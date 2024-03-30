Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Праге нужны тысячи муниципальных квартир. В проекты будут вложены десятки миллиардов крон

Новости 420on
11 апреля 2024
08:00
320
Пражская девелоперская компания продолжает готовить к сдаче в аренду до 8 000 городских квартир. В ближайшие десять лет она вложит в них десятки миллиардов крон. Метрополия решает, где взять деньги.
Прага делает успехи в подготовке тысяч муниципальных квартир для сдачи в аренду. По словам Петра Урбанека, директора Пражской девелоперской компании (PDS), которой было передано 800 000 квадратных метров земли под строительство новых квартир, первое строительство начнется менее чем через два года.

Ближе всего к получению разрешения на строительство находятся проекты «Яловый двор» и «Новый Злихов», а также строительство на улицах Зенклова и Перуткова, сказал Петр Урбанек, директор PDS.

Проекты получат штамп от строительного ведомства в конце этого и начале следующего года. В общей сложности застройщик может начать строительство около 140 жилых объектов в четырех районах Праги в 2026 году.

В то же время PDS рассчитывает инвестировать более 1 миллиарда крон в первый год, когда начнет строительство своих проектов. В течение следующих десяти лет девелопер рассчитывает вложить в строительство и подготовку проектов в общей сложности около 48 миллиардов крон. PDS опубликовала эту информацию в своем годовом отчете.

Прага ищет финансирование

По словам Александры Уджения, заместителя мэра Праги по социальным вопросам, жилищному строительству и здравоохранению, в настоящее время ведутся переговоры о возможностях финансирования отдельных проектов.

«В настоящее время мы ведем переговоры с государством. Министерство финансов в сотрудничестве с Министерством регионального развития готовит пакеты финансирования для арендного жилья. Мы решаем с ними вопрос о том, чтобы специальный пакет существовал и для целей столицы», — сказала Александра Уджения.

По словам Петра Главачека, заместителя мэра Праги, отвечающего за территориальное развитие, Прага была бы не против привлечь к проектам частных инвесторов.

«Пражская девелоперская компания подготовит проекты именно так, как это нужно городу. Затем она может искать партнеров для финансирования проекта», — сказал он, добавив, что часть планов она может финансировать из собственных средств.

Помимо небольших проектов, которые готовит компания PDS, она также планирует построить целые новые районы. Один из примеров — проект «Новые Дворы» рядом с будущей станцией метро, где планируется строительство арендных квартир и офисов, торговых, образовательных, а также крытых и открытых спортивных объектов. Ожидается, что в общей сложности там будут жить до 5 000 человек.

Компания также планирует преобразование городских земель на Пальмовке, где возможно строительство около 2 200 городских квартир.

Для кого строится?

Согласно ранее опубликованной информации, квартиры предназначены для представителей так называемых социально важных профессий. К ним относятся, например, учителя, медсестры, пожарные и полицейские. По данным исследования, проведенного по заказу застройщика, в настоящее время в столице по этим специальностям работают более 100 000 человек.

«Полицейский, работающий в Праге, получает точно такую же зарплату, как и полицейский, работающий в Остраве, но на жилье в столице он, конечно, тратит значительно больше. Этот факт неизбежно приводит к тому, что такие сотрудники уезжают из Праги в более дешевые регионы Чехии. Мы должны это предотвратить», — объясняет глава PDS.

В этом году компания-застройщик планирует ускорить подготовку ряда своих проектов.

