Обзор цен отремонтированных квартир у разных станций метро в Праге
24 февраля 2024
12:00
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Цены на отремонтированные квартиры у большинства станций метро в Праге в этом году выросли, но не достигли уровня начала 2022 года. Самыми дорогими являются квартиры в районе линии метро A, где квадратный метр стоит в среднем 132 400 чешских крон. Квартиры здесь продаются в среднем на 17% дороже, чем вблизи линии метро C, которая остается самой недорогой. Вблизи линии B квартиры стоят в среднем 118 000 крон за квадратный метр. Только в районе станций «Черный мост» и «Опатов» квартиры после реконструкции продаются в среднем менее чем за 90 000 крон за квадратный метр. Это следует из анализа интернет-портала Valuo.cz — анализ основан на данных за январь.
«За последние семь лет, с тех пор как мы отслеживаем динамику цен в рамках индекса Метро, цены на линии метро А выросли на 68%. С первоначальных 79 000 крон за квадратный метр они выросли до более чем 130 000 крон. Этот долгосрочный рост подчеркивает постоянный интерес к жилью вблизи метро, особенно вблизи зеленой линии», — говорит Радек Шитера, основатель компании Valuo.cz. Однако по сравнению с 2022 годом цены на квартиры у метро А снизились на 6%, у метро В — на 2%, а у метро С — на 3%, говорится в анализе.
Как и в 2023 году, самые дорогие квартиры находятся в районе станции метро «Малостранска», за ней следует «Староместска». С другой стороны, самые дешевые квартиры на линии метро A находятся на дальних станциях, но ни одна из них не имеет цены ниже 100 000 крон за квадратный метр.
Линия C остается самым недорогим вариантом, а средние цены выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Покупатели на красной линии больше всего заплатят за жилье в районе станций «Главный вокзал», «И. П. Павлова» и «Музеум».
Цены на квартиры на линии B выросли в среднем на 8% по сравнению с прошлым годом. Жилье на этом участке подорожало уже на 19 из 24 станций. Причина в том, что в последние годы в этом районе были построены новые квартиры и коммерческие помещения, что сделало место более привлекательным. Самое дорогое жилье даже на желтой линии по-прежнему находится в центре города, в районе станций «Площадь республики», «Карлово намести» и «Народни тржида». Как и в «Опатов», самые доступные квартиры в Праге находятся на линии C на «Черном Мосте».
Согласно анализу Deloitte’s Real Index, средняя цена пражских квартир в четвертом квартале прошлого года немного снизилась, на 0,2%, и составила 114 300 крон за квадратный метр. В столичном регионе наибольшее падение цен зафиксировано в Праге 4, Праге 6 и Праге 7. Самая дорогая недвижимость находится в Праге 1, Праге 2 и Праге 3. С другой стороны, самые дешевые квартиры в столице находятся в Праге 4, Праге 9 и Праге 10.
Согласно анализу, проведенному Valuo.cz, в прошлом году в Чехии было продано самое низкое количество квартир и домов с 2015 года. По сравнению с 2022 годом квартир было продано на 9% меньше, а домов — на 17%. Традиционно Прага сохраняет доминирующее положение на рынке квартир, где было продано 24% всех квартир в Чехии.
Компания Valuo анализирует данные из Земельного кадастра и публичных объявлений. Она предоставляет инструмент для расчета цен на недвижимость, используемый пятью национальными банками. Инвестиционная команда, стоящая за Valuo, — Pale Fire Capital.
Цены на квартиры на линии метро A:
Данные о кроне за м²
Цены на квартиры на линии метро B:
Данные о кроне за м²
Цены на квартиры на линии метро С:
Данные о кроне за м²
Как и в 2023 году, самые дорогие квартиры находятся в районе станции метро «Малостранска», за ней следует «Староместска». С другой стороны, самые дешевые квартиры на линии метро A находятся на дальних станциях, но ни одна из них не имеет цены ниже 100 000 крон за квадратный метр.
Линия C остается самым недорогим вариантом, а средние цены выросли на 9% по сравнению с прошлым годом. Покупатели на красной линии больше всего заплатят за жилье в районе станций «Главный вокзал», «И. П. Павлова» и «Музеум».
Цены на квартиры на линии B выросли в среднем на 8% по сравнению с прошлым годом. Жилье на этом участке подорожало уже на 19 из 24 станций. Причина в том, что в последние годы в этом районе были построены новые квартиры и коммерческие помещения, что сделало место более привлекательным. Самое дорогое жилье даже на желтой линии по-прежнему находится в центре города, в районе станций «Площадь республики», «Карлово намести» и «Народни тржида». Как и в «Опатов», самые доступные квартиры в Праге находятся на линии C на «Черном Мосте».
Согласно анализу Deloitte’s Real Index, средняя цена пражских квартир в четвертом квартале прошлого года немного снизилась, на 0,2%, и составила 114 300 крон за квадратный метр. В столичном регионе наибольшее падение цен зафиксировано в Праге 4, Праге 6 и Праге 7. Самая дорогая недвижимость находится в Праге 1, Праге 2 и Праге 3. С другой стороны, самые дешевые квартиры в столице находятся в Праге 4, Праге 9 и Праге 10.
