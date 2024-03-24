Микроквартиры площадью менее 20 метров становятся все более популярными в Праге

Метровая кухня, диван-кровать, шкаф, стол, а за дверью — ванная комната с душем, раковиной и унитазом. Именно так можно охарактеризовать так называемые микроквартиры, которые в последнее время становятся все более востребованными, особенно в крупных городах. Высокие процентные ставки по ипотеке и экономическая нестабильность — вот причины интереса к их аренде. Небольшие квартиры также хорошо продаются.





18-метровая квартира в жилом проекте в пражском районе Просек была продана за 2,5 млн чешских крон. Сейчас она сдается в аренду за 15 000 крон. «Когда квартира продавалась в прошлом году, доходность оценивалась в 7% в год. Это неплохая инвестиция для тех, у кого треть этой суммы лежит на счетах, остальное — в ипотеке и сохраняет свою стоимость», — пояснила Карина Тохтартова, совладелица девелоперской компании Vertex Fund.





Самая маленькая из жилых площадей в Просеке составляла всего 9 квадратных метров, и эта квартира также была продана и сейчас сдается в аренду. Средний размер жилой площади в этом проекте составляет от 14 до 19 квадратных метров. По словам Карины Тохтаровой, компания довольна продажами. Все 46 квартир уже проданы и используются.





«85% клиентов здесь — чехи, в основном менеджеры среднего звена или студенты. Есть лист ожидания, так что если что-то меняется, мы сразу находим новых арендаторов», — говорит она. Помимо продажи, компания предлагает клиентам дополнительные услуги, такие как меблировка квартиры, поиск арендаторов и заключение договоров.





Аналогичный проект сейчас реализуется на другом конце Праги, на Ходове. Часть бывшего отеля была куплена другой девелоперской компанией. Сейчас она завершает строительство 250 квартир. Большинство из них были построены на основе планировок гостиничных номеров; архитекторы объединили две комнаты в более просторные квартиры.





Прачечная, фитнес и зал для йоги





«У нас есть 150 небольших 22-метровых квартир и еще 100 квартир 2+kk площадью 45 метров», — добавляет директор по развитию PSN Штепан Смрчка.





Опять же, в основном в квартирах заинтересованы инвесторы, иногда родители покупают их для своих детей. Люди также приобретают двухкомнатные квартиры для собственного проживания.





Инвестор положительно оценивает продажи квартир. «К моменту окончания строительства мы продали около 60% квартир», — добавляет Смрчка. Двухкомнатные квартиры здесь продаются за пять-шесть миллионов крон, а небольшие однокомнатные — менее чем за четыре миллиона.





Застройщик предлагает дополнительные услуги в этом проекте. «Мы предлагаем базовую меблировку, включая кухонные гарнитуры, а также полностью меблированные квартиры в трех вариантах дизайна», — говорит Штепан Смрчка. Однако за переоборудование клиенты будут платить дополнительно.





В обоих проектах предусмотрены прачечные, так как стиральные машины часто не помещаются в ванных комнатах.





«У нас также есть зал для йоги, фитнес-зал, комната для велосипедов, сушилка и общая комната», — говорит Смрчка.





Жизнь с компромиссами





Некоторые застройщики, однако, не уменьшают площадь квартир. В Central Group отмечают, что средний размер однокомнатных квартир в их портфеле составляет 35 квадратных метров, что соответствует показателям пятилетней давности. «Мы знаем по опыту, что жить в квартире площадью менее 25 квадратных метров без компромиссов практически невозможно. Поэтому мы не строим такие квартиры и не хотим их строить», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик компании.





Однако агентства недвижимости подтверждают интерес к небольшим квартирам. Они отмечают, что 20-метровые и меньшие квартиры пока не распространены на рынке — это, как правило, студии, переоборудованные подвалы и чердаки. Они оформляются не как квартиры, а как жилые помещения, что не препятствует регистрации постоянного места жительства. Для того чтобы получить статус однокомнатной квартиры, площадь жилья должна составлять не менее 16 квадратных метров.





«Сегодня, как только мы выставляем на рекламных порталах квартиру площадью до 30 квадратных метров, как для продажи, так и для аренды, мы можем ожидать немедленного шквала звонков от потенциальных покупателей. Иногда мы организуем день открытых дверей для таких квартир и выбираем арендатора среди десяти других заинтересованных лиц», — рассказывает Якуб Жижка, брокер по недвижимости из RE/MAX Alfa.





Он добавляет, что в их сети недвижимости в 2023 году средняя цена в категории продаж квартир площадью до 30 квадратных метров составила 131 467 крон за квадратный метр, а в категории аренды аналогичных квартир средняя арендная плата составила около 500 крон за квадратный метр в месяц.





Большое количество людей, заинтересованных в малогабаритных объектах, подтверждают и другие посредники в сфере недвижимости. «Спрос на аренду квартир в Чехии не опускается ниже 20 человек, заинтересованных в одной квартире, в Праге — около 30. Это связано не только с желанием сэкономить на аренде, но и с растущим числом одиноких людей. Эти люди, как правило, проводят больше времени вне дома и нуждаются в хорошем доступе к центру города», — говорит Мартин Понцер, генеральный директор компании Bezrealitka.





Сервер недвижимости Sreality.cz в марте этого года предлагал в Чехии более 470 квартир площадью до 25 квадратных метров. Почти 150 имели площадь до 20 метров. Самая дорогая квартира площадью 20 квадратных метров была продана в новостройке в пражском районе Смихов за 5 500 000 чешских крон. В Брно аналогичная недвижимость стоила 3 399 000 крон.





Районы города, где сдаются квартиры в аренду, также начинают приспосабливаться к тенденции так называемых микроквартир. Например, в Праге 1 начинается перестройка давно пустующего и обветшавшего многоквартирного дома на улице Черна в 9 новых небольших квартир для молодых людей.





«Проект на улице Черна предусматривает три типа квартир. Первый будет рассчитан на одного человека, срок аренды составит два года с возможностью продления еще на один год. Второй тип (квартира-студия) предполагает проживание двух человек со сроком аренды на три года с возможностью продления до двух лет. Третий тип квартир (2+kk) будет доступен семейным парам до 30 лет с одним ребенком. Срок аренды составит три года с возможностью продления еще на два года», — сообщила пресс-секретарь Праги 1 Петра Пекаржова.