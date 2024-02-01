Ипотечные кредиты в Чехии дешевеют, но банки не хотят резких изменений
16 февраля 2024
22:00
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Началось снижение ставок по кредитам на жилье. Банки объявляют о снижении процентных ставок, но избегают скачка цен. Это будет стоить им дополнительных денег.
Чешские банки объявили о снижении процентных ставок с начала этого года. Новым толчком к снижению стало решение правления Чешского национального банка, принятое на прошлой неделе, о снижении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта до 6,25%.
В четверг Ипотечный банк группы ČSOB объявил об удешевлении ипотечных кредитов, в рамках которого с 19 февраля процентная ставка будет снижена на 0,3 процентного пункта для однолетних и трехлетних кредитов и на 0,1 процентного пункта для пятилетних кредитов, а новая самая низкая процентная ставка составит 5,39% и будет действовать для однолетних кредитов.
«Мы делаем предложение более привлекательным для клиентов, снижая процентные ставки по самым популярным вариантам специальных ипотечных кредитов», — сказал Мартин Вашек, генеральный директор и председатель правления ČSOB Hypoteční banka.
С 16 февраля Air Bank также будет предоставлять скидки на кредиты. Для ипотечных кредитов с двух- и трехлетней фиксацией процентная ставка снизится на 0,5 процентного пункта.
«Спрос наших клиентов на краткосрочные фиксированные кредиты продолжает расти на фоне растущих ожиданий дальнейшего постепенного снижения процентных ставок. После текущего снижения ставки наше предложение по ипотеке начинается от 4,69%», — говорит Марек Рихтер, руководитель отдела ипотечного кредитования Air Bank.
С 8 февраля новые процентные ставки по ипотечным кредитам вступают в силу и в Česká spořitelna, где самая низкая процентная ставка начинается с 5,39% для четырех- и пятилетних кредитов.
«Снижение касается всех процентных ставок и составляет от 0,2 до 0,4 процентных пункта», — говорится в заявлении банка.
Из крупнейших банков о снижении ставок по ипотечным кредитам в аналогичных диапазонах в последние недели также объявили Moneta, Komerční banka и Raiffeisenbank.
Снижение процентной ставки по ипотечным кредитам на несколько десятых процентного пункта может означать экономию в тысячи крон на ежемесячных выплатах. В конкретном примере кредита на сумму 3,5 миллиона крон с процентной ставкой 5,5% и сроком погашения 20 лет выплата составит 24 000 крон. Если процентная ставка снизится на 0,5 процентного пункта, то ежемесячный платеж уменьшится примерно на 1 000 крон.
Банки недовольны
Снижение процентных ставок после периода дорогого финансирования не является хорошей новостью для банков, считает эксперт по ипотечному кредитованию Давид Эйм из Gepard Finance. Чем сильнее будут падать процентные ставки, тем больше клиентов начнут рассматривать возможность рефинансирования существующих кредитов.
«Весь рынок ждет этого переломного момента, и банки не ждут его с нетерпением: эти изменения логично стоят банку дополнительных денег. Чем более постепенно снижаются ставки на рынке, тем меньше клиентов будут рассматривать возможность рефинансирования своих ипотечных кредитов. Поэтому я думаю, что банки будут придерживаться относительно консервативного подхода к снижению ставок», — сказал Дэвид Эйм в интервью SZ Byznys.
Но другая проблема, по его словам, заключается в конкуренции, которая будет тянуть процентные ставки вниз. «Банки захотят сравняться с предложением на рынке», — уточняет он.
В целом, по оценкам Эйма, в ближайшие месяцы ставки по ипотечным кредитам могут снизиться на десятые доли процентного пункта. «Однако около пятидесяти тысяч клиентов банков могут рассмотреть возможность рефинансирования своих кредитов в этом контексте. Переход в другой банк в текущих рыночных условиях практически бесплатен», — говорит эксперт по ипотечному кредитованию Gepard Finance.
Шаги, предпринятые отдельными банками в области снижения процентных ставок, уже начинают оказывать влияние на рынок в целом. По данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, средняя ставка составляет 5,54%, что является самым низким показателем с середины 2022 года.
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