Согласно анализу, проведенному Valuo.cz, в прошлом году в Чехии было продано самое низкое количество квартир и домов с 2015 года. По сравнению с 2022 годом квартир было продано на 9% меньше, а домов — на 17%. Традиционно Прага сохраняет доминирующее положение на рынке квартир, где было продано 24% всех квартир в Чехии.
Компания Valuo анализирует данные из Земельного кадастра и публичных объявлений. Она предоставляет инструмент для расчета цен на недвижимость, используемый пятью национальными банками. Инвестиционная команда, стоящая за Valuo, — Pale Fire Capital.
Цены на квартиры на линии метро A:
|Станция метро
|Крон за м² (2023-24)
|Изменение в % (2023-24)
|Изменение в % (2022-24)
|Depo Hostivař
|103.300
|10 %
|-5 %
|Skalka
|108.900
|13 %
|-1 %
|Strašnická
|107.500
|13 %
|0 %
|Želivského
|122.300
|-7 %
|-7 %
|Flora
|122.400
|-1 %
|-17 %
|Jiřího z Poděbrad
|153.100
|21 %
|5 %
|Náměstí Míru
|147.700
|23 %
|4 %
|Muzeum
|143.100
|7 %
|-8 %
|Můstek
|146.500
|9 %
|-12 %
|Staroměstská
|178.800
|-2 %
|-16 %
|Malostranská
|193.400
|3 %
|0 %
|Hradčanská
|142.800
|9 %
|-3 %
|Dejvická
|118.300
|-8 %
|-13 %
|Bořislavka
|125.300
|19 %
|-10 %
|Nádraží Veleslavín
|121.000
|16 %
|5 %
|Petřiny
|115.500
|3 %
|-5 %
|Nemocnice Motol
|100.400
|1 %
|-2 %
|В сренднем линия метро «A»
|132.400
|7 %
|-6 %
Цены на квартиры на линии метро B:
|Станция метро
|Крон за м2 (2023-24)
|Изменение в % 2023-24
|Изменение в % 2022-24
|Černý most
|86.200
|0 %
|-8 %
|Rajská zahrada
|92.900
|-1 %
|-6 %
|Hloubětín
|104.800
|13 %
|-1 %
|Kolbenova
|116.100
|25 %
|3 %
|Vysočanská
|112.000
|16 %
|-1 %
|Českomoravská
|110.000
|14 %
|5 %
|Palmovka
|99.800
|3 %
|-11 %
|Invalidovna
|132.500
|9 %
|0 %
|Křižíkova
|137.900
|5 %
|8 %
|Florenc
|133.800
|14 %
|-7 %
|náměstí Republiky
|161.600
|7 %
|-1 %
|Můstek
|146.500
|9 %
|-12 %
|Národní třída
|151.800
|12 %
|-10 %
|Karlovo náměstí
|158.800
|15 %
|8 %
|Anděl
|136.700
|7 %
|10 %
|Smíchovské nádraží
|110.500
|-10 %
|-7 %
|Radlická
|124.600
|6 %
|8 %
|Jinonice
|128.800
|9 %
|4 %
|Nové Butovice
|105.700
|12 %
|3 %
|Hůrka
|101.200
|-2 %
|-3 %
|Lužiny
|95.800
|9 %
|3 %
|Luka
|90.700
|2 %
|-7 %
|Stodůlky
|99.200
|14 %
|-5 %
|Zličín
|96.200
|-5 %
|-6 %
|В среднем линия метро «B»
|118.100
|8 %
|-2 %
Цены на квартиры на линии метро С:
|Станция метро
|Крон за м2 (2023-24)
|Изменение в % 2023-24
|Изменение в % 2022-24
|Letňany
|98.200
|11 %
|1 %
|Prosek
|92.200
|-2 %
|-6 %
|Střížkov
|94.100
|5 %
|-8 %
|Ládví
|107.300
|20 %
|10 %
|Kobylisy
|110.300
|20 %
|-1 %
|Nádraží Holešovice
|128.300
|6 %
|8 %
|Vltavská
|123.700
|-6 %
|-4 %
|Florenc
|133.800
|14 %
|-7 %
|Hlavní Nádraží
|154.900
|15 %
|1 %
|Muzeum
|143.100
|7 %
|-8 %
|I.P. Pavlova
|146.800
|15 %
|6 %
|Vyšehrad
|116.700
|-1 %
|-17 %
|Pražského povstání
|110.100
|7 %
|-12 %
|Pankrác
|112.800
|11 %
|-8 %
|Budějovická
|109.900
|23 %
|0 %
|Kačerov
|100.400
|9 %
|-8 %
|Roztyly
|95.900
|5 %
|3 %
|Chodov
|97.600
|7 %
|6 %
|Opatov
|89.900
|6 %
|-13 %
|Háje
|95.000
|4 %
|-1 %
|В среднем линия метро «С»
|118.100
|8 %
|-2 %
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