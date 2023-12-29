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В конце 2022 года недвижимость в Чехии подешевела впервые за девять лет

Новости 420on
2 января 2024
16:30
959
В 2022 году цены на недвижимость росли медленнее, чем годом ранее, а в последнем квартале они даже снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Хотя рынок жилья в Чехии остается напряженным, данные Чешского статистического управления показали, что наблюдается некоторое смягчение.
 
Цены на квартиры в 2022 году выросли на 16,3% в годовом исчислении, когда как в 2021 году они прибавили 22,2%, сообщили статистики. Кроме того, в последнем квартале позапрошлого года индекс цен даже снизился по сравнению с предыдущим кварталом впервые с первого квартала 2013 года.
 
Неудивительно, что столица заняла первое место: средняя цена квартиры в Праге составила 112 677 крон за квадратный метр. На втором месте со значительным отставанием оказался Брно со средней ценой 83 188 крон, а на третьем —Градец-Кралове со средней ценой 69 077 крон.
 
Хотя чехи стремятся иметь собственное жилье, высокие цены в долгосрочной перспективе, скорее всего, заставят многих людей снимать квартиры.
 
Цены на частные дома в 2022 году росли немного медленнее — в среднем на 11%. Данные также свидетельствуют о замедлении темпов: в 2021 году рост составил 19,2%. В этой части рынка первые три места достались чешской столице и прилегающим районам: в Праге средняя цена достигла 104 195 крон за квадратный метр, за ней следует район Прага-Восток с 95 418 кронами, а далее — Прага-Запад с 94 004 кронами.
 
Статистики также зафиксировали снижение цен на чешскую недвижимость в 2022 году. По данным Евростата, во втором квартале цены снизились на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом исчислении упали на 2,9%.
 
Об облегчении ситуации на рынке недвижимости упомянул и Чешский национальный банк в своем заявлении, опубликованном правлением банка после того, как перед Рождеством он принял решение о снижении процентных ставок впервые с мая 2020 года.
 
«В частности, динамика кредитования рынка недвижимости и, соответственно, активность на рынке снизились», — заявил центральный банк, который рассматривает это снижение как одно из последствий своей жесткой денежно-кредитной политики.
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