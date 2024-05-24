Компания Skanska представила свой крупнейший проект. В Праге будет построено более тысячи квартир
12 июня 2024
10:30
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Девелопер Skanska Residential в следующем году начнет строительство своего крупнейшего на сегодняшний день проекта. Компания построит тысячу квартир в бывшей промышленной зоне в пражском районе Малешице.
Компания Skanska представила свой крупнейший на сегодняшний день жилой проект под названием Habitat. В его рамках на месте бывшей промышленной зоны в пражском Малешице в пять этапов будет построено более тысячи квартир.
К первому этапу строительства, включающему 124 квартиры, компания приступит в начале следующего года. «Мы оцениваем инвестиции в первый этап примерно в миллиард крон», — сказал SZ Byznys Ян Похорски, пресс-секретарь Skanska Residential.
Компания пока не комментирует общую сумму затрат, потраченных на проект.
С открытием проекта, получившего зеленый свет от строительного ведомства в феврале этого года, компания одновременно выводит на рынок более сотни квартир. Цена за квадратный метр, согласно опубликованному прайс-листу застройщика, составляет от 113 000 до 140 000 чешских крон.
Весь проект должен быть завершен примерно через десять лет.
В предложении квартир преобладают планировки 2+kk и 3+kk. В каждой квартире есть лоджия, терраса или балкон. Skanska также построит 135 парковочных мест в подвале здания.
Как и в случае с другим строящимся проектом — Modřanský cukrovar, компания делает упор на экономичность. «По сравнению с законодательным стандартом 2024 года, жилой дом будет на 45 процентов эффективнее», — говорят в Skanska Residential.
Другие застройщики, такие как Central Group, Trigema, Penta Real Estate и Finep, также активно работают на пражском рынке. И у столицы тоже есть свои планы на участок, который с начала XX века использовался в промышленных целях.
По информации Института планирования и развития города Праги, в 2027 году в этом районе должна быть построена новая трамвайная линия, которая повернет с Виноградской улицы на Почерницкую и будет иметь конечную трамвайную петлю на пересечении Почерницкой и Држевчицкой.
«На месте конечной станции метро „Депо Гостиварж“ на Чернокостелецкой улице планируется построить паркинг P+R примерно на 700 машиномест», — сообщил SZ Byznys пресс-секретарь IPR Марек Ваха.
Вместе со строительством городской кольцевой дороги в районе депо Хостиварж в этом районе должна быть построена и новая железнодорожная остановка.
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