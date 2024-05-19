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Растущая тенденция малогабаритных квартир в Праге: спрос и инвестиции

Новости 420on
3 июня 2024
22:00
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Новый проект Skyline в пражском районе Ходов представляет собой современное жилье в популярном районе Праги, привлекательное как для инвесторов, желающих получить доход, так и для молодых покупателей, ищущих свое первое жилье.
«Skyline, состоящий из 227 квартир площадью от 1+kk и 2+kk, от 22,6 до 48,7 кв. м, становится еще одним символом современной тенденции на рынке жилья. Часть клиентов — это люди, ищущие первое жилье, в основном в возрасте от 23 до 28 лет. Они либо сами покупают недвижимость в ипотеку, либо их родители помогают им с финансированием. Остальные заявители — одиночки разных возрастов», — рассказывает Ярослав Мачач, директор по жилым проектам компании PSN.

PSN предлагает различные условия финансирования. Например, субсидированный ипотечный кредит с низкой процентной ставкой или бонус на полную меблировку квартиры от партнера Bonami. Эти меры призваны облегчить процесс приобретения первой недвижимости и одновременно поддержать привлекательность таких проектов, как Skyline или Backyard Dejvice, жилой проект PSN с общим количеством 40 единиц, также с планировкой 1+kk и 2+kk.

В проекте Skyline предусмотрены полностью оборудованные тренажерные залы, зал для занятий йогой или гостиная с настольным футболом и телевизором с большим экраном. Гостиная напротив зоны ресепшен, которая будет отвечать за комфорт жильцов, в свою очередь позволит в прямом эфире наблюдать за происходящим на прилегающих теннисных кортах. Также предусмотрены прачечная и сушильная комната, комната для хранения велосипедов, колясок и др.

Резиденция находится всего в 5 минутах езды от крупнейшего в стране торгового центра с около 300 магазинами, услугами, ресторанами и кинотеатрами, а дорога до станции метро займет менее 10 минут с автобусной остановки в нескольких шагах от дома. Близлежащий Гостиваржский лесопарк идеально подходит для прогулок, выгула домашних животных и занятий спортом.
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