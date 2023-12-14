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Группа Penta получила контроль над несколькими земельными участками в центре Праги

Новости 420on
20 декабря 2023
08:40
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Компания Penta Real Estate успешно завершила крупнейшую сделку в своей истории, цена покупки остается в тайне, но, по данным SZ Byznys, она десятизначная — исчисляется миллиардами крон. Penta купила компанию Rextim Holding, под которую подпадает ČSAD Praha Holding.
Главный актив сделки известен уже давно — это автовокзал Прага-Флоренц, который открывает перед Penta возможность построить новый городской район по проекту Florenc 21.
 
«Эта сделка касается далеко не только района Флоренц. Холдинг ČSAD Praha владеет рядом других земельных участков в Праге, которые изначально использовались для автобусного транспорта. Например, в районе Карлина или Смихова — это важные участки земли вблизи крупных районов застройки Роханского острова или железнодорожной станции Смихов, в окончательном формировании которых мы будем участвовать», — объясняет ценность приобретенных участков Павел Стреблов, коммерческий директор по коммерческому развитию компании Penta Real Estate.
 
«Размер сделки увеличивают исторические объекты в центре Праги», — говорит он, имея в виду привлекательное здание на углу улиц Оплеталова и Вашингтонова или здание отеля Perla.
 
План был предварительно оценен и одобрен Управлением по защите конкуренции в упрощенном порядке.
 
«Наше обязательство построить новый современный район на свободных участках вокруг Флоренца — это уже не далекое видение, а реальный план. Дебаты о развитии этого района продолжались долгое время, но в сотрудничестве с городом и IPR появилась четкая схема того, как будет преобразован этот район», — говорит Петр Паличка, генеральный директор Penta Real Estate в Чешской Республике.
 
Он добавил, что благодаря успешным приобретениям земли в последнее время компания уверена, что развитие района будет комплексным и скоординированным.
 
Penta приобрела землю вдоль улиц Кржижикова, которая включает в себя завершенное офисное здание Bastion Florenc или действующие здания Křižíkova 2 и 4, занимающие около 35 000 кв. метров.
 
В настоящее время компания владеет территорией от Масарикова вокзала до Карлина, включая автовокзал и здания над станцией метро Florenc.
 
В новом районе планируется построить многофункциональный комплекс, сочетающий в себе магазины, офисы и апартаменты. Согласно достигнутой ранее договоренности между Penta Real Estate и городской администрацией, доля квартир в этом районе составит не менее 40%.
 
Холдинг ČSAD Praha был создан в 2004 году как преемник прекративших свое существование ČSAD ÚAN Praha Florenc и ČSAD Praha Pankrác. В 2006 году был создан холдинг Rextim, треть акций которого принадлежит Роману и Иване Шплихал.
 
В связи с этим приобретением Penta уже начала распродавать небольшие проекты, чтобы иметь достаточно средств для основной деятельности. Например, она избавилась от резиденции Dvorce, которую приобрела Vesla, или от коворкинг-центра Base, части офисного комплекса Churchill.
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