Квартиры в Чехии будут дорожать как минимум на величину инфляции, сходятся во мнении эксперты

После двух лет стагнации цен на новые квартиры застройщики снова начнут повышать цены. «У нас по-прежнему огромный дефицит квартир, как в Праге, так и в Брно. Пока ситуация не изменится, снижения цен быть не может», — заявил Томаш Вавржик, основатель и генеральный директор компании Domoplan, на конференции Czech Elite Conference.



Только за последний месяц Domoplan повысил цены на свои квартиры на 5%. «Стартовая цена и так была довольно высокой, потому что мы не снижали цены во время неопределенной ситуации в последние два года. В Брно цены на квадратный метр достигают 200 000 крон», — говорит он о местном премиум-сегменте.



По мнению Петра Палички, руководителя отдела недвижимости компании Penta, цены на квартиры будут расти как минимум на уровень инфляции.



Возможность для инвесторов вновь определять цену на недвижимость через два года подтвердила и Зузана Байгарова, директор компании Antracit Management. «Сейчас мы определяем ценовую политику для проектов, которые готовим. Мы действительно стремимся к верхней границе цены, за которую можно продавать или сдавать квартиры в данном месте», — сказала она.



По ее словам, помимо растущего спроса, причиной повышения цен является длительный срок подготовки проектов, включая долгий процесс получения разрешения на строительство.



«Мы не можем ждать или даже снижать цены. Учитывая темпы получения разрешений, это не имеет смысла, и, конечно же, нам не стоит идти на такой шаг», — сказала она.



По словам Петра Палички из Penta Real Estate, примером сложного процесса получения разрешений является строительство архитектурной достопримечательности пражского центра — «Масарички». Для реализации этого проекта компании потребовалось семь лет и 327 печатей.



Однако все может измениться с приближением срока вступления в силу нового закона о строительстве. Его цель — сократить срок получения разрешения и упростить весь процесс благодаря цифровизации. По словам Яна Клашека, архитектора студии BIG, система цифровизации строительства доказала свою эффективность в плане скорости, например, в США, где она уже работает.



«Мы выиграли конкурс на стадион, который мы сейчас создаем в Лас-Вегасе, рассчитанный на более чем 30 000 зрителей, в 2023 году. Он должен открыться в 2028 году. Это значит, что у нас есть меньше пяти лет, чтобы завершить его строительство, включая получение разрешения и само строительство», — рассказал Ян Клашка.



Практика пугает строителей



Эксперты опасаются, что эти планы не перейдут в успешную практику в Чешской Республике. «Каждый день мы рассматриваем заявки для строительного ведомства. Я не могу представить себе механизм, который позволил бы полностью реализовывать проекты по новым правилам, еще как минимум год», — заявил генеральный директор Domoplan Томаш Вавржик в ходе дебатов на Czech Elite.



По мнению Байгаровой, централизованная система строительных органов, которую предполагала создать бывший министр регионального развития Клара Досталова (ANO), могла бы помочь ускорить получение разрешений.



По словам Вавржика из Domoplan, сами чиновники также могут стать серьезным препятствием в процессе получения разрешения на строительство.



«Чиновники, с которыми мы работаем в Брно, испытывают большой стресс, потому что у них до сих пор нет четкой методологии принятия решений. Но они несут ответственность за то, что им приходится решать. Я боюсь, что единственное решение, которое остается, — это передать решение кому-то другому, кто будет решать за них», — сказал он, добавив, что такая процедура еще больше усложнит процесс получения разрешения.