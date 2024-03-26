Цена краткосрочной аренды в Праге через Airbnb растет. Чехия планирует новое регулирование

В этом году туристы снова отправятся в Чехию. Некоторые из них будут использовать для проживания платформы краткосрочной субаренды. Это подтверждают и данные компании Seven Keys, которая занимается краткосрочной арендой через платформу Airbnb и управляет 85 квартирами в центре Праги.





«Из-за высокого спроса в разгар сезона мы даже могли позволить себе увеличить цену примерно на 25%. Также пришлось увеличить плату за уборку, что было неизбежно в связи с ростом производственных затрат», — говорит Зузана Бенешова, основательница Seven Keys.





Однако туристы не унывают. «За последние два года мы достигли 80-процентной заполняемости в апреле и мае, что примерно на пятую часть больше, чем до кризиса», — говорит предпринимательница, чья компания принимает более 15 000 гостей в год. «Судя по уже подтвержденным бронированиям на весну и лето, мы ожидаем, что этот сезон станет пиковым после пандемии коронавируса», — добавляет она.





О росте цен на субаренду на платформах краткосрочного жилья говорит и опубликованная статистика компании AirDNA, которая уже давно анализирует рынок.





Только в Праге, согласно этим данным, средняя суточная ставка за последние два года выросла примерно на треть. В апреле 2022 года средняя стоимость проживания в сутки в Праге составляла 2 500 крон. В апреле этого года среднесуточная стоимость уже поднялась до 3 200 крон. Таким образом, годовой доход от среднего размещения увеличился примерно на четверть миллиона крон.





Но, по словам Госии Кацпрзыковой, менеджера компании Airbnb по государственной политике в Центральной и Восточной Европе, после пандемии коронавируса тенденция в сфере путешествий сместилась в сторону менее людных мест.





«Значительно увеличилось количество остановок за пределами традиционных центров городов. Airbnb расширяется из Праги в чешские регионы», — сказала она SZ Byznys.





Наибольший рост числа предложений в Чехии по сравнению с прошлым годом произошел в Брно, где предложение увеличилось на 46%, до 562 единиц, согласно данным платформы AirDNA.





Кроме того, предложение жилья выросло на десятки процентов в Карловых Варах, Шпиндлерув-Млине и Остраве.





После пандемии коронавируса, которая значительно сократила сектор из-за ограничений на въезд туристов, все больше арендодателей проявляют интерес к Праге. Об этом сообщает Институт планирования и развития города Праги (IPR).





Согласно исследованию IPR, в прошлом году в столице было предложено около 8 000 квартир, из которых около 70% были активны. В них могли разместиться 21 723 гостя в сутки. Хотя после окончания пандемии и возвращения туристов в столицу количество квартир, предлагаемых через платформы для размещения, выросло, в прошлом году оно все еще значительно отставало от первоначальных показателей.





Согласно обновленному анализу, предложение квартир, сдаваемых в аренду через Airbnb, по-прежнему сосредоточено в историческом центре города, где расположено более 80% объектов.





Жилье для краткосрочной аренды, особенно в центре мегаполиса, давно подвергается критике со стороны местных жителей, районов и городского совета за то, что, по их мнению, значительная часть жилых зданий превращается в гостиницы. Это, по мнению критиков, приводит к снижению нормальной жизни в центре и нарушает других обитателей многоквартирных домов.





Кроме того, что касается субаренды через платформы краткосрочного размещения, государство и отдельные муниципалитеты не располагают информацией, без которой невозможно проконтролировать деятельность отдельных арендодателей. Более того, по словам Петра Местецкого, эксперта-консультанта по вопросам нежилых помещений, доход от предоставления услуг по размещению в квартире может быть в три-пять раз выше, чем если бы квартира использовалась для проживания.





Чехия готовит новое регулирование





В Чехии предпринимается еще одна попытка регулирования краткосрочного проживания. На этот раз европейский регламент, введенный Еврокомиссией в конце прошлого года, поможет усовершенствовать систему регистрации провайдеров.





«Адаптация не только станет частью чешской поправки к Закону о туризме, но и постепенно унифицирует регулирование краткосрочного проживания во всем ЕС», — говорит Вероника Хешикова, пресс-секретарь Министерства регионального развития (MMR).





Согласно постановлению, каждое опубликованное предложение будет содержать регистрационный номер для каждой единицы краткосрочного размещения. Он будет присваиваться МРР через новую электронную систему.





«В то же время онлайн-платформы будут регулярно предоставлять информацию. Это позволит государству получить данные о местонахождении и масштабах краткосрочной аренды», — сказал представитель MMR, добавив, что помимо устранения проблемы отсутствия данных, необходимо также снизить административную нагрузку на предпринимателей в этом секторе.





«Мы также ожидаем большей прозрачности рынка и выравнивания условий ведения бизнеса. Если значительная часть серой экономики в секторе размещения будет переведена в правовое поле, это также улучшит собираемость налогов в этой сфере», — сказал он.





По мнению Петра Местецкого, эксперта-консультанта по вопросам размещения вне жилых помещений, самой большой проблемой в Чехии остается законность деятельности поставщиков краткосрочного жилья.





«В соответствии с действующим законодательством вы можете оказывать услуги по размещению в квартире, предлагая комнату в квартире, где вы живете. Доля таких предложений снижается, и значительно преобладают предложения типа "целая квартира"», — говорит Петр Местецкий в интервью SZ Byznys.





Это связано с тем, что предоставление краткосрочного жилья во всей квартире в настоящее время регулируется строительным законодательством. Согласно его формулировке, владельцы квартир, желающие предоставлять в них услуги краткосрочного проживания, должны обратиться в строительное управление за согласием на изменение вида использования здания. Таким образом, объект недвижимости должен быть не так называемым «жилым домом», а «зданием для размещения».





Если здание используется не по назначению, строительные власти имеют право наложить штраф в размере до полумиллиона крон.





Усилия по регулированию рынка платформ краткосрочного размещения приветствует и сама компания Airbnb, которая занимает наибольшую долю бизнеса в Чехии по сравнению с конкурентами. «Airbnb приветствует тот факт, что Чехия стала одной из первых стран, которая перенесла постановление ЕС STR в национальное законодательство», — сказала Кацпрзикова.





По словам Матея Коутны, председателя Чешской ассоциации частных арендодателей и хозяев, обязательная регистрация хозяев может помочь решить такие проблемы, как недобросовестная конкуренция со стороны недобросовестных арендодателей, не платящих налоги, или низкое чувство ответственности за хорошее содержание жилья.





«Предложение также дает городу право устанавливать свои собственные правила. Нас особенно беспокоит пражская мэрия», — сказал Коутны в интервью SZ Byznys, добавив, что она может рассмотреть, например, возможность ограничения количества дней в году. Такие ограничения уже действуют в Лондоне и Сан-Франциско.