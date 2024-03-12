Прага заплатит банку 3,65 млрд крон за здание на Вацлавской площади

Пражские советники в четверг утром одобрили включение вопроса о выкупе в повестку дня городского совета, который начался на следующий день. Впоследствии, после 17 часов обсуждений, сегодня рано утром советники одобрили предложение. «Здание подходит по вместимости, оно примерно на треть больше, чем существующие помещения во дворце Шкоды», — говорится в документе, одобренном членами совета. В нем также говорится, что местоположение в центре города на пересечении всех трех линий метро также является подходящим.



Информацию о продаже здания в стиле неоклассицизма, построенного во второй половине 1920-х годов, подтвердил в четверг изданию ČTK директор по коммуникациям KB Томаш Заворал. Однако он не захотел давать дальнейших комментариев по этому вопросу. Коваржик сказал, что KB разрешил городу представить предложение после установленного срока.



По словам советника Коваржика, из всех рассмотренных вариантов выбранное здание больше всего подходит для целей ведомства. В настоящее время городские чиновники располагаются в нескольких местах. Большая часть из них — около 1 200 человек — работают в дворце Шкоды на Юнгманновой улице. Но срок договора муниципалитета с владельцем, инвестиционной компанией GLL, истекает в 2028 году. К этому времени город должен решить, куда перевести сотрудников.



Администрация Праги при бывшем мэре Павле Беме (ODS) перевела чиновников на Юнгманнову улицу. Прага уже несколько лет решает проблему с арендой и безуспешно судится с первоначальным владельцем дворца, компанией Copa Retail, по поводу арендной платы. Бывшая администрация города во главе с мэром Адрианой Крначовой (ANO) согласилась изменить договор аренды. 20-летняя аренда должна была обойтись городу в 4,4 млрд крон, но в итоге он заплатит на 860 млн крон меньше. В 2017 году дворец был куплен инвестиционной компанией GLL Real Estate Partners, базирующейся в Мюнхене.



В прошлом году администрация Праги рассматривала возможность покупки здания главпочтамта на Йиндржишской улице, но в итоге не достигла соглашения с Чешской почтой. В прошлом также планировалось построить новое здание на улице На Книжеци, но от этой идеи отказались. Городская администрация размещается в Новой ратуше на Марианской площади.