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Три района Праги отвергли проект Karlín Group

Новости 420on
6 августа 2024
10:00
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Мэрии пражских районов Велка-Хухле, Радотин и Збраслав не согласны с планом девелоперской компании Karlín Group построить многотысячный жилой комплекс на земельном участке возле ипподрома. Муниципальные округа подписали совместное заключение, в котором отказываются от строительства, например, из-за пробок и несоответствия территориальному планированию.
Инвестор представил план проекта в прошлом году. В случае реализации проект будет означать строительство до 2 700 квартир на участке к юго-западу от ипподрома возле улицы Радотинска. Даже после дальнейших встреч в мэрии к этому плану отнеслись отрицательно.

«Для нас дополнительная транспортная нагрузка совершенно немыслима», — сказал Ян Кржен, староста Велке-Хухле. По его словам, улицы Страконицка и Радотинска уже переполнены. Он добавил, что, согласно действующему территориальному планированию и готовящемуся новому столичному плану, земля предназначена для занятий спортом, и местная мэрия хочет сохранить ее в таком состоянии. В том же духе говорит и меморандум, подписанный представителями Велка-Хухле и двух других муниципалитетов. «Территория в идеале должна использоваться для паркурных лошадей, которым не хватает места в районе ипподрома, или как спортивная площадка», — говорится в сообщении. В документе также упоминается тот факт, что территория находится в зоне затопления, и строительство, связанное с поднятием уровня на четыре метра, в случае наводнения приведет к разливу воды на другие объекты.

С точки зрения трафика, по мнению чиновников, остановка поезда Прага — Велка-Хухле также не поможет, потому что линия в сторону Бероуна уже загружена на пределе возможностей. «Невозможно увеличить количество рейсов в часы пик», — заявили в городских округах. Муниципалитетам также не нравится, что инвестор планирует в новостройке только частную начальную школу и детский сад.
Чехия строительство квартиры Прага

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