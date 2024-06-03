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В Праге будут построены сотни новых квартир для сдачи в аренду

Новости 420on
19 июня 2024
09:30
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В ближайшие три года в Праге появятся сотни новых квартир для сдачи в аренду. Группа недвижимости AFI Europe инвестирует миллиарды крон в 800 квартир в столице.
Группа недвижимости AFI Europe в ближайшие три года расширит столичный рынок аренды на сотни квартир. Чешский застройщик Finep построит для компании более 300 жилых объектов в рамках проекта Nová Elektra в Праге 9. Затем группа, имеющая амбиции в области недвижимости в Центральной и Восточной Европе, построит еще 500 с лишним квартир самостоятельно в рамках проекта V Koryty в Праге 10, который она приобрела у Finep.

Стоимость сотрудничества между двумя компаниями составляет от 2 до 3 миллиардов крон.

Развитие рынка аренды является одним из основных направлений деятельности AFI Europe на пражском рынке. Летом 2022 года компания завершила свой первый проект арендного жилья в Тршебешине и с тех пор построила еще два проекта. В общей сложности в них насчитывается около 900 квартир.

Больше квартир в аренду

«Поскольку эти проекты в столице уже близки к полному заполнению, мы реализуем дальнейшие планы. В ближайшие три года мы собираемся утроить количество наших квартир, сдаваемых в аренду», — рассказал Дорон Кляйн, заместитель генерального директора AFI Europe, о планах группы по дальнейшему росту.

По его словам, в ближайшие три года весь портфель группы должен превысить 6 000 квартир, предлагаемых в аренду. По мнению Дорона Кляйна, Прага в будущем станет объектом для инвестиций.

«Прага — естественный выбор для нас. С точки зрения градостроительства мы по-прежнему видим здесь большие возможности, это безопасный, прогрессивный город. Чего ему не хватает, так это достаточного количества доступного жилья. Именно в этом мы пытаемся помочь и улучшить ситуацию», — сказал он.

Согласно текущей информации на сайте, компания сдает квартиры по цене от 350 до 550 крон за квадратный метр. Однако конкретная цена зависит от планировки, площади и местоположения.

По данным Rent Index, который составляется консалтинговой компанией Deloitte, средняя цена аренды в столице составляет 400 крон за квадратный метр.

По мнению Томаша Пардубицкого, генерального директора компании Finep, на развитие рынка недвижимости в столице также оказывает существенное влияние недостаточное предложение доступного жилья.

Как он заявил ранее в интервью SZ Byznys, избыток спроса превратил столичную недвижимость в предмет роскоши, который может позволить себе далеко не каждый, что стимулирует строительство жилья для владельцев из столицы в Центральную Чехию.

«Я думаю, что это (строительство новых квартир) выйдет за пределы столицы довольно фундаментально. Это будет решение о том, хочет ли семья жить во внутренней Праге, но не в своей квартире, или же она хочет жить в своем жилье, но на окраине столицы или даже за ее пределами», — сказал глава девелоперской компании.

В настоящее время Finep планирует построить около 5 000 квартир для сдачи в аренду.
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Комментарии:
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Dz 19 июня 2024 10:21
компания сдает квартиры по цене от 350 до 550 чешских крон за квадратный метр. Зачем об этом вообще писать? Просто какая то компашка будет сдавать жильё по высоким ценам. Это не решение проблемы неадекватности чешского рынка.
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