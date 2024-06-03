В Праге будут построены сотни новых квартир для сдачи в аренду
19 июня 2024
09:30
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В ближайшие три года в Праге появятся сотни новых квартир для сдачи в аренду. Группа недвижимости AFI Europe инвестирует миллиарды крон в 800 квартир в столице.
Группа недвижимости AFI Europe в ближайшие три года расширит столичный рынок аренды на сотни квартир. Чешский застройщик Finep построит для компании более 300 жилых объектов в рамках проекта Nová Elektra в Праге 9. Затем группа, имеющая амбиции в области недвижимости в Центральной и Восточной Европе, построит еще 500 с лишним квартир самостоятельно в рамках проекта V Koryty в Праге 10, который она приобрела у Finep.
Стоимость сотрудничества между двумя компаниями составляет от 2 до 3 миллиардов крон.
Развитие рынка аренды является одним из основных направлений деятельности AFI Europe на пражском рынке. Летом 2022 года компания завершила свой первый проект арендного жилья в Тршебешине и с тех пор построила еще два проекта. В общей сложности в них насчитывается около 900 квартир.
Больше квартир в аренду
«Поскольку эти проекты в столице уже близки к полному заполнению, мы реализуем дальнейшие планы. В ближайшие три года мы собираемся утроить количество наших квартир, сдаваемых в аренду», — рассказал Дорон Кляйн, заместитель генерального директора AFI Europe, о планах группы по дальнейшему росту.
По его словам, в ближайшие три года весь портфель группы должен превысить 6 000 квартир, предлагаемых в аренду. По мнению Дорона Кляйна, Прага в будущем станет объектом для инвестиций.
«Прага — естественный выбор для нас. С точки зрения градостроительства мы по-прежнему видим здесь большие возможности, это безопасный, прогрессивный город. Чего ему не хватает, так это достаточного количества доступного жилья. Именно в этом мы пытаемся помочь и улучшить ситуацию», — сказал он.
Согласно текущей информации на сайте, компания сдает квартиры по цене от 350 до 550 крон за квадратный метр. Однако конкретная цена зависит от планировки, площади и местоположения.
По данным Rent Index, который составляется консалтинговой компанией Deloitte, средняя цена аренды в столице составляет 400 крон за квадратный метр.
По мнению Томаша Пардубицкого, генерального директора компании Finep, на развитие рынка недвижимости в столице также оказывает существенное влияние недостаточное предложение доступного жилья.
Как он заявил ранее в интервью SZ Byznys, избыток спроса превратил столичную недвижимость в предмет роскоши, который может позволить себе далеко не каждый, что стимулирует строительство жилья для владельцев из столицы в Центральную Чехию.
«Я думаю, что это (строительство новых квартир) выйдет за пределы столицы довольно фундаментально. Это будет решение о том, хочет ли семья жить во внутренней Праге, но не в своей квартире, или же она хочет жить в своем жилье, но на окраине столицы или даже за ее пределами», — сказал глава девелоперской компании.
В настоящее время Finep планирует построить около 5 000 квартир для сдачи в аренду.
Стоимость сотрудничества между двумя компаниями составляет от 2 до 3 миллиардов крон.
Развитие рынка аренды является одним из основных направлений деятельности AFI Europe на пражском рынке. Летом 2022 года компания завершила свой первый проект арендного жилья в Тршебешине и с тех пор построила еще два проекта. В общей сложности в них насчитывается около 900 квартир.
Больше квартир в аренду
«Поскольку эти проекты в столице уже близки к полному заполнению, мы реализуем дальнейшие планы. В ближайшие три года мы собираемся утроить количество наших квартир, сдаваемых в аренду», — рассказал Дорон Кляйн, заместитель генерального директора AFI Europe, о планах группы по дальнейшему росту.
По его словам, в ближайшие три года весь портфель группы должен превысить 6 000 квартир, предлагаемых в аренду. По мнению Дорона Кляйна, Прага в будущем станет объектом для инвестиций.
«Прага — естественный выбор для нас. С точки зрения градостроительства мы по-прежнему видим здесь большие возможности, это безопасный, прогрессивный город. Чего ему не хватает, так это достаточного количества доступного жилья. Именно в этом мы пытаемся помочь и улучшить ситуацию», — сказал он.
Согласно текущей информации на сайте, компания сдает квартиры по цене от 350 до 550 крон за квадратный метр. Однако конкретная цена зависит от планировки, площади и местоположения.
По данным Rent Index, который составляется консалтинговой компанией Deloitte, средняя цена аренды в столице составляет 400 крон за квадратный метр.
По мнению Томаша Пардубицкого, генерального директора компании Finep, на развитие рынка недвижимости в столице также оказывает существенное влияние недостаточное предложение доступного жилья.
Как он заявил ранее в интервью SZ Byznys, избыток спроса превратил столичную недвижимость в предмет роскоши, который может позволить себе далеко не каждый, что стимулирует строительство жилья для владельцев из столицы в Центральную Чехию.
«Я думаю, что это (строительство новых квартир) выйдет за пределы столицы довольно фундаментально. Это будет решение о том, хочет ли семья жить во внутренней Праге, но не в своей квартире, или же она хочет жить в своем жилье, но на окраине столицы или даже за ее пределами», — сказал глава девелоперской компании.
В настоящее время Finep планирует построить около 5 000 квартир для сдачи в аренду.
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