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Около 70% муниципалитетов в Чехии хотят строить государственные квартиры
11 декабря 2023
10:00
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В Чешской Республике насчитывается около 144 000 арендованных государственных и муниципальных квартир. Спрос на них значительно превышает предложение, утверждает Министерство регионального развития. Его слова подтверждаются опытом региональных городов. Последние хотели бы расширить свой жилищный фонд либо за счет покупки, либо за счет строительства. Таким образом, тенденция последних лет, когда от недвижимости часто избавлялись, меняется на противоположную.
Квартиры в новостройках манят, особенно в Праге и других крупных городах. Однако их стоимость зачастую не отличается от стоимости покупки дома на одну семью. Например, в проекте RIVI Bachova в пражском районе Ходов цены на квартиры 1+кк (38 кв. м) начинаются от 6 млн крон, а стоимость самых больших квартир 4+кк (до 96 кв. м) приближаются к 14 млн крон.
Если считать только многоквартирные дома, без домов престарелых и так далее, то в Чехии насчитывается около 144 000 государственных и муниципальных квартир для сдачи в аренду, сообщил пресс-секретарь Министерства регионального развития Петр Валецко, добавив, что еще около 13 000 государственных и муниципальных квартир не заняты, например, из-за текущего ремонта.
«В целом можно сказать, что спрос на аренду муниципальных квартир значительно превышает предложение, но конкретная ситуация с жильем в отдельных населенных пунктах требует детальной проработки», — добавил он.
Это предусматривает и предлагаемый закон о поддержке жилищного строительства. Министерство хочет выяснить, где есть свободные муниципальные квартиры и где желательно отремонтировать муниципальный жилой фонд.
«Наши репрезентативные исследования показывают, что около 70% муниципалитетов считают свой жилищный фонд недостаточным и примерно столько же заинтересованы в строительстве. Таким образом, спрос огромен. Как будет развиваться количество муниципальных квартир в ближайшие годы, будет зависеть в основном от самих муниципалитетов. Министерство регионального развития постепенно предложит им набор инструментов в рамках реформы «Жилье для жизни», чтобы они могли активно решать свои жилищные проблемы», — добавил Валецко.
Более 10 000 заявителей в Брно
В Брно, например, в октябре было зарегистрировано более 10 000 претендентов на городскую квартиру, а всего в столице Южноморавского края насчитывается около 28 000 государственных квартир, большинство из которых заполнены.
В Пльзене по состоянию на 1 октября зарегистрировано 2 500 претендентов, а в управлении города находится 2 350 квартир, которые также обычно заняты. Большинство других региональных городов не ведут список ожидания претендентов и не регистрируют их, поэтому на каждую свободную квартиру приходится подавать отдельное заявление. Количество людей, которые были бы заинтересованы в муниципальных квартирах, зачастую неизвестно городам. Каждый город по-своему подходит к решению вопроса аренды. В одних местах существует конкурс на аренду, в других роль играет социальное положение или профессия претендента.
Городские квартиры не остаются вакантными. Арендная плата в таких квартирах обычно заметно ниже, чем в частных квартирах. Например, в Пльзене, по словам пресс-секретаря Евы Барборковой, арендаторы стандартной муниципальной квартиры платят 92 кроны за квадратный метр, в то время как средняя цена составляет около 252 крон за метр.
В Градце-Кралове средняя стоимость аренды муниципальной квартиры составляет 130 крон за квадратный метр. «Квартиры для семей с детьми стоят 61 крону за квадратный метр. Пожилые люди платят 36 крон за квадратный метр», — сказала пресс-секретарь Катержина Рохличкова. В целом средняя арендная плата в городе в октябре составляла около 257 крон за квадратный метр.
В Оломоуце арендная плата за квадратный метр в муниципальной квартире составляет 104–110 крон, а в других квартирах в октябре в среднем 238 крон. Городской совет утвердил повышение арендной платы на 20% для муниципальных квартир и на 10% для квартир специального назначения с марта следующего года.
В Брно самая высокая месячная арендная плата в муниципальных квартирах составляет до 200 крон за квадратный метр, в то время как обычная арендная плата составляет 343 кроны за метр.
Многие города меняют тенденцию последних лет по избавлению от недвижимости. Например, 10 лет назад в Градец-Кралове было 1 485 квартир, постепенно их количество сократилось до 1 331. В этом году город приобрел здание бывшего общежития университетской больницы, и количество квартир увеличилось до 1 462.
Брно готовится к строительству кооперативного жилья. Город ищет другие варианты строительства жилья в сотрудничестве с ассоциациями или частным сектором.
Усти-над-Лабем в свою очередь приобрел за 60 млн крон здание бывшего ректората университета Яна Евангелиста Пуркине на улице Горжени, чтобы построить там 67 квартир для 132 жителей.
В пражском районе Новы-Дворы будет построено 2 500 новых квартир
«Мы уже выбрали места, где город сам будет строить квартиры. Самый крупный проект будет реализован в районе Новы-Дворы, где мы хотим построить 2 500 квартир, в которых смогут поселиться до 6 000 пражан. Всего мы готовим 11 проектов в столице, которые находятся в ведении Пражской девелоперской компании», — сказал пресс-секретарь Вит Хофман.
Строительство может начаться через два-три года. Другие проекты будут реализованы в Долни-Почернице, на Черном Мосте или Палмовке. «Среди самых крупных проектов — проект в Дольни-Почернице, где в несколько этапов будет построено 845 квартир в семейных, террасных и малоэтажных многоквартирных домах», — добавил Хофман.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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