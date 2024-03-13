Эксперты: Ипотечные ставки в Чехии будут падать и дальше, но не вернутся к нулю

«Я думаю, что снижение процентных ставок продолжится, если только не возникнет значительное инфляционное давление, которое помешает Чешскому национальному банку», — сказал Скопечек в эфире телеканала CNN Prima News.





Он добавил, что ставки больше не упадут до нуля, и это хорошо. «Деньги чего-то стоят. Если мы будем закачивать их в экономику, то это лучший способ повторить инфляционный период», — отметил он. «Нулевая ставка — это ненормально», — считает он.





Грнчирж согласен с его мнением, и он также не видит, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время приблизятся к нулю. «К концу года ставки ЧНБ будут находиться на уровне 3-4%. Я думаю, что мы сможем опустить ставку ниже 3%, но намного ниже она не опустится», — отметил он.





В марте Чешский национальный банк добился прогресса в снижении процентных ставок. Правление банка снизило базовую ставку на полпроцента до 5,75%.





Аналитики ожидают, что это приведет к удешевлению ипотечных кредитов. Они также считают, что средняя ставка по ипотеке может упасть до 4%.





Базовые процентные ставки в Чехии поддерживались на низком уровне с 2010 по 2020 год. В 2012 году они составляли 0,5%, а в 2021 году — уже 3,75%. С 2022 года они находятся на уровне 7% и начали значительно снижаться только в этом году.