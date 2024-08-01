Сколько муниципальных квартир в Праге и кто в них живет?

«Необходимость увеличения количества городских квартир обусловлена ​​тенденцией, общей для большей части Европы. Доступность собственного жилья становится все хуже, что подтверждает и другой анализ — Прага в европейском контексте. В нашей столице ситуация крайне сложная, как в Амстердаме или Барселоне. Решением является арендное жилье, поэтому Прага хочет сосредоточиться на его поддержке», — заявил мэр Богуслав Свобода.



Муниципальные квартиры составляют 4,3% от общего количества квартир в Праге. Хотя с 2021 года в Праге наблюдается небольшой спад количества муниципальных квартир, темпы снижения значительно снизились. В период с 2021 по 2023 год было добавлено 169 новых муниципальных квартир, из них 131 квартира создана за счет нового строительства городских районов. В Праге имеется 2 212 свободных муниципальных квартир, 81% из которых находится в ведении городских округов. В период с 2021 по 2023 год было отремонтировано 8,2% всех муниципальных квартир в Праге, треть из которых составляли муниципальные квартиры.



«Мы разработали три основных направления решения кризиса доступности жилья в Праге. Мы основали компанию PDS, которая уже работает над строительством 8 000 квартир, принадлежащих городу. Также важно согласовать планы в рамках изменений Регионального плана, где около 140 000 квартир, и Методики участия инвесторов в развитии Праги», — заявил вице-мэр Петр Главачек.



«За предыдущие 13 лет муниципальный жилищный фонд сократился более чем вдвое. Однако эта тенденция уже прекратилась, и жилищный фонд снова постепенно увеличивается. Завершаем реконструкцию бывшей гостиницы „Опатов“, где будет добавлено 272 жилья, реконструируем дом Bata на Московской, где будет создано 10 квартир, и еще 150 квартир добавим в комплексе Skloněna», — сообщил представитель мэрии Праги Александра Уджения.



«Я считаю, что закон о жилищной поддержке, одобренный правительством, существенно поможет людям, нуждающимся в жилье в Праге. Оно приносит муниципалитетам проверенные инструменты и предсказуемое финансирование», — добавил советник Адам Забранский.



Муниципальные квартиры обеспечивают доступное жилье для социально незащищенных жителей (10,8%), пожилых людей (9%) и представителей ключевых профессий, таких как учителя, пожарные и медсестры (10,2%). Наибольшее количество муниципальных квартир расположено в муниципалитетах Прага 10, 14 и 2. Распределение муниципальных квартир в Праге неравномерно и не связано с расположением центра города или целью использования.



«Недоступное жилье — часто обсуждаемая проблема в Праге. Мы подсчитали, что рост сегмента арендного жилья может положительно повлиять на ситуацию. С 2019 года мы отслеживаем и анализируем развитие муниципального жилищного фонда. Это ключ к созданию качественной жилищной политики и более эффективному управлению жилищным фондом», — добавил директор IPR Ондржей Богач.