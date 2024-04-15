Люди в Чехии стали резко покупать новые квартиры. Они удивили своим интересом даже застройщиков

«Количество проданных квартир меня удивило. Я ожидал, что оно будет таким же, как в последнем квартале прошлого года, то есть около 1 300», — сказал Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential. Компания анализирует рынок жилья вместе с двумя другими девелоперскими компаниями, Central Group и Trigema. Их представители также не ожидали таких высоких показателей.





С января по март в столице было продано в 2,5 раза больше квартир, чем год назад. Хотя резкий рост искажается очень низкими продажами в прошлом году, показатель этого года интересен даже при сравнении с последними десятью годами. Такой же или лучший первый квартал был у застройщиков только в 2015 и 2016 годах, когда рынок полностью очнулся от предыдущего финансового кризиса, и в 2021 году. Однако тогда это было обусловлено чрезвычайно дешевой ипотекой.





Пражские данные подтвердили тенденцию, отмеченную две недели назад статистикой, опубликованной компанией Trikaya, застройщиком из Брно. В Брно за первые три месяца было продано 246 квартир, что соответствует показателям до пандемии ковида.





«Отложенный спрос, о котором мы говорили в предыдущие годы, проявился», — говорит сейчас Михалек. Продажам также помогло снижение НДС. С января налог для большинства новостроек снизился на три процентных пункта, до 12%.





По словам Карела Бранда, заместителя председателя совета директоров компании Trigema, рост продаж может продолжиться в ближайшие месяцы. Этому будет способствовать ожидаемое дальнейшее снижение процентных ставок по ипотечным кредитам.





Это же прогнозирует и владелец Central Group Душан Куновски. «После обсуждения со многими экономистами мы считаем, что в этом году ставки достигнут четырех процентов. В следующем году они могут опуститься до 3%, что является психологическим пределом, когда ипотечный платеж приближается к месячной арендной плате», — считает Куновский.





По оценкам девелоперов, в этом году они продадут 6 000 квартир, что на 2 000 больше, чем в прошлом году. Это означает, что год будет еще более успешным, чем до пандемии.





Скидки прекратились





Рост продаж в сочетании с ограниченным предложением приведет к росту цен на недвижимость. С этим согласны не только застройщики, но и эксперты по недвижимости. «Время ожиданий, что квартиры продолжат дешеветь, прошло», — говорит Павел Климент, партнер KPMG, консалтинговой компании, специализирующейся на рынке недвижимости и строительства.





Об этом говорит и тот факт, что цены на квартиры перестали падать. Средняя цена предложения в первом квартале составила 152 644 кроны за квадратный метр, а цена реально проданных квартир — 142 073 кроны за метр. Среднюю 70-метровую квартиру можно было купить за 9,9 млн чешских крон, что примерно соответствует уровню конца прошлого года. По сравнению с прошлым годом новостройки подешевели на 7%.





В своем прогнозе Чешский национальный банк ожидает, что цены на жилье вырастут на 5%. По словам застройщиков, ожидается, что цены на новостройки вырастут на столько же.





По словам Михалека, восстановление рынка также будет означать прекращение действия некоторых бонусных программ, которыми застройщики завлекали клиентов, например доплат за новую кухню.