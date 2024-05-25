В мае банки в Чехии выдали ипотечных кредитов на 23,7 млрд крон — на 92% больше, чем в мае прошлого года

Данные предоставляются всеми банками и строительными обществами, предлагающими ипотечные кредиты на чешском рынке.





Скорость снижения ставок в месячном исчислении сократилась по сравнению с предыдущими месяцами. Такое развитие событий объясняется нестабильностью процентных ставок на рынке, которые в середине марта снова начали расти, говорится в сообщении ассоциации.





Объем фактически выданных новых ипотечных кредитов без рефинансирования в мае достиг 20,1 миллиарда крон, впервые с марта 2022 года превысив отметку в 20 миллиардов крон. В апреле этот показатель составлял 18,8 миллиарда крон. Объем рефинансированных кредитов, выданных внутри страны или другим учреждением, составил 3,6 миллиарда крон. Доля рефинансированных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в мае составила 15,1%. Средний показатель этого года составляет 15,7%. Количество новых ипотечных сделок достигло 5 543, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.





«Данные за май и апрель подтверждают уверенное восстановление ипотечного рынка, спустя почти два года мы превысили уровень 2020 года по объему выданных ипотечных кредитов, и если данная динамика сохранится, то объем выданных ипотечных кредитов в этом году может быть примерно на уровне 2020 года, который был вторым по силе годом в этом отношении после рекордного 2021 года», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.





Средний размер ипотечного кредита в апреле продолжил расти: с 3,6 до 3,63 миллиона крон. Таким образом, он достиг нового максимального уровня. По мнению ассоциации, постепенное снижение ипотечных ставок или ослабление лимитов Чешским национальным банком делают возможным получение более высокой ипотеки.





Повышение ставок на один процентный пункт означает увеличение среднего ежемесячного платежа по ипотеке примерно на 1 500-2 000 крон. По сравнению с двухпроцентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в прежние годы, нынешняя ставка по ипотеке означает увеличение ежемесячного платежа по средней ипотеке примерно на 6 000 крон.