Небольшие квартиры — самый быстрый способ заработать. Их покупка окупится раньше, чем вы выплатите ипотеку

Быстрее всего окупаются квартиры в районе Мост. При наиболее распространенных размерах от 20 до 99 квадратных метров это самый выгодный с финансовой точки зрения район из-за более низких цен на недвижимость. Окупаемость инвестиций здесь составляет от 11 до 12 лет.





Для покупки более просторных квартир рекомендуется отправиться в Моравско-Силезский край. В Карвинском крае, например, покупка квартиры площадью более 120 квадратных метров окупится всего за десять лет.





Это следует из данных инвестиционного калькулятора портала Sreality. Он сравнивает города исключительно по средним ценам и арендной плате в конкретном месте.





Наибольший доход приносят самые маленькие квартиры площадью от 20 до 39 квадратных метров. По всей Чехии их владельцы возвращают свои деньги в среднем за 21,4 года. Даже в дорогой Праге на это уходит «всего» 25 лет, что примерно равно или чуть меньше срока, на который чехи чаще всего берут ипотечные кредиты. Однако большие квартиры в мегаполисе можно окупить за счет арендной платы за 30 и более лет.





Конечно, целесообразность инвестиций зависит и от других параметров, таких как состояние квартиры или возможность найти надежных арендаторов.





«Не менее важно думать о потенциале самого района и его будущем развитии. В нашем инструменте при анализе также необходимо учитывать количество объявлений. В целом, чем больше их количество, тем лучше», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.





Именно поэтому среди инвесторов популярна Прага, где квартира сдается в аренду в среднем за 40 дней. Для сравнения, в вышеупомянутом Мосте на это уходит от 60 до 70 дней.





«Интересные предложения исчезают быстрее, а квартиры с завышенной ценой или плохой планировкой — медленнее», — говорит Хана Контриш, менеджер сектора услуг Seznam.cz. Для сравнения, квартиры в Мосте сдаются в среднем за 60-70 дней.





Аренда снова дорожает





Привлекательность инвестиций в недвижимость будет расти, поскольку банки продолжают снижать процентные ставки. Все больше людей будут претендовать на ипотеку, выплаты по которой станут более выгодными, чем ежемесячная арендная плата. В первом квартале этого года после небольшой паузы этот показатель снова начал расти. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Deloitte.





Средняя арендная плата в Чехии выросла на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 295 чешских крон за квадратный метр.





Стандартная 70-метровая квартира стоит 20 650 чешских крон в месяц. В Праге арендное жилье подорожало на 1,5% до 400 чешских крон за квадратный метр.





«Наш прогноз подтвердился. Небольшая коррекция в конце прошлого года была лишь кратковременным явлением, арендные ставки снова растут, и я думаю, что в ближайшие месяцы ситуация не изменится. Однако я ожидаю, что это не будет чем-то драматическим, а скорее умеренным ростом», — сказал Петр Гана, директор по недвижимости и строительству компании Deloitte.





Наибольший рост был зафиксирован в Оломоуце, где арендная плата выросла на 4,3%, до 267 чешских крон за метр. С другой стороны, самыми дешевыми стали квартиры в Карловых Варах, где средняя стоимость аренды снизилась на 1,8% до 215 чешских крон за метр.