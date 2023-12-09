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Чешский инвестор покупает долю в офисном центре Churchill Square
15 декабря 2023
12:00
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Компания Českomoravská nemovitostní стала основным владельцем офисного комплекса Churchill Square в Праге рядом с Главным железнодорожным вокзалом, приобретя четверть его акций за 1 млрд крон. Продавцом выступил холдинг из Ливана.
Контрольный пакет акций офисного комплекса Churchill Square, расположенного рядом с Главным железнодорожным вокзалом Праги, перешел в руки чешского владельца. Доходная недвижимость ранее была поделена пополам между группой Českomoravská nemovitostní и ливанским холдингом CFH. Чешская компания выкупила еще четверть акций примерно за миллиард крон и стала мажоритарным владельцем комплекса.
«Сделка стала частью соглашения, которое мы заключили с CFH три года назад, когда создали совместное предприятие в связи с покупкой Churchill Square у застройщика Penta Real Estate. Согласно договору, мы полностью выкупим его к концу 2024 года и станем единственным владельцем этого чрезвычайно привлекательного комплекса», — сказал Йозеф Эйм, совладелец компании ČMN.
Офисный центр на границе райнов Жижков, Винограды и Главного железнодорожного вокзала на пересечении улиц Italská и Seifertova был построен Penta Real Estate. Основными арендаторами являются консалтинговая компания Deloitte и букмекерская контора Fortuna. В общей сложности в офисах работают около 2 000 человек.
Когда в 2020 году два совладельца приобрели у Penta Group это здание, они заплатили в общей сложности 4 млрд крон. Таким образом, нынешняя цена за четверть здания примерно соответствует первоначальной стоимости.
Сейчас сделки с крупной корпоративной недвижимостью идут на спад. По данным консалтинговой компании Colliers International, с начала 2023 года до конца третьего квартала сменились владельцы у объектов деловой недвижимости на сумму 953 млн евро, или около 23 млрд крон.
В годовом исчислении это означает 28-процентное падение. Например, в рекордном 2019 году за тот же период было продано недвижимости на сумму более 3 млрд евро.
Инвесторы надеются, что в следующем году настроения на рынке улучшатся.
«Мы ожидаем восстановления чешского рынка недвижимости по мере снижения процентных ставок. Поэтому мы уже сейчас активно оцениваем потенциальные возможности приобретения. В Праге, которая пользуется большим спросом у кредитоспособных арендаторов из многонациональных компаний, мы хотим продолжать покупать офисные здания высшего класса», — добавил глава компании Českomoravská nemovitostní Йозеф Эйм.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM