэтому на каждую свободную квартиру приходится подавать отдельное заявление. Количество людей, которые были бы заинтересованы в муниципальных квартирах, зачастую неизвестно городам. Каждый город по-своему подходит к решению вопроса аренды. В одних местах существует конкурс на аренду, в других роль играет социальное положение или профессия претендента.

Городские квартиры не остаются вакантными. Арендная плата в таких квартирах обычно заметно ниже, чем в частных квартирах. Например, в Пльзене, по словам пресс-секретаря Евы Барборковой, арендаторы стандартной муниципальной квартиры платят 92 кроны за квадратный метр, в то время как средняя цена составляет около 252 крон за метр.

В Градце-Кралове средняя стоимость аренды муниципальной квартиры составляет 130 крон за квадратный метр. «Квартиры для семей с детьми стоят 61 крону за квадратный метр. Пожилые люди платят 36 крон за квадратный метр», — сказала пресс-секретарь Катержина Рохличкова. В целом средняя арендная плата в городе в октябре составляла около 257 крон за квадратный метр.

В Оломоуце арендная плата за квадратный метр в муниципальной квартире составляет 104–110 крон, а в других квартирах в октябре в среднем 238 крон. Городской совет утвердил повышение арендной платы на 20% для муниципальных квартир и на 10% для квартир специального назначения с марта следующего года.

В Брно самая высокая месячная арендная плата в муниципальных квартирах составляет до 200 крон за квадратный метр, в то время как обычная арендная плата составляет 343 кроны за метр.

Многие города меняют тенденцию последних лет по избавлению от недвижимости. Например, 10 лет назад в Градец-Кралове было 1 485 квартир, постепенно их количество сократилось до 1 331. В этом году город приобрел здание бывшего общежития университетской больницы, и количество квартир увеличилось до 1 462.

Брно готовится к строительству кооперативного жилья. Город ищет другие варианты строительства жилья в сотрудничестве с ассоциациями или частным сектором.

Усти-над-Лабем в свою очередь приобрел за 60 млн крон здание бывшего ректората университета Яна Евангелиста Пуркине на улице Горжени, чтобы построить там 67 квартир для 132 жителей.

В пражском районе Новы-Дворы будет построено 2 500 новых квартир

«Мы уже выбрали места, где город сам будет строить квартиры. Самый крупный проект будет реализован в районе Новы-Дворы, где мы хотим построить 2 500 квартир, в которых смогут поселиться до 6 000 пражан. Всего мы готовим 11 проектов в столице, которые находятся в ведении Пражской девелоперской компании», — сказал пресс-секретарь Вит Хофман.

Строительство может начаться через два-три года. Другие проекты будут реализованы в Долни-Почернице, на Черном Мосте или Палмовке. «Среди самых крупных проектов — проект в Дольни-Почернице, где в несколько этапов будет построено 845 квартир в семейных, террасных и малоэтажных многоквартирных домах», — добавил Хофман.