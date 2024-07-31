Первый из пражских проектов арендного жилья — PDS подает заявку на получение разрешения для 450 квартир

PDS ожидает, что разрешения на строительство будут выданы к весне 2025 года. По оценкам компании, общая стоимость строительства этих объектов жилья составит 2 миллиарда крон. Проекты «Яловый Двор» (Прага 4), «Новый Злихов» (Прага 5), «В Ботаника» (Прага 5), «Перуткова» (Прага 5), «Пальмовка — Зенклова» (Прага 8), «Дольни Почернице Проект 1» и детский сад в районе Кие — Хуте. являются первыми флагманами городского арендного жилья.





«Мы не продаем городские квартиры, а расширяем их количество. Помимо ремонта существующих квартир, мы также строим новые. Они будут служить доступным арендным жильем, предназначенным специально для поддерживаемых профессий, которые нужны Праге для ее работы, таких как медицинские работники и учителя, а также для уязвимых групп жителей, в том числе пожилых людей или одиноких людей, нуждающихся в жилье», — сказал Петр Главачек, заместитель мэра Праги.





«Именно поэтому мы основали Пражскую девелоперскую компанию, которая занимается подготовкой проектов общественного строительства на городской земле. Это не только квартиры, но и школьные помещения, в данном случае детский сад. Я рад, что первый из проектов выходит на финальную стадию подготовки», — добавил Петр Главачек.





Александра Уджения, заместитель мэра Город Прага, ответственный за социальные вопросы, жилье и здравоохранение, поделился ее оптимизмом: «Я рада, что подготовка проектов доступного городского арендного жилья выходит на финишную прямую. Пока мы более или менее лишь обновляем муниципальный жилищный фонд, чаще всего за счет приобретения и реконструкции пригодных для проживания зданий. Строительство новых проектов городского жилья позволит нам существенно расширить портфель городских квартир».





Директор PDS Петр Урбанек подчеркнул, что он ожидает, что разрешения на строительство небольших проектов будут выданы в течение девяти месяцев, то есть в первой половине 2025 года. Городские тендеры Праги на генерального подрядчика строительства и реализацию строительных проектов жилищного строительства смогут начаться. Само строительство займет примерно 1,5-2 года«, — сказал Урбанек.





Обзор проектов, по которым была подана заявка на получение разрешения на строительство





Жилой комплекс Яловы Двор (45 квартир, Прага 4) является частью застройки Новые Дворы в Праге 4. Он будет реализован из CLT-панелей и представляет собой деревянную конструкцию, что позволит снизить выбросы углекислого газа во время строительства и жизненного цикла. здания. Предполагаемое завершение строительства — 2026 год. За архитектурный дизайн и визуализацию отвечает архитектурная студия Monom Works.





Самый маленький жилой проект из портфолио Нового Злихова (23 квартиры, Прага 5) расположен у подножия холма Дивчи Грады и благодаря своей концепции больших квартир с балконами подходит для семей с детьми. На первом этаже будут расположены торговые помещения. Архитектурная студия Kava занимается архитектурным проектированием и визуализацией.





Многоквартирный дом Смихов — В Ботанице (53 жилых единицы, Прага 5) рядом с виллой в стиле барокко Портгеймка будет включать в себя, помимо городских квартир, тихий закрытый двор с зеленью, за ним — студию Bod Architekti.





Строительство многоквартирного дома «Перуткова» (50 квартир, Прага 5) включает около 50 жилых квартир и помещений для обслуживания на первом этаже. Архитектурное бюро Pelčák и архитекторы-партнеры разработали архитектурный проект и визуализацию.





Архитектурная студия MS Architekti выполнила визуализацию и архитектурное проектирование жилого дома Пальмовка — Зенклова (24 жилых дома, Прага 8). Новые квартиры станут частью двух многофункциональных зданий недалеко от пересечения улиц Зенклова и Либенского моста. На первом и первых двух этажах запланированы нежилые помещения, пригодные для торговли и администрирования.





Проект Долни Почернице — Проект 1 (270 квартир, административный район Прага 14) в стиле города-сада является частью европейской программы ASCEND, направленной на поддержку климатически нейтральных и энергопозитивных городских единиц. Первый этап проекта (так называемый Проект 1) включает строительство 270 городских квартир, сдаваемых в аренду. Архитектурная студия Loxia занимается архитектурным проектированием и визуализацией.





Детский сад Сичерова — На Гутич (административный район Прага 14) — это первая часть будущего нового центра района На Гутич, включающая детский сад, гимназию и детскую группу. Архитектурная студия Xtopix Architekti занимается архитектурным проектированием и визуализацией.