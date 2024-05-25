В мае банки в Чехии выдали ипотечных кредитов на 23,7 млрд крон — на 92% больше, чем в мае прошлого года
13 июня 2024
11:00
234
Банки и строительные общества Чешской Республики в мае выдали ипотечных кредитов на сумму 23,7 миллиарда крон. Процентные ставки по новым кредитам снизились с 5,1% в апреле до 5,07% в мае. Это самый низкий уровень с июня 2022 года, согласно статистике Чешской банковской ассоциации Hypomonitor.
Данные предоставляются всеми банками и строительными обществами, предлагающими ипотечные кредиты на чешском рынке.
Скорость снижения ставок в месячном исчислении сократилась по сравнению с предыдущими месяцами. Такое развитие событий объясняется нестабильностью процентных ставок на рынке, которые в середине марта снова начали расти, говорится в сообщении ассоциации.
Объем фактически выданных новых ипотечных кредитов без рефинансирования в мае достиг 20,1 миллиарда крон, впервые с марта 2022 года превысив отметку в 20 миллиардов крон. В апреле этот показатель составлял 18,8 миллиарда крон. Объем рефинансированных кредитов, выданных внутри страны или другим учреждением, составил 3,6 миллиарда крон. Доля рефинансированных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в мае составила 15,1%. Средний показатель этого года составляет 15,7%. Количество новых ипотечных сделок достигло 5 543, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.
«Данные за май и апрель подтверждают уверенное восстановление ипотечного рынка, спустя почти два года мы превысили уровень 2020 года по объему выданных ипотечных кредитов, и если данная динамика сохранится, то объем выданных ипотечных кредитов в этом году может быть примерно на уровне 2020 года, который был вторым по силе годом в этом отношении после рекордного 2021 года», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
Средний размер ипотечного кредита в апреле продолжил расти: с 3,6 до 3,63 миллиона крон. Таким образом, он достиг нового максимального уровня. По мнению ассоциации, постепенное снижение ипотечных ставок или ослабление лимитов Чешским национальным банком делают возможным получение более высокой ипотеки.
Повышение ставок на один процентный пункт означает увеличение среднего ежемесячного платежа по ипотеке примерно на 1 500-2 000 крон. По сравнению с двухпроцентной процентной ставкой, которая была распространена на рынке в прежние годы, нынешняя ставка по ипотеке означает увеличение ежемесячного платежа по средней ипотеке примерно на 6 000 крон.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
12 ИЮНЯ 2024
1463
Девелопер Skanska Residential в следующем году начнет строительство своего крупнейшего на сегодняшний день проекта. Компания построит тысячу квартир в бывшей промышленной зоне в пражском районе...
19:30
10 ИЮНЯ 2024
714
Гостями интервью SZ Byznys стали Якуб Сейдлер, главный аналитик Чешской банковской ассоциации, и Марек Страка, специалист по финансовым рынкам компании Ipsos.
14:00
9 ИЮНЯ 2024
2030
Правительство запустило программу доступного жилья и представило конкретные параметры поддержки строительства доступного арендного жилья в Чехии. На первом этапе государство предложит поддержку в...
11:30
8 ИЮНЯ 2024
1357
В распоряжении тех, кто хочет знать, в каком направлении будут двигаться цены на квартиры, есть несколько более или менее хороших статистических инструментов. Чешский национальный банк (ЧНБ) в...
11:30
7 ИЮНЯ 2024
1200
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся в состоянии стагнации. В ближайшие месяцы заметного удешевления кредитов не произойдет.
14:00
5 ИЮНЯ 2024
1004
В ПРАГЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ТЫСЯЧИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР, А ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТЫ СОСТАВЯТ ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
Прага намерена расширить предложение государственного жилья за счет тысяч новых единиц, инвестируя десятки миллиардов крон в развитие жилищного сектора. Пражская девелоперская компания (PDS)...
08:00
5 ИЮНЯ 2024
1183
К концу мая физические и юридические лица заплатили 14,6 миллиарда крон налога на недвижимость, что на 86,5% больше, чем в то же время в прошлом году. Это следует из данных, опубликованных...
22:00
3 ИЮНЯ 2024
1219
Новый проект Skyline в пражском районе Ходов представляет собой современное жилье в популярном районе Праги, привлекательное как для инвесторов, желающих получить доход, так и для молодых...
16:30
31 МАЯ 2024
877
Правительство прилагает все больше усилий для поощрения строительства домов и общественных зданий из дерева. Помимо ослабления технических правил, правительство также хочет помочь строительству с...
12:30
30 МАЯ 2024
1207
Резкое увеличение налога на недвижимость в этом году не порадовало чехов. Базовая ставка выросла почти в два раза, что ощутили на себе в основном бедные семьи. На это указывает анализ, проведенный...
14:00
29 МАЯ 2024
1291
Несколько лет назад компания Central Group приобрела большой складской комплекс Westpoint, расположенный в районе Либоц, в нескольких минутах ходьбы от улицы Evropská, заповедника Hvězda и...
08:00
29 МАЯ 2024
1423
СТРОИТЕЛЬНАЯ КАТАСТРОФА. КОМПАНИЯ BREX ОСТАВИЛА ПОСЛЕ СЕБЯ НЕДОСТРОЙ СТОИМОСТЬЮ В СОТНИ МИЛЛИОНОВ КРОН
Либерецкая строительная компания Brex, которая за последние два года выиграла государственные контракты на сумму более полумиллиарда крон, оказалась неплатежеспособной. Это большая проблема для...
22:00
27 МАЯ 2024
1633
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ: ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ПРЕДЛОЖАТ ЗА КВАРТИРЫ С НИЗКОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТОЙ
Государство предложит городам, муниципалитетам и частным инвесторам дешевые кредиты, бесплатную землю и другие льготы. В обмен на это они должны строить доступное жилье, в котором арендодатели...
10:30
27 МАЯ 2024
1390
НАСКОЛЬКО МЫ ГОТОВЫ? ВООБЩЕ НЕ ГОТОВЫ, ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Примерно через месяц стартует «крупнейший цифровой проект или революция в строительной отрасли», как называет цифровизацию управления строительством министр Иван Бартош. Но у чиновников нет...
11:00
25 МАЯ 2024
1160
Молодые чехи в настоящее время больше всего беспокоятся о стоимости жилья. В ходе опроса, проведенного консалтинговой и технологической компанией Deloitte, об этом заявили 44% людей, родившихся...