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Эксперт: «Худший период на рынке ипотечного кредитования за последние несколько лет остался позади»

Новости 420on
14 декабря 2023
10:00
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Свежие данные Чешской банковской ассоциации показывают, что ставки по ипотечным кредитам в ноябре снизились до 5,67%. И хотя средняя ставка снизилась всего на 0,04 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, объем выданных ипотечных кредитов значительно вырос — на 121%. Банки выдали кредитов на 16,2 млрд крон.
«Худший период на рынке ипотечного кредитования за последние несколько лет остался позади», — говорит Ондржей Шухман, менеджер по ипотечному кредитованию в Komerční banka. «Объем новых кредитов вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом», — сказал он.
 
Средняя сумма ипотечного кредита в ноябре составила 3,21 млн крон.
 
Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ставок. «Следующий год вполне реально закончить со ставками около 4,5%», — говорит аналитик Люция Драсалова из Sirius Finance.
 
Однако, по мнению экономиста Якуба Сейдлера из Чешской банковской ассоциации, оптимизм следует умерить, пока снижение ставок не окажется долгосрочным. 
 
«Несмотря на заметный рост ипотечного рынка, очевидно, что в целом за этот год объем выданных ипотечных кредитов все равно будет примерно на треть ниже, чем в 2017 и 2018 годы», — подчеркнул он.
 
В то же время маловероятно, что в ближайшие два года ставки достигнут 4 или 3%. «Эпоха сверхдешевых денег закончилась, и такой пир, как во времена двухпроцентных ипотечных кредитов, вряд ли повторится», — считает Владимир Бруна, глава B&K Real Estate Investments.
 
По данным Чешской банковской ассоциации, объем вновь выданных ипотечных кредитов без рефинансирования в ноябре достиг 13,4 млрд крон после 13,2 млрд крон в октябре. Таким образом, рост за месяц составил 1,3%. Объем рефинансированных кредитов составил 2,8 млрд крон по сравнению с 2,9 млрд месяцем ранее.
 
Количество выданных новых ипотечных кредитов достигло 4 166, что на 90% больше, чем в ноябре прошлого года. Это самый высокий показатель с июня прошлого года.
ипотеки Чехия покупка недвижимости процентные ставки кредитование

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