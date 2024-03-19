В Чехии в квартиру заселялись один турист за другим, омбудсмен вмешался и решил спор не в пользу владельца

Такие сервисы, как Airbnb, популярны, особенно в крупных городах. Владельцы предлагают свои квартиры через сайты, где они сдаются заинтересованным лицам на короткий срок.





Таким образом, квартиры функционируют фактически как отель, хотя, согласно разрешению, они должны использоваться для постоянного проживания. От шума и беспорядка в домах могут страдать соседи.





«В Праге до ковида было 10 000 таких квартир, а в Праге 1 они составляли от 10 до 20% всех квартир. Это проблема, поскольку на местном уровне это приводит к удорожанию жилья. Еще более существенно влияние на людей, которые живут в здании. По зданию постоянно ходят посторонние, часто устраивая беспорядок», — рассказывает депутат городского совета Праги Адам Забранский, который давно занимается жилищной тематикой.





Не все согласны с этим. Упомянутый заявитель сначала обратился к властям, которые, по его словам, не приняли достаточных мер. Тогда он обратился к омбудсмену, который проверил действия строительных и региональных властей.





«Нельзя произвольно путать базовую потребность в жилье и краткосрочное, обычно повторяющееся проживание», — говорит Кржечек.





«Предложение краткосрочной аренды в зданиях, предназначенных для постоянного проживания, я считаю это уклонением от Закона о строительстве. Владельцы таких квартир должны получить повторное разрешение», — добавил омбудсмен.





По словам Забранского, владельцы могут сдавать в краткосрочную аренду свои квартиры, предназначенные для постоянного проживания, только в ограниченном объеме.





«В основном квартира должна использоваться для жилья. Например, владелец может предоставить для такой аренды одну комнату, а сам жить в остальной части квартиры или сдавать ее на ограниченное время в году», — рассказал советник.





По словам Кржечека, строительное управление может проверить, действительно ли квартира, утвержденная для постоянного проживания, используется таким образом.





Внеплановые проверки в данном случае действительно имели место, но они происходили в обычное рабочее время, когда в квартире никого не было. Туристы находятся в городе в течение дня и возвращаются поздно.





Поэтому омбудсмен рекомендовал Управлению получить свидетельские показания жильцов дома. При подозрении на правонарушение, в данном случае на несанкционированное использование здания, можно было бы также вызвать полицию.





По словам Кржечека, полиция может проверить документы людей, передвигающихся по дому, или регистрационные знаки автомобилей, припаркованных у здания.





В данном случае строительное управление в итоге вынесло решение, запрещающее использовать квартиры для краткосрочного проживания.





По мнению Кржечека, это должно послужить примером для принятия дальнейших решений. «Я ожидаю, что региональные власти будут оказывать методическую помощь или консультировать строительные власти», — сказал омбудсмен.





Количество проверок может увеличиться





По словам Кржечека, если владелец хочет сдавать свою квартиру для краткосрочного проживания, он должен получить разрешение на ее использование в этих целях. Препятствием может стать план зонирования, не разрашеющий строительство таких зданий.





В прошлом Министерство регионального развития выпустило руководство о том, как поступать с краткосрочной арендой. Среди прочего, оно указывает на ту же проблему, а именно на то, что пользователи часто используют здания не по назначению.





В то же время министерство готовит поправку к Закону о туристическом бизнесе, которая отвечает европейским нормам и должна дать властям больше информации о краткосрочной аренде.





«На основе этих данных власти смогут проводить целевые проверки и следить за соблюдением правовых условий», — говорит Забранский.