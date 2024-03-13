Эксперты: Ипотечные ставки в Чехии будут падать и дальше, но не вернутся к нулю
24 марта 2024
17:30
466
Снижение процентных ставок по ипотеке продолжится, согласны экономический эксперт, заместитель спикера Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек и депутат от SPD Ян Грнчирж. Однако ни один из них не ожидает, что ставки достигнут значений, начинающихся с нуля, как это было несколько лет назад или во время пандемии ковида.
«Я думаю, что снижение процентных ставок продолжится, если только не возникнет значительное инфляционное давление, которое помешает Чешскому национальному банку», — сказал Скопечек в эфире телеканала CNN Prima News.
Он добавил, что ставки больше не упадут до нуля, и это хорошо. «Деньги чего-то стоят. Если мы будем закачивать их в экономику, то это лучший способ повторить инфляционный период», — отметил он. «Нулевая ставка — это ненормально», — считает он.
Грнчирж согласен с его мнением, и он также не видит, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время приблизятся к нулю. «К концу года ставки ЧНБ будут находиться на уровне 3-4%. Я думаю, что мы сможем опустить ставку ниже 3%, но намного ниже она не опустится», — отметил он.
В марте Чешский национальный банк добился прогресса в снижении процентных ставок. Правление банка снизило базовую ставку на полпроцента до 5,75%.
Аналитики ожидают, что это приведет к удешевлению ипотечных кредитов. Они также считают, что средняя ставка по ипотеке может упасть до 4%.
Базовые процентные ставки в Чехии поддерживались на низком уровне с 2010 по 2020 год. В 2012 году они составляли 0,5%, а в 2021 году — уже 3,75%. С 2022 года они находятся на уровне 7% и начали значительно снижаться только в этом году.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 МАРТА 2024
835
Мэрия Праги предложит Коммерческому банку (KB) 3,65 миллиарда чешских крон за здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В будущем туда могут переехать чиновники. Сегодня городские...
13:30
22 МАРТА 2024
1077
Высокие ставки последних лет резко снизили продажи ипотечных кредитов в Чехии. Но для некоторых чехов потратить миллионы из кармана, чтобы купить недвижимость своей мечты, не составило труда. По...
10:30
22 МАРТА 2024
948
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки. В среду правление ЧНБ снизило базовую ставку на полпроцента, до 5,75%, и аналитики ожидают, что это приведет к дальнейшему...
15:00
21 МАРТА 2024
2078
Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится...
10:30
19 МАРТА 2024
1043
Клиенты платят сотни тысяч крон компаниям за строительство домов или реконструкцию, но в случае возникновения претензий они не могут вернуть деньги. Это происходит из-за лазейки в законодательстве.
08:00
19 МАРТА 2024
1077
В январе этого года банки Чешской Республики зафиксировали бурный рост выданных ипотечных кредитов. Общий объем вновь выданных ипотечных кредитов достиг 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в...
13:00
18 МАРТА 2024
1965
У тех, кто хочет купить квартиру со скидкой, возможно, есть один из последних шансов. По крайней мере если сбудутся прогнозы экспертов по недвижимости или Чешского национального банка. Они...
11:30
18 МАРТА 2024
924
Закон о жилищной поддержке в Чехии выходит на финальную стадию согласования. Он призван, в частности, мотивировать владельцев пустующих квартир приводить в порядок освободившееся жилье и выставлять...
14:00
16 МАРТА 2024
2521
Пражский ресторан «Баррандовские террасы», который когда-то привлекал знаменитостей и тысячи других посетителей, возвращается к жизни после долгих лет запустения. Деликатное обновление...
21:00
15 МАРТА 2024
1105
Хотя активисты, выступающие против строительства атомной электростанции «Темелин», предполагали, что интерес к жилью поблизости будет отсутствовать, на деле все оказалось наоборот. Проще говоря,...
20:00
15 МАРТА 2024
827
Популярность гибких офисов с коротким договором аренды растет. Компании рассматривают такие помещения как возможность сэкономить деньги по сравнению с арендой традиционных офисов. Пражские...
19:30
15 МАРТА 2024
1136
С прошлой недели в Чешской Республике более четко определили, что такое доступная арендная плата. Депутаты одобрили законопроект, определяющий ее как не более 90% от рыночной арендной платы. Однако...
10:30
15 МАРТА 2024
1354
Девелоперская группа Getberg, задолжавшая миллионы своим клиентам и подрядчикам, предлагает инвестировать в свой проект семейного жилья. В то время когда финансовые проблемы накапливаются вокруг Gh...
10:30
13 МАРТА 2024
1144
С 2030 года все новые здания в Чехии должны быть с нулевым уровнем выбросов, а с 2050 года существующие здания также должны быть климатически нейтральными. Этот законопроект был одобрен Европейским...
08:00
13 МАРТА 2024
3568
Квартиры и дома на порталах недвижимости в Чехии переоценены больше всего с 2020 года. Продавцы вынуждены давать большие скидки, которые раньше не было.