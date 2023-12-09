ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Чешский инвестор покупает долю в офисном центре Churchill Square

Новости 420on
15 декабря 2023
12:00
426
Компания Českomoravská nemovitostní стала основным владельцем офисного комплекса Churchill Square в Праге рядом с Главным железнодорожным вокзалом, приобретя четверть его акций за 1 млрд крон. Продавцом выступил холдинг из Ливана.
Контрольный пакет акций офисного комплекса Churchill Square, расположенного рядом с Главным железнодорожным вокзалом Праги, перешел в руки чешского владельца. Доходная недвижимость ранее была поделена пополам между группой Českomoravská nemovitostní и ливанским холдингом CFH. Чешская компания выкупила еще четверть акций примерно за миллиард крон и стала мажоритарным владельцем комплекса.
 
«Сделка стала частью соглашения, которое мы заключили с CFH три года назад, когда создали совместное предприятие в связи с покупкой Churchill Square у застройщика Penta Real Estate. Согласно договору, мы полностью выкупим его к концу 2024 года и станем единственным владельцем этого чрезвычайно привлекательного комплекса», — сказал Йозеф Эйм, совладелец компании ČMN.
 
Офисный центр на границе райнов Жижков, Винограды и Главного железнодорожного вокзала на пересечении улиц Italská и Seifertova был построен Penta Real Estate. Основными арендаторами являются консалтинговая компания Deloitte и букмекерская контора Fortuna. В общей сложности в офисах работают около 2 000 человек.
 
Когда в 2020 году два совладельца приобрели у Penta Group это здание, они заплатили в общей сложности 4 млрд крон. Таким образом, нынешняя цена за четверть здания примерно соответствует первоначальной стоимости.
 
Сейчас сделки с крупной корпоративной недвижимостью идут на спад. По данным консалтинговой компании Colliers International, с начала 2023 года до конца третьего квартала сменились владельцы у объектов деловой недвижимости на сумму 953 млн евро, или около 23 млрд крон.
 
В годовом исчислении это означает 28-процентное падение. Например, в рекордном 2019 году за тот же период было продано недвижимости на сумму более 3 млрд евро.
 
Инвесторы надеются, что в следующем году настроения на рынке улучшатся. 
 
«Мы ожидаем восстановления чешского рынка недвижимости по мере снижения процентных ставок. Поэтому мы уже сейчас активно оцениваем потенциальные возможности приобретения. В Праге, которая пользуется большим спросом у кредитоспособных арендаторов из многонациональных компаний, мы хотим продолжать покупать офисные здания высшего класса», — добавил глава компании Českomoravská nemovitostní Йозеф Эйм.
офисы продажа недвижимости покупка недвижимости аренда недвижимости инвестиции Прага Чехия центр Праги

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14 ДЕКАБРЯ 2023
22:30
3346
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
«МАТЕМАТИКА НЕУМОЛИМА» — ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ РАССУЖДАЮТ О «ВЫГОДНОЙ» АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ
14 ДЕКАБРЯ 2023
10:00
756
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТ: «ХУДШИЙ ПЕРИОД НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОСТАЛСЯ ПОЗАДИ»
11 ДЕКАБРЯ 2023
10:00
983
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОКОЛО 70% МУНИЦИПАЛИТЕТОВ В ЧЕХИИ ХОТЯТ СТРОИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КВАРТИРЫ
9 ДЕКАБРЯ 2023
18:00
1438
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК: СКОРО И АВТОМАГИСТРАЛЬ ПРИЗНАЮТ ПАМЯТНИКОМ АРХИТЕКТУРЫ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
18:00
Новогодний маникюр в Праге: обзор лучших мастеров и акция к Рождеству
14:38
Близится «Неделя спорта» в Праге. Как попасть в бассейны и на катки бесплатно?
13:37
Как сэкономить на электричестве в это Рождество в Чехии
13:00
«Я ждал 45 минут, чтобы получить почтовую марку». Чешская почта не считает ситуацию драматичной
12:00
Как расположены буквы и символы на чешской клавиатуре? Комбинации клавиш для ď, ň, ó и других букв
10:30
На Новый год в Праге опять не будет фейерверка и видеомэппинга
09:00
За поджог конюшни в Праге — 15 лет тюрьмы. В огне погибли шесть лошадей и два пони
23:00
За пределами Чехии больше нет полной безопасности. Кто из соседей относится к категории среднего риска?
22:00
АНАЛИЗ: Что повлечет за собой поражение Украины для Запада
21:00
Решение ЕС по Украине, Молдове и Грузии является политическим, заявляет Кремль