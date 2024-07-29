Спустя год после закрытия почтовые отделения во многих местах пустуют

Чешская почта закрыла два отделения, например, в Яблонце-над-Нисоу, втором по величине городе Либерецкого края. Здание одного из них находится в Коконине, другого — на улице Высокой, в жилом комплексе среди многоквартирных домов.



С момента закрытия обоих почтовых отделений прошел год, и оба пустуют. Город хотел бы открыть в одном из них клубы, но не договорился с государственным предприятием.



«Мы и раньше отказывались участвовать в электронном аукционе только потому, что почта хочет выручить за здания на несколько тысяч крон больше. Однако наш интерес сохраняется, особенно к отделению на жилмассиве, но почта, насколько я знаю, по-прежнему настаивает на продаже здания через аукцион», — сказала Яна Гамплова, заместитель мэра Яблонца («Мэры Либерецкого края»). По ее словам, аукцион дорого обходится муниципалитету.



В Литвинове в регионе Мост закрыты четыре из шести почтовых отделений. Одно из них — на улице Валдштейнска, недалеко от центра города с населением 22 000 человек. Уже больше года здание пустует. Через стеклянные двери видно, что внутри ничего не происходит. По словам жителей близлежащих многоквартирных домов, молодые люди иногда собираются под навесом у входа и устраивают беспорядок.



Закрытое почтовое отделение в Градец-Кралове также остается пустым, как и меньшее почтовое отделение в столице. Отделение в Праге 3 в пассаже у станции метро «Флора» выглядит так, как будто оно закрылось вчера. Перегородки занавешены, столы стоят на своих местах.



Но есть и более благополучные случаи. Почтовое отделение на соседнем Намести Йиржиго из Подебрад превратится в закусочную, а закрытое отделение в Глоубетине — в магазин электротоваров. В Остраве в бывшем почтовом отделении разместилась ветеринарная клиника. В самой густонаселенной части Остравы, на юге, мэрия взяла под свое крыло закрытое отделение на улице Горни и оказывает там почтовые услуги за счет района.



Только одно отделение было закрыто год назад в областном городе Злин. Это был центр в местном районе Подгоржи. Год назад пожилые люди, в частности, не могли себе представить, что им придется добираться на общественном транспорте до центрального почтового отделения в бывшем помещении в Свите. Однако по прошествии года они привыкли к отсутствию отделения. «Это отнимает больше времени, но я стараюсь совмещать поход за покупками с посещением почты», — говорит, например, Петра Вранова. Вместо почтового отделения теперь здесь пустуют помещения. Частный владелец торгового комплекса рядом с жилым комплексом проводит реконструкцию всего здания.



Чешская почта по-прежнему предлагает на продажу 15 закрытых отделений наряду с другими объектами недвижимости, и еще около 30 готовятся к продаже. Цены варьируются от единиц до десятков миллионов крон. В собственных зданиях почтового ведомства находится 77 закрытых отделений, большинство из которых только арендуются.



«Если говорить о продаже зданий, которые попали под прошлогоднюю оптимизацию, то на данный момент мы продали в общей сложности двенадцать объектов», — сообщил пресс-секретарь почты Иво Высудил. В их число входит почтовое отделение в Ческе-Будеёвице. Мэрия рассматривает возможность строительства там помещения для хранения велосипедов. Другие отделения были проданы в Беруне, Дечине, Писеке, Оломоуце и Фридеке-Мистеке. Судьба проданных филиалов не интересует государственное предприятие. В последние годы оно продало еще ряд оставшихся объектов недвижимости, складов, гаражей и земельных участков по всей Чехии.



«Продажа недвижимости продолжается постоянно, несмотря на закрытие филиалов в прошлом году. В 2022 году было продано 50 зданий за 1,2 миллиарда чешских крон, а в 2023 году — 45 зданий за 690 миллионов чешских крон. В этом году мы продали недвижимости на сумму около 500 миллионов чешских крон», — добавил Высоудил.



Весной прошлого года почтовое ведомство заявило, что, продав закрытые отделения, оно выручит около 750 миллионов чешских крон. Это позволило сэкономить сотни миллионов в год на операционных расходах, в основном на зарплате примерно 1000 уволенных сотрудников. Среди них были работники касс, курьеры и сотни клерков.



Но закрытие филиалов также означало расходы, в некоторых случаях приходилось выплачивать компенсации за досрочное расторжение договоров аренды, например, в торговых центрах. «На данный момент арендодателям было выплачено восемь миллионов крон. На расчистку, переезд и восстановление помещений в 300 филиалах мы потратили в общей сложности 15,5 миллионов», — добавил пресс-секретарь.



За попыткой продать штаб-квартиру пражской почты на Йиндржишской улице все пристально следили. Почта надеялась получить за нее до 1,5 миллиарда чешских крон. Со второй попытки компания предложила здание при условии, что новый владелец закроет в историческом здании крупнейшее внутреннее почтовое отделение. Но и в этом случае покупатель не нашелся. Однако почтовое ведомство не исключает, что в будущем предпримет еще одну попытку продажи.