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Обзор цен отремонтированных квартир у разных станций метро в Праге

Анастасия Князева
24 февраля 2024
12:00
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Цены на отремонтированные квартиры у большинства станций метро в Праге в этом году выросли, но не достигли уровня начала 2022 года. Самыми дорогими являются квартиры в районе линии метро A, где квадратный метр стоит в среднем 132 400 чешских крон. Квартиры здесь продаются в среднем на 17% дороже, чем вблизи линии метро C, которая остается самой недорогой. Вблизи линии B квартиры стоят в среднем 118 000 крон за квадратный метр. Только в районе станций «Черный мост» и «Опатов» квартиры после реконструкции продаются в среднем менее чем за 90 000 крон за квадратный метр. Это следует из анализа интернет-портала Valuo.cz — анализ основан на данных за январь.
«За последние семь лет, с тех пор как мы отслеживаем динамику цен в рамках индекса Метро, цены на линии метро А выросли на 68%. С первоначальных 79 000 крон за квадратный метр они выросли до более чем 130 000 крон. Этот долгосрочный рост подчеркивает постоянный интерес к жилью вблизи метро, особенно вблизи зеленой линии», — говорит Радек Шитера, основатель компании Valuo.cz. Однако по сравнению с 2022 годом цены на квартиры у метро А снизились на 6%, у метро В — на 2%, а у метро С — на 3%, говорится в анализе.
 
Как и в 2023 году, самые дорогие квартиры находятся в районе станции метро «Малостранска», за ней следует «Староместска». С другой стороны, самые дешевые квартиры на линии метро A находятся на дальних станциях, но ни одна из них не имеет цены ниже 100 000 крон за квадратный метр.
 
Линия C остается самым недорогим вариантом, а средние цены выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Покупатели на красной линии больше всего заплатят за жилье в районе станций «Главный вокзал», «И. П. Павлова» и «Музеум».
 
Цены на квартиры на линии B выросли в среднем на 8% по сравнению с прошлым годом. Жилье на этом участке подорожало уже на 19 из 24 станций. Причина в том, что в последние годы в этом районе были построены новые квартиры и коммерческие помещения, что сделало место более привлекательным. Самое дорогое жилье даже на желтой линии по-прежнему находится в центре города, в районе станций «Площадь республики», «Карлово намести» и «Народни тржида». Как и в «Опатов», самые доступные квартиры в Праге находятся на линии C на «Черном Мосте».
 
Согласно анализу Deloitte’s Real Index, средняя цена пражских квартир в четвертом квартале прошлого года немного снизилась, на 0,2%, и составила 114 300 крон за квадратный метр. В столичном регионе наибольшее падение цен зафиксировано в Праге 4, Праге 6 и Праге 7. Самая дорогая недвижимость находится в Праге 1, Праге 2 и Праге 3. С другой стороны, самые дешевые квартиры в столице находятся в Праге 4, Праге 9 и Праге 10.
 
Согласно анализу, проведенному Valuo.cz, в прошлом году в Чехии было продано самое низкое количество квартир и домов с 2015 года. По сравнению с 2022 годом квартир было продано на 9% меньше, а домов — на 17%. Традиционно Прага сохраняет доминирующее положение на рынке квартир, где было продано 24% всех квартир в Чехии.
 
Компания Valuo анализирует данные из Земельного кадастра и публичных объявлений. Она предоставляет инструмент для расчета цен на недвижимость, используемый пятью национальными банками. Инвестиционная команда, стоящая за Valuo, — Pale Fire Capital.

Цены на квартиры на линии метро A:
Данные о кроне за м²
Станция метро Крон за м² (2023-24) Изменение в % (2023-24) Изменение в % (2022-24)
Depo Hostivař 103.300 10 % -5 %
Skalka 108.900 13 % -1 %
Strašnická 107.500 13 % 0 %
Želivského 122.300 -7 % -7 %
Flora 122.400 -1 % -17 %
Jiřího z Poděbrad 153.100 21 % 5 %
Náměstí Míru 147.700 23 % 4 %
Muzeum 143.100 7 % -8 %
Můstek 146.500 9 % -12 %
Staroměstská 178.800 -2 % -16 %
Malostranská 193.400 3 % 0 %
Hradčanská 142.800 9 % -3 %
Dejvická 118.300 -8 % -13 %
Bořislavka 125.300 19 % -10 %
Nádraží Veleslavín 121.000 16 % 5 %
Petřiny 115.500 3 % -5 %
Nemocnice Motol 100.400 1 % -2 %
В сренднем линия метро «A» 132.400 7 % -6 %

Цены на квартиры на линии метро B:
Данные о кроне за м²
Станция метро Крон за м2 (2023-24) Изменение в % 2023-24 Изменение в % 2022-24
Černý most 86.200 0 % -8 %
Rajská zahrada 92.900 -1 % -6 %
Hloubětín 104.800 13 % -1 %
Kolbenova 116.100 25 % 3 %
Vysočanská 112.000 16 % -1 %
Českomoravská 110.000 14 % 5 %
Palmovka 99.800 3 % -11 %
Invalidovna 132.500 9 % 0 %
Křižíkova 137.900 5 % 8 %
Florenc 133.800 14 % -7 %
náměstí Republiky 161.600 7 % -1 %
Můstek 146.500 9 % -12 %
Národní třída 151.800 12 % -10 %
Karlovo náměstí 158.800 15 % 8 %
Anděl 136.700 7 % 10 %
Smíchovské nádraží 110.500 -10 % -7 %
Radlická 124.600 6 % 8 %
Jinonice 128.800 9 % 4 %
Nové Butovice 105.700 12 % 3 %
Hůrka 101.200 -2 % -3 %
Lužiny 95.800 9 % 3 %
Luka 90.700 2 % -7 %
Stodůlky 99.200 14 % -5 %
Zličín 96.200 -5 % -6 %
В среднем линия метро «B» 118.100 8 % -2 %

Цены на квартиры на линии метро С:
Данные о кроне за м²
Станция метро Крон за м2 (2023-24) Изменение в % 2023-24 Изменение в % 2022-24
Letňany 98.200 11 % 1 %
Prosek 92.200 -2 % -6 %
Střížkov 94.100 5 % -8 %
Ládví 107.300 20 % 10 %
Kobylisy 110.300 20 % -1 %
Nádraží Holešovice 128.300 6 % 8 %
Vltavská 123.700 -6 % -4 %
Florenc 133.800 14 % -7 %
Hlavní Nádraží 154.900 15 % 1 %
Muzeum 143.100 7 % -8 %
I.P. Pavlova 146.800 15 % 6 %
Vyšehrad 116.700 -1 % -17 %
Pražského povstání 110.100 7 % -12 %
Pankrác 112.800 11 % -8 %
Budějovická 109.900 23 % 0 %
Kačerov 100.400 9 % -8 %
Roztyly 95.900 5 % 3 %
Chodov 97.600 7 % 6 %
Opatov 89.900 6 % -13 %
Háje 95.000 4 % -1 %
В среднем линия метро «С» 118.100 8 % -2 %
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