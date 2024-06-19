Пальмовка скоро изменится. Здесь построят 2 000 квартир и космический центр
30 июня 2024
11:00
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Пражская Пальмовка в будущем может превратиться в современный район для тысяч новых жителей. Планы компании Prague Development Company стали ближе к реальности: на прошлой неделе пражские советники одобрили поправку к плану зонирования, которая позволит застроить район. Новая штаб-квартира Европейского космического агентства EUSPA будет построена на месте недостроенного офисного здания, в котором первоначально должна была разместиться мэрия Праги 8.
В частности, должна быть преобразована территория площадью восемь гектаров между улицами Воцтаржова и Соколовская в Праге 8, где город владеет землей. Это самая большая зона застройки, которую контролирует Прага в широком центре мегаполиса. Пражская девелоперская компания построит здесь 2 000 квартир и, кроме того, до 50 000 квадратных метров площадей для офисов, ресторанов, кафе, магазинов и сферы услуг. Часть из них должна быть использована в некоммерческих целях, будь то начальная школа или библиотека.
«С точки зрения столицы это стратегическая территория с консолидированной собственностью и потенциалом. Нам удалось добиться размещения штаб-квартиры EUSPA, которая станет одним из мировых центров научно-технического развития, а также местом появления новых рабочих мест», — говорит Петр Главачек, заместитель министра территориального развития.
По словам Главачека, утверждение поправки к плану зонирования также позволит городу завершить урегулирование имущественных вопросов с транспортной компанией: «Я ожидаю, что осенью можно будет приступить к подготовке первых конкретных проектов на основе исследования зонирования и новой формы генерального плана через Пражскую компанию развития».
Изменения также разблокируют десятилетнюю проблему со зданием предполагаемого центра Новой Пальмовки, который местный совет не успел достроить, и проект пришлось передать мэрии Праги. Последняя хочет реконструировать разобранное здание, достроить его и подготовить для космического агентства, которое сейчас базируется в пражском районе Голешовице. Инвестиции должны составить до 2,6 миллиарда крон.
Новая застройка соединит Роганский остров, Инвалидовну и Пальмовку. Градостроительное исследование предусматривает, что новый район будет включать центральный парк с набережной и несколько небольших площадей. Реализация проекта должна проходить поэтапно в течение 5-15 лет.
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