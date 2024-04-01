Жители Праги переезжают за пределы столицы в поисках более дешевой недвижимости

Доступность жилья в Чехии в последние годы достигла кризисного уровня, сопровождаемого волной роста цен на недвижимость. В европейских сравнениях Чехия оказалась в хвосте рейтинга, и, по данным консалтинговой компании Deloitte, чтобы стать владельцем жилья, чехам требуется эквивалент 13,3 годовых зарплат брутто.



Что касается среднего показателя по стране, то наиболее проблемная ситуация наблюдается в столице, где цены на недвижимость уже давно превышают средний показатель по Чехии. Для примера — квадратный метр квартиры в Праге продается примерно за 120 000 крон, в то время как средний показатель по стране ниже примерно на 30 000 крон за квадратный метр.



Однако желание пражан владеть недвижимостью настолько сильно, что даже нынешние цены на недвижимость в столице по сравнению с реальными доходами жителей не останавливают тысячи из них. Однако им приходится идти на значительные компромиссы, например, не жить в Праге.



По мнению Петра Ганы, директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, переезд жителей из столицы в окрестные деревни — одна из самых значительных социально-демографических тенденций последних лет.



«С 2011 по 2021 год численность населения в муниципалитетах страны значительно изменилась. Население Праги увеличилось, но не так сильно, как в соседних с Прагой муниципалитетах в процентном выражении», — сказал он.



Причина, по его словам, ясна. Стоимость жизни в этих населенных пунктах, как правило, ниже. Но возможности трудоустройства и более высокие зарплаты сохраняются и при поездках в соседнюю столицу.



О том, что чехи все чаще ездят в столицу на работу, свидетельствуют и анонимные данные компании O2 Media, согласно которым каждое утро в столицу прибывает более 250 000 человек. Семь лет назад это число было примерно на 110 000 меньше.



По словам Мартина Понцера, директора компании Bezrealitka, долгосрочный отток жителей Праги за пределы города в начале прошлого года был усилен также значительным ростом цен на ипотечные кредиты.



В первой половине года, по его словам, спрос на недвижимость в Центральночешском крае даже достиг трехкратного превышения обычных значений.



На миллионы крон дешевле



И неудивительно. По сравнению со столичными ценами недвижимость в Центральной Чехии стоит на миллионы крон дешевле. В частности, средняя 70-метровая квартира в Праге предлагается более чем за девять миллионов крон, а в Колине или Млада-Болеславе — всего за пять миллионов.



По словам Петра Дуфека, главного экономиста Creditas, растущий интерес к жилью в центральных районах Чехии, которые все еще находятся в пределах относительно удобного доступа к столице, уже оказывает влияние на цены.



«Цены на недвижимость в Центральночешском регионе растут быстрее, чем во всей Чехии, даже быстрее, чем в Праге, потому что они поднимались с более низкой базы», — сказал он, добавив, что они постепенно приближаются к пражскому стандарту.



За последние три года цены предложения в районных городах Среднечешского края выросли на десятки процентов. По данным портала недвижимости Sreality.cz, наибольший рост за этот период был зафиксирован в Раковнике, Колине и Бенешове.



«Недостаточная доступность жилья для владельцев в Праге оказывает долгосрочное влияние на цены и поиск недвижимости в Центральной Чехии и идет рука об руку с ростом столицы и улучшением транспортной доступности отдельных частей Центральночешского края», — комментирует Гана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz, развитие событий по данным крупнейшего чешского портала недвижимости Sreality.cz.



Все большее удаление от Праги



По мнению Петра Ганы, эксперта по недвижимости компании Deloitte, жилье в Центральной Чехии будет дорожать и дальше.



«Новые жители, прибывающие в экономически успешные агломерации, повышают спрос на местном рынке жилой недвижимости. Это увеличение спроса напрямую приведет к повышению уровня цен, поскольку в краткосрочной перспективе практически невозможно увеличить жилищный фонд, поэтому единственный способ, которым рынок может найти новое равновесие при увеличении спроса, — это повышение уровня цен», — пояснил он.



Такое развитие событий, по мнению главного экономиста Creditas Петра Дуфека, гарантирует дальнейшее увеличение числа жителей, приезжающих в столицу на работу в регионы.



«Если тенденция „бегства“ пражан из Праги и переезда в другие регионы продолжится, цены в Центральночешском крае будут расти быстрее, чем в других регионах страны. В то же время возрастет интерес к более отдаленным, но все еще доступным местам, откуда можно ездить в Прагу на работу», — говорит он.



Девелоперы заинтересованы в новых местах



По словам Лукаша Шульца, партнера компании Broker Trust, застройщики также все чаще обращают внимание на тенденцию переезда людей из столицы за границу.



«Как только появляется приток новых жителей и спрос на недвижимость увеличивается, девелоперы, естественно, ищут новые возможности. Мы наблюдаем эту тенденцию не только на рынке как таковом, но и можем подтвердить ее у наших клиентов, поскольку наши партнеры в Центральночешском крае строят девелоперские проекты», — говорит он.



По мнению Томаша Пардубицкого, генерального директора компании Finep, в ближайшие годы строительство жилья для владельцев выйдет за пределы столицы довольно существенно.



«Это будет решение о том, хочет ли домохозяйство жить в самой Праге, но не в своей квартире, или же оно будет жить в своей, но на окраине столицы или за ее пределами», — сказал он в интервью SZ Byznys.



У компании Finep есть два пилотных проекта в Центральной Чехии, а именно в Кралупах-над-Влтавой и Кладно. «Мы выбрали оба проекта в узле общественного транспорта, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и с хорошим доступом к столице», — сказал он.