«В 2024 году PDS начнет процесс получения разрешений по двум-четырем проектам. Продолжится работа по подготовке крупных территорий застройки — особенно в Новых Дворах, Пальмовке и Долни-Почернице», — сказал Урбанек.
строительство квартиры Прага Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
10 АПРЕЛЯ 2024
1980
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СКОЛЬКО ЧЕШСКИЕ СЕМЬИ ТРАТИЛИ НА ЖИЛЬЕ В 2023 ГОДУ?
В 2023 году расходы среднего чешского домохозяйства на жилье выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 8 299 крон в месяц. Это составило почти 17% от их чистого дохода. За аренду...
09:30
10 АПРЕЛЯ 2024
496
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СУБСИДИРУЙТЕ ИПОТЕКУ, И МЫ СОКРАТИМ МАРЖУ, — ПРИЗЫВАЮТ ЧЕШСКИЕ БАНКИРЫ ГОСУДАРСТВО
Давление на правительство с требованием начать субсидировать ипотеку растет. Банки начали призывать к государственной поддержке жилищных кредитов. Их представители оправдывают этот шаг тем, что...
13:00
9 АПРЕЛЯ 2024
844
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНА КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЫ В ПРАГЕ ЧЕРЕЗ AIRBNB РАСТЕТ. ЧЕХИЯ ПЛАНИРУЕТ НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Интерес туристов к ночлегу в жилье, предлагаемом на платформах краткосрочной субаренды, таких как Airbnb, растет. Доступные объекты уже выходят за пределы столицы. Жилье дорожает.
13:20
8 АПРЕЛЯ 2024
2700
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МИКРОКВАРТИРЫ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 20 МЕТРОВ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ В ПРАГЕ
Изменения на рынке недвижимости в Чехии все чаще подтверждаются интересом к так называемым микроквартирам. Застройщики предлагают квартиры площадью от 15 до 20 метров, в основном в крупных городах...
12:00
7 АПРЕЛЯ 2024
840
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕВЕЛОПЕРЫ И КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВСЕ АКТИВНЕЕ ВЫХОДЯТ НА ЧЕШСКИЙ РЫНОК АРЕНДЫ КВАРТИР
Застройщики и крупные инвесторы все активнее выходят на чешский рынок аренды квартир, который состоит в основном из инвестиционных квартир, принадлежащих частным лицам. Причина — рост интереса к...
14:00
6 АПРЕЛЯ 2024
6341
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НИКАКИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НИКАКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. ТЫСЯЧИ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ ВПИСЫВАЮТ В ДОГОВОРЫ НЕЗАКОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Интерес людей к проживанию в съемном жилье открывает арендодателям путь к установлению незаконных требований. Среди них — запреты на визиты или требования заплатить за мебель. Арендаторы под...
10:30
6 АПРЕЛЯ 2024
784
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ДЕВЕЛОПЕР GETBERG ЗАДОЛЖАЛ PENTA МИЛЛИОНЫ КРОН ЗА АРЕНДУ ОФИСОВ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
Девелоперская компания Getberg задолжала компании Penta десятки миллионов крон за аренду офисов в административном здании Masaryčka. Одновременно с арендой в центре Праги компания вела контракт в...
11:30
5 АПРЕЛЯ 2024
904
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНТРОБАНК ЧЕХИИ СНИЖАЕТ СТАВКИ, НО ИПОТЕКА ПОКА ЗАМЕТНО НЕ ПОДЕШЕВЕЛА
Чешские банки начинают немного удешевлять кредиты на покупку жилья, однако они откладывают более резкое снижение процентных ставок. Аналитики считают, что к концу года ежемесячные выплаты по...
15:00
3 АПРЕЛЯ 2024
5339
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В КАКИХ ЧЕШСКИХ ГОРОДАХ КВАРТИРЫ ДЕШЕВЕЮТ, А В КАКИХ — ДОРОЖАЮТ?
Почти половина Чешской Республики почувствовала на себе завершение удешевления квартир в конце прошлого года. Примерно в каждом втором районе цены были выше, чем 12 месяцами ранее. Это следует из...
08:00
3 АПРЕЛЯ 2024
2534
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ В КВАРТИРУ ЗАСЕЛЯЛИСЬ ОДИН ТУРИСТ ЗА ДРУГИМ, ОМБУДСМЕН ВМЕШАЛСЯ И РЕШИЛ СПОР НЕ В ПОЛЬЗУ ВЛАДЕЛЬЦА
Квартиры, предназначенные для постоянного проживания, не могут длительное время использоваться для краткосрочной аренды, заявил чешский омбудсмен Станислав Кржечек. Он получил жалобу от человека,...
16:30
2 АПРЕЛЯ 2024
1549
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ОЛИМПИЙСКОЕ БЕЗУМИЕ. ЦЕНЫ НА ОТЕЛИ В ПАРИЖЕ ПРОСТО ДИКИЕ
Некоторые жители Парижа стремятся получить максимальную прибыль от предстоящих летних Олимпийских игр. Они предлагают свои квартиры на Airbnb или аналогичных сервисах, чтобы за две недели игр...
08:00
2 АПРЕЛЯ 2024
742
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
В Чехии больше всего промышленных и логистических площадей на 1 000 жителей среди всех стран региона ЦВЕ. В то же время страна имеет самый низкий уровень вакантных площадей, согласно анализу...
21:00
1 АПРЕЛЯ 2024
1015
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ СНОВА НАЧАЛИ РАСТИ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА
В четвертом квартале прошлого года цены на квартиры в Чехии снова начали расти. После четырех кварталов падения они выросли на 6,9% по сравнению с предыдущим кварталом и составили в среднем 95 000...
09:30
1 АПРЕЛЯ 2024
1131
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЧИСЛО АРЕНДАТОРОВ КВАРТИР В ЧЕХИИ БУДЕТ РАСТИ, НОВЫХ ДОМОВ СТРОИТСЯ МАЛО
Около 2 миллионов человек в Чешской Республике живут в арендованных квартирах или домах. По мнению риелтеров, число людей, снимающих жилье, будет расти. Новой недвижимости строится недостаточно. До...
18:30
30 МАРТА 2024
1623
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАЖДОЕ ЧЕТВЕРТОЕ ЗДАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕРЕВЯННЫМ, ПЛАНИРУЮТ МИНИСТЕРСТВА В ЧЕХИИ
Новые дома должны строиться из дерева чаще, чем сейчас. Три чешских министерства предлагают это в новом стратегическом документе под названием «Сырьевая политика для древесины». В нем также...