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Чехии пришлось «вернуть» россиянам четыре здания, которые ранее попали под санкции

Новости 420on
1 марта 2024
09:30
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С двух заброшенных жилых домов с гаражами и трехэтажного здания, связанного с русской школой в пражском районе Бубенч, исчезли печати в земельном кадастре. По словам властей, здания попали в санкционный список по «технической оплошности».
Четыре объекта исчезли из списка нескольких десятков объектов недвижимости Российской Федерации, которые были заблокированы в соответствии с антироссийскими санкциями, принятыми правительством Фиалы в ноябре прошлого года.

В земельном кадастре печати исчезли с трех пражских зданий на улице K Starému Bubenči и еще с одного здания на соседней улице Českomalínská.

В первом случае речь идет о двух заброшенных многоквартирных домах, а также об отдельно стоящем гараже по соседству. По второму адресу — трехэтажное здание, соединенное крытым мостом с ныне не существующей средней школой при российском посольстве.

Министерство иностранных дел, отвечающее за санкционную политику в Чешской Республике, подтвердило исключение объектов из списка. Представитель министерства Дэниел Дрейк заявил, что здания были внесены в список объектов, от которых нельзя избавиться по «техническому недосмотру». Его коллега, Мариана Вернер, добавила, что эти объекты защищены от замораживания международным договором. По словам Вернеровой, это единичный случай, и подобного «недосмотра» больше нигде в Чехии не было.

Министерство финансов, которому подчиняется Финансово-аналитическое управление (ФАУ), проводящее санкционную политику, не опровергло информацию об исключении из списка четырех объектов недвижимости, хотя и сделало общее заявление.

«В общем случае, если обнаруживаются факты, которые не были известны ранее и которые доказывают, что данное имущество не подпадает под санкции, предварительная мера ФАУ, запрещающая отчуждение данного имущества, отменяется», — сказала Петра Водстрчилова, пресс-секретарь Министерства финансов. Она не смогла прокомментировать конкретные объекты недвижимости.

В районе Бубенеч находится большинство зданий, принадлежащих Российской Федерации и находящихся в ведении Федерального предприятия по управлению активами за рубежом «Госзагрансобственность», решение о включении которого в национальный санкционный список было принято правительством Фиалы в ноябре.

Другие объекты недвижимости с участка остаются замороженными, как видно из отметок, внесенных в кадастр. В основном это касается закрытого жилого комплекса на улице Швайгерова, который до сих пор занимают россияне, а также домов на улице Волкерова.

Российское федеральное предприятие добивается разблокирования объекта в рамках административного производства. Оно подало возражение против включения объекта в санкционный список, однако чешское правительство придерживается своей первоначальной позиции, сообщило недавно Чешское телевидение, а Министерство иностранных дел впоследствии это подтвердило.

Согласно закону о санкциях, у россиян остается возможность обратиться в суд. Издание Seznam Zprávy связалось с главой пражской компании «Госзагрансобственность» Михаилом Сарухановым, чтобы узнать, действительно ли они будут подавать иск. Однако ответа не последовало.

«У меня нет для вас комментариев», — сказал Саруханов по телефону. Затем он пообещал ответить на вопросы, присланные по электронной почте, но так и не ответил.
недвижимость Россия Прага санкции Чехия

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