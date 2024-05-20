В Праге будут построены тысячи муниципальных квартир, а инвестиции в проекты составят десятки миллиардов крон

По словам Петра Урбанека, директора PDS, в столице Праги уже имеется 800 000 кв. м земли под строительство новых жилых объектов. Строительство первых объектов должно начаться менее чем через два года. Среди ключевых проектов — Яловый Двор, Новый Злихов, а также строительство на улицах Зенклова и Перуткова. Проекты попытаются получить решающий штамп от строительного ведомства на рубеже этого и следующего года. В общей сложности застройщик может начать строительство около 140 жилых объектов в четырех районах Праги в 2026 году.





PDS, как организация, учрежденная городом Прагой, занимается подготовкой городских земель для строительства новых квартир. В ближайшие десять лет планируется инвестировать в строительство и подготовку проектов до 48 миллиардов чешских крон. По предварительным оценкам, в первый год строительства компания может инвестировать в проекты более 1 млрд чешских крон.





Город Прага активно ищет способы финансирования этих проектов. Он ведет переговоры с Министерством финансов о вариантах финансирования арендного жилья, включая возможное включение в государственные пакеты финансирования. В то же время город не против сотрудничества с частными инвесторами для финансирования проектов. Тогда он сможет искать партнеров для финансирования проекта«, — сказал Петр Главачек, заместитель мэра Праги.





Среди запланированных проектов PDS — строительство новых городских районов, таких как проект «Новые Дворы», предусматривающий строительство жилья для пяти тысяч человек, а также объектов гражданского назначения и коммерческих площадей. Другой пример — преобразование городских земель в Пальмовке, где может быть построено до 2200 новых городских квартир.





Новые квартиры будут предназначены для работников так называемых привилегированных профессий, таких как учителя, медсестры, пожарные и полицейские, которые часто испытывают трудности с доступным и недорогим жильем в Праге. Таким образом город пытается остановить отток квалифицированных работников в более дешевые регионы.





«Полицейский, работающий в Праге, получает точно такую же зарплату, как и полицейский, работающий в Остраве, но на жилье в столице он, конечно, тратит значительно больше. Этот факт неизбежно приводит к тому, что такие сотрудники уезжают из Праги в более дешевые регионы Чехии. Мы должны предотвратить это», — объясняет Петр Урбанек.