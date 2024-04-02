Мэрия Праги получила три заявки на строительство будущей штаб-квартиры Космического агентства
14 апреля 2024
10:00
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Пражская мэрия получила три предложения от строителей на реконструкцию и переоборудование недостроенного здания на Новой Палмовке в штаб-квартиру Агентства космических программ Европейского союза (EUSPA). Их стоимость составляет от двух до трех миллиардов крон.
Какие именно компании подали заявки и на какую конкретную сумму, не сообщается, так как на эту информацию распространяется режим конфиденциальности. Также пока неизвестна точная дата начала строительства. Завершение строительства здания важно для города, так как Палмовка имеет градостроительный дизайн и определенный престиж — нахождение штаб-квартиры EUSPA в городе также важно для Праги с точки зрения развития чешской промышленности.
Все компании, участвовавшие в рыночном диалоге, заявили, что строительство возможно завершить в течение 24 месяцев с момента начала работ. На основное здание уже выдано действующее разрешение на строительство, оставшуюся часть, где будет находиться центр по связям с общественностью, необходимо перепроектировать, основное же здание можно достроить уже сейчас. Строительство здания на улице Палмовка было начато в 2014 году по проекту «Прага 8», оно должно было стать штаб-квартирой мэрии, дополненной бизнес-центром. Однако год спустя работы по возведению здания стоимостью более 1 млрд крон были прерваны и до сих пор не возобновлены. В 2021 году здание перешло в собственность муниципалитета Праги 8, который впоследствии рассматривал возможность размещения в нем штаб-квартиры службы спасения. В итоге было достигнуто соглашение с государством и EUSPA, чьей нынешней штаб-квартиры в Голешовицах уже недостаточно.
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