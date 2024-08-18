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Найти более дешевое жилье? Это возможно даже в больших городах

Новости 420on
1 сентября 2024
16:30
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Чешская недвижимость недоступна даже для людей со средним достатком. Более того, средние цены снова начали расти. Тем не менее в Чехии есть места, где квартиры можно купить значительно дешевле, чем в других странах. Такие места можно найти в нескольких городах в разных частях страны.
Некоторые региональные города предлагают квартиры значительно дешевле, чем в остальной части страны. Согласно анализу консалтинговой компании Deloitte, средняя цена квартиры в Чехии в первом квартале составила 99 300 крон за квадратный метр. Типовую 70-метровую квартиру можно было купить почти за 7 миллионов.

Однако на эту сумму в основном влияют Прага и Брно. В остальной части страны наиболее распространенные цены варьировались между 65 000 и 75 000 крон за квадратный метр, то есть на четверть-треть ниже. А в некоторых региональных городах можно было купить жилье еще дешевле.

В первом квартале года в Усти-над-Лабем можно было найти квартиру по самым низким среди региональных городов ценам. Вышеупомянутая 70-метровая квартира там стоила 3,3 миллиона крон. По сравнению с концом прошлого года она подешевела еще на 5%.

Усти также является наиболее выгодным местом для инвестиций. Если сравнивать цены покупки и аренды, то местная квартира окупится всего за 14,5 года. Однако при таком расчете необходимо учитывать и другие факторы.

«Там, где на первый взгляд инвестиции могут показаться наиболее выгодными — например, в регионе Усти-над-Лабем, в дело вступают такие факторы, как меньший выбор качественной недвижимости или более сложный выбор арендаторов», — говорит Мартин Понцер, генеральный директор цифрового сервиса недвижимости 

Из пяти самых густонаселенных городов, где выбор квартир больше, Острава — самый выгодный. Типовая квартира здесь стоит 4,5 миллиона, окупаемость — 17,5 года. Аналогичная ситуация в городе Карловы Вары.

Кроме того, в угольных регионах недвижимость в будущем может значительно подорожать благодаря некоторым предстоящим инвестициям.

«В случае с Остравой, например, можно говорить об ожидаемых инвестициях в международный аэропорт, культурные здания, такие как концертный зал, библиотека, университет или промышленные зоны», — говорит Якуб Высоцкий, владелец инвестиционной компании SIAN, которая специализируется на рынке недвижимости Остравы.

У тех, кто не хочет покупать квартиру в меняющихся угольных районах, есть выбор из двух областных городов, которые немного дороже, но все равно остаются ниже вышеупомянутых 65 000 крон за квадратный метр.

Относительно дешевое жилье можно купить в Йиглаве, где 70-метровая квартира стоит 5,2 миллиона. Город также интересен для инвестиций. По сроку окупаемости инвестиций, который составляет 17,9 года, он находится на одном уровне с Остравой и Карловыми Варами.

Второй вариант — Злин. Там квартира 70 кв. метров стоит 6,2 миллиона крон, а инвестиции в нее окупятся за счет арендной платы через 19 лет.

Если вы ищете квартиру в Праге, то ниже 65 000 за метр вам не найти. Прага 9 — самый дешевый из районов города со средней ценой 11,3 миллиона крон.

Застройщики в новостройках также предлагают и продают свои квартиры дешевле, чем в других районах столицы.

«В Праге 9 есть большие районы застройки, там ведется большая часть строительства. Прага 9 показывает, что большее предложение равняется более низким ценам», — говорит Душан Куновский, владелец девелоперской компании Central Group.
Чехия квартиры цены Прага покупка недвижимости

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