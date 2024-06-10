Девелопер Central Group построит 1000 квартир на месте пражского отеля Čechie
26 июня 2024
11:30
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В ближайшие годы в пражском районе Карлин будет построен еще один новый большой район. Его возведением займется крупнейший чешский застройщик Central Group. Компания предпринимателя Душана Куновского приобрела более пяти гектаров земли вокруг местного отеля Čechie и самого отеля. Здесь также будут располагаться офисы для городского района.
Компания не стала комментировать цену, по которой она приобрела землю. Куновский лишь сказал, что это была самая дорогая и сложная сделка в истории компании. «Планируемый жилой район будет называться Новый Карлин. Мы обсуждали это приобретение более двух лет», — сказал Куновский.
Участок, прилегающий к жилому комплексу «Инвалидовна», является одним из крупнейших районов, которые будут застроены в Праге в обозримом будущем. Например, у конкурирующего застройщика, компании J&T Real Estate, есть два гектара в соседнем районе Роганский остров.
Вышеупомянутые более 1 000 квартир будут частично предназначены для продажи и частично для сдачи в аренду. Под управлением Central Group в районе также будет построено несколько коммерческих помещений. Среди них — магазины, рестораны и кафе.
Девелопер намерен пока сохранить спортивные объекты вокруг отеля. Однако управлять самим отелем компания не будет, поскольку техническое состояние отеля не позволяет этого делать. Пока неясно, что будет со зданием.
Застройщик хотел бы начать строительство в 2028 г. Преимуществом для него является то, что на прошлой неделе Пражский городской совет одобрил изменение в плане зонирования. Это позволит возвести жилой квартал. Это решение также поможет ускорить процесс получения разрешений.
Прежде чем начать строительство, Central Group должна, помимо получения необходимых штампов, провести градостроительный конкурс и разработать архитектурный проект, согласованный с городом. На его основе будет определено точное количество квартир и конкретный дизайн каждого здания и прилегающей территории.
Куновский хочет, чтобы в подготовке участвовало больше архитектурных студий. «Мы планируем обратиться к десяткам различных архитектурных студий, чтобы они спроектировали здания в этом районе», — планирует Куновский.
Карлин продолжает привлекать застройщиков
Первые люди смогут заселиться в новые квартиры в 2030 году. Завершение строительства ожидается еще через три года. Компания Central Group договорилась с районом о бесплатном строительстве и передаче ему 1 000 кв. м помещений для операций и офисов. Затем она выплатит городу и району взнос в размере 250 миллионов чешских крон. В общей сложности сумма сборов должна составить более 325 миллионов крон.
Карлин начал сильно меняться после разрушительных наводнений 2002 года, но даже спустя двадцать с лишним лет он остается привлекательным местом для застройщиков. Например, из-за большого количества местных офисов или хорошей транспортной доступности до центра города.
Помимо Central Group, в Карлине работает упомянутая выше компания J&T Real Estate. Она также хочет построить около тысячи новых квартир на Роганском острове. Оно должно начаться на рубеже этого и следующего года. Другой застройщик, Sekyra Group, уже третий год возводит офисные здания и жилые дома в том же месте.
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