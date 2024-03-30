Праге нужны тысячи муниципальных квартир. В проекты будут вложены десятки миллиардов крон

Прага делает успехи в подготовке тысяч муниципальных квартир для сдачи в аренду. По словам Петра Урбанека, директора Пражской девелоперской компании (PDS), которой было передано 800 000 квадратных метров земли под строительство новых квартир, первое строительство начнется менее чем через два года.



Ближе всего к получению разрешения на строительство находятся проекты «Яловый двор» и «Новый Злихов», а также строительство на улицах Зенклова и Перуткова, сказал Петр Урбанек, директор PDS.



Проекты получат штамп от строительного ведомства в конце этого и начале следующего года. В общей сложности застройщик может начать строительство около 140 жилых объектов в четырех районах Праги в 2026 году.



В то же время PDS рассчитывает инвестировать более 1 миллиарда крон в первый год, когда начнет строительство своих проектов. В течение следующих десяти лет девелопер рассчитывает вложить в строительство и подготовку проектов в общей сложности около 48 миллиардов крон. PDS опубликовала эту информацию в своем годовом отчете.



Прага ищет финансирование



По словам Александры Уджения, заместителя мэра Праги по социальным вопросам, жилищному строительству и здравоохранению, в настоящее время ведутся переговоры о возможностях финансирования отдельных проектов.



«В настоящее время мы ведем переговоры с государством. Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством регионального развития готовит пакеты финансирования для арендного жилья. Мы решаем с ними вопрос о том, чтобы специальный пакет существовал и для целей столицы», — сказала Александра Уджения.



По словам Петра Главачека, заместителя мэра Праги, отвечающего за территориальное развитие, Прага была бы не против привлечь к проектам частных инвесторов.



«Пражская девелоперская компания подготовит проекты именно так, как это нужно городу. Затем она может искать партнеров для финансирования проекта», — сказал он, добавив, что часть планов она может финансировать из собственных средств.



Помимо небольших проектов, которые готовит компания PDS, она также планирует построить целые новые районы. Один из примеров — проект «Новые Дворы» рядом с будущей станцией метро, где планируется строительство арендных квартир и офисов, торговых, образовательных, а также крытых и открытых спортивных объектов. Ожидается, что в общей сложности там будут жить до 5 000 человек.



Компания также планирует преобразование городских земель на Пальмовке, где возможно строительство около 2 200 городских квартир.



Для кого строится?



Согласно ранее опубликованной информации, квартиры предназначены для представителей так называемых социально важных профессий. К ним относятся, например, учителя, медсестры, пожарные и полицейские. По данным исследования, проведенного по заказу застройщика, в настоящее время в столице по этим специальностям работают более 100 000 человек.



«Полицейский, работающий в Праге, получает точно такую же зарплату, как и полицейский, работающий в Остраве, но на жилье в столице он, конечно, тратит значительно больше. Этот факт неизбежно приводит к тому, что такие сотрудники уезжают из Праги в более дешевые регионы Чехии. Мы должны это предотвратить», — объясняет глава PDS.



В этом году компания-застройщик планирует ускорить подготовку ряда своих проектов.



«В 2024 году PDS начнет процесс получения разрешений по двум-четырем проектам. Продолжится работа по подготовке крупных территорий застройки — особенно в Новых Дворах, Пальмовке и Долни-Почернице», — сказал Урбанек.