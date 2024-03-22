Девелопер Getberg задолжал Penta миллионы крон за аренду офисов в центре Праги

Дело девелоперской группы Getberg, о проблемах которой с выплатой миллионов крон по обязательствам перед клиентами и некоторыми поставщиками SZ Byznys сообщал ранее, продолжается.





Против компании GH Real Estate, одной из более чем десяти аффилированных компаний группы Getberg, выступила Prague CBD, дочерняя компания застройщика Penta.





Она подала заявление о несостоятельности застройщика из-за неоплаченных обязательств. Компания задолжала за аренду офисных помещений в новом офисном здании «Масаричка».





Егор Хлебников, основатель и владелец девелоперской группы Getberg, задумал перевести свою компанию в новое здание, расположенное в самом центре Праги и являющееся на сегодняшний день одним из самых престижных офисных адресов в Чехии, еще на этапе его строительства.





Он подписал договор аренды с арендодателем в ноябре 2021 года. По данным компании Penta, Getberg был одним из первых заинтересованных лиц в аренде офисных помещений в строящемся здании.





Миллионные долги





Фактический захват помещений, согласно заявлению о несостоятельности, состоялся в августе прошлого года. Подписав договор, Хлебников обязался платить за аренду офисных помещений общей площадью 995 кв. м, склада площадью 39 кв. м, восьми парковочных мест и мест общего пользования.





Выплата обязательств в виде задолженности по арендной плате, эксплуатационных расходов и неустойки должна была состояться в период с августа прошлого года по январь нынешнего. Однако этого, как и фактического заселения компании, в итоге не произошло. В общей сложности Getberg задолжал арендодателю более 43,5 млн крон.





По словам Егора Хлебникова, руководителя девелоперской группы, переезд в новые офисы должен был быть связан с ростом компании.





«В то же время срок аренды в Prague Dock истекал в январе 2024 года, и мы планировали переехать в новый офис уже в январе 2024 года. К сожалению, мы не смогли вовремя выполнить все свои обязательства перед Prague CBD», — сказал Хлебников, добавив, что компания активно пытается разрешить ситуацию.





«Мы работаем над рефинансированием. Getberg Group продолжает работать над выполнением всех своих обязательств», — сказал он.





Два договора аренды





Несмотря на подписанный договор аренды на Масарицкой, девелопер также заключил договор аренды офисных помещений в здании Dock In Two в пражском районе Либень. Эту информацию SZ Byznys подтвердили в компании Crestyl, которая владеет и управляет зданием.





«Компания Gh Real Estate арендовала у нас офисные помещения до конца прошлого года. Срок аренды истекал 31 декабря 2023 года», — сказал пресс-секретарь Crestyl Ондржей Мицка.





Однако он добавил, что компания покинула помещение только в январе этого года, несмотря на расторгнутый договор аренды.





Информация о том, есть ли у компании в настоящее время новый головной офис или она ищет его, неизвестна.





Переговоры о погашении обязательств Getberg не новы. В марте этого года другие поставщики, которым застройщик задолжал в общей сложности около 2,5 миллионов чешских крон, подали на дочернюю компанию GH Real Estate заявление о несостоятельности.





По последним данным, опубликованным в реестре неплатежеспособности, суд отклонил ходатайство. Причиной стало фактическое признание долга, которое Getberg подтвердил поставщикам и обязался оплатить. Суд расценил этот шаг как отсрочку наступления срока платежа и рекомендовал повторно подать ходатайство о несостоятельности позднее по формальным причинам.





Кроме того, летом прошлого года в отношении GH Real Estate было объявлено взыскание по полумиллионному долгу. Однако дочерняя компания GH Real Estate — не единственная компания девелоперской группы Getberg, испытывающая проблемы.





Компания Collection Kolovraty, которую холдинг создал для проекта в Коловратах под Прагой, где речь идет о семнадцати земельных участках под строительство семейных домов, взыскивала с клиентов миллионные авансы. Участки должны были быть переданы новым владельцам для строительства нового жилья. Однако, по словам некоторых клиентов, передача так и не состоялась.





«Они оправдывались различными сложностями с властями, и связь с ними была затруднена. В конце концов, они перестали отвечать на звонки и электронные письма», — рассказала одна из клиенток, попросившая остаться неизвестной. Однако редакторам известна ее личность.





Обещанное жилье в окрестностях Праги





Владелец холдинга, ныне тридцатитрехлетний Егор Хлебников, основал компанию Getberg в 2017 году. Застройщик специализируется на проектах односемейных домов в окрестностях Праги. На своем сайте он предлагает, например, жилье в Туржанах рядом со Сланами, Уностом, Чимице или Странчице.