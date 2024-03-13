Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Эксперты: Ипотечные ставки в Чехии будут падать и дальше, но не вернутся к нулю

Новости 420on
24 марта 2024
17:30
466
Снижение процентных ставок по ипотеке продолжится, согласны экономический эксперт, заместитель спикера Палаты депутатов Чехии Ян Скопечек и депутат от SPD Ян Грнчирж. Однако ни один из них не ожидает, что ставки достигнут значений, начинающихся с нуля, как это было несколько лет назад или во время пандемии ковида.
«Я думаю, что снижение процентных ставок продолжится, если только не возникнет значительное инфляционное давление, которое помешает Чешскому национальному банку», — сказал Скопечек в эфире телеканала CNN Prima News.

Он добавил, что ставки больше не упадут до нуля, и это хорошо. «Деньги чего-то стоят. Если мы будем закачивать их в экономику, то это лучший способ повторить инфляционный период», — отметил он. «Нулевая ставка — это ненормально», — считает он.

Грнчирж согласен с его мнением, и он также не видит, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время приблизятся к нулю. «К концу года ставки ЧНБ будут находиться на уровне 3-4%. Я думаю, что мы сможем опустить ставку ниже 3%, но намного ниже она не опустится», — отметил он.

В марте Чешский национальный банк добился прогресса в снижении процентных ставок. Правление банка снизило базовую ставку на полпроцента до 5,75%.

Аналитики ожидают, что это приведет к удешевлению ипотечных кредитов. Они также считают, что средняя ставка по ипотеке может упасть до 4%.

Базовые процентные ставки в Чехии поддерживались на низком уровне с 2010 по 2020 год. В 2012 году они составляли 0,5%, а в 2021 году — уже 3,75%. С 2022 года они находятся на уровне 7% и начали значительно снижаться только в этом году.
ипотеки Чехия покупка недвижимости процентные ставки кредитование

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 МАРТА 2024
835
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАГА ЗАПЛАТИТ БАНКУ 3,65 МЛРД КРОН ЗА ЗДАНИЕ НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ
Мэрия Праги предложит Коммерческому банку (KB) 3,65 миллиарда чешских крон за здание на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы. В будущем туда могут переехать чиновники. Сегодня городские...
13:30
22 МАРТА 2024
1077
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ ЧЕХОВ КУПИЛИ ЖИЛЬЕ ЗА НАЛИЧНЫЕ БЕЗ ИПОТЕКИ, ГОВОРИТ БАНКИР
Высокие ставки последних лет резко снизили продажи ипотечных кредитов в Чехии. Но для некоторых чехов потратить миллионы из кармана, чтобы купить недвижимость своей мечты, не составило труда. По...
10:30
22 МАРТА 2024
948
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО УДЕШЕВИТЬ СВОЮ ИПОТЕКУ, ПЕРЕЙДЯ В ДРУГОЙ БАНК. ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ
Чешский национальный банк (ЧНБ) продолжает снижать процентные ставки. В среду правление ЧНБ снизило базовую ставку на полпроцента, до 5,75%, и аналитики ожидают, что это приведет к дальнейшему...
15:00
21 МАРТА 2024
2078
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДОМОВ НА ПРОДАЖУ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ЧЕХИИ ВСЕ МЕНЬШЕ, А ЦЕНЫ НА НИХ РАСТУТ
Оживление на рынке недвижимости затрагивает кошельки все большего числа людей. Вслед за теми, кто интересуется квартирами, покупателям, желающим обзавестись собственным домом, также приходится...
10:30
19 МАРТА 2024
1043
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ НАШЛИ СПОСОБ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА НИЗКОЕ КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Клиенты платят сотни тысяч крон компаниям за строительство домов или реконструкцию, но в случае возникновения претензий они не могут вернуть деньги. Это происходит из-за лазейки в законодательстве.
08:00
19 МАРТА 2024
1077
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЯНВАРЕ 2024 ГОДА ОБЪЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ ВЫРОС НА 99%
В январе этого года банки Чешской Республики зафиксировали бурный рост выданных ипотечных кредитов. Общий объем вновь выданных ипотечных кредитов достиг 13 миллиардов крон, что на 99% больше, чем в...
13:00
18 МАРТА 2024
1965
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ СТАНОВЯТСЯ ДЕШЕВЛЕ, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
У тех, кто хочет купить квартиру со скидкой, возможно, есть один из последних шансов. По крайней мере если сбудутся прогнозы экспертов по недвижимости или Чешского национального банка. Они...
11:30
18 МАРТА 2024
924
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕОПЛАЧЕННАЯ АРЕНДА И ИСПОРЧЕННАЯ КВАРТИРА? «ВИНОВАТ МУНИЦИПАЛИТЕТ», — ГОВОРЯТ В МИНИСТЕРСТВЕ
Закон о жилищной поддержке в Чехии выходит на финальную стадию согласования. Он призван, в частности, мотивировать владельцев пустующих квартир приводить в порядок освободившееся жилье и выставлять...
14:00
16 МАРТА 2024
2521
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
БАРРАНДОВСКИЕ ТЕРРАСЫ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗНАМЕНИТОГО РЕСТОРАНА
Пражский ресторан «Баррандовские террасы», который когда-то привлекал знаменитостей и тысячи других посетителей, возвращается к жизни после долгих лет запустения. Деликатное обновление...
21:00
15 МАРТА 2024
1105
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЗА ЖИЛЬЕ ВОЗЛЕ ТЕМЕЛИНА ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ МИЛЛИОНЫ. ОПАСЕНИЯ АКТИВИСТОВ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Хотя активисты, выступающие против строительства атомной электростанции «Темелин», предполагали, что интерес к жилью поблизости будет отсутствовать, на деле все оказалось наоборот. Проще говоря,...
20:00
15 МАРТА 2024
827
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ПРАЖСКИЕ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЫ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ
Популярность гибких офисов с коротким договором аренды растет. Компании рассматривают такие помещения как возможность сэкономить деньги по сравнению с арендой традиционных офисов. Пражские...
19:30
15 МАРТА 2024
1136
НОВОСТРОЙКИ
ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ РАСТЕТ. МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПЫТАЮТСЯ ПОМОЧЬ
С прошлой недели в Чешской Республике более четко определили, что такое доступная арендная плата. Депутаты одобрили законопроект, определяющий ее как не более 90% от рыночной арендной платы. Однако...
10:30
15 МАРТА 2024
1354
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧЕШСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА ПРИДУМАЛ ИНВЕСТИЦИЮ. 50% ПРИБЫЛИ И ОГРОМНЫЙ РИСК
Девелоперская группа Getberg, задолжавшая миллионы своим клиентам и подрядчикам, предлагает инвестировать в свой проект семейного жилья. В то время когда финансовые проблемы накапливаются вокруг Gh...
10:30
13 МАРТА 2024
1144
НОВОСТРОЙКИ
ЧЕШСКИЕ ДОМА ПОДВЕРГНУТСЯ МАСШТАБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
С 2030 года все новые здания в Чехии должны быть с нулевым уровнем выбросов, а с 2050 года существующие здания также должны быть климатически нейтральными. Этот законопроект был одобрен Европейским...
08:00
13 МАРТА 2024
3568
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СКИДКА НА МИЛЛИОН. КАК МЕНЯЕТСЯ ЦЕНА НА ЖИЛЬЕ В ЧЕХИИ
Квартиры и дома на порталах недвижимости в Чехии переоценены больше всего с 2020 года. Продавцы вынуждены давать большие скидки, которые раньше не было.