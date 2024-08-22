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Владелец группы Redstone инвестирует миллиарды в сделки недвижимости на пражском рынке

Новости 420on
4 сентября 2024
09:00
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Группа недвижимости Redstone Real Estate бизнесмена Рихарда Моравека быстро расширяется в Праге. По информации SZ Byznys, планируется подписание двух крупных сделок. Их общая стоимость превышает семь миллиардов крон.
Самый дорогой из двух объектов приобретения — торговый центр Atrium Flora в Праге 3. Другой — офисный центр Myslbek на улице На Пршикопе в центре мегаполиса. В обоих случаях Redstone опередил в процессе отбора ряд других претендентов, в основном чешских.

Redstone известен прежде всего как владелец торгового центра Galerie Šantovka в Оломоуце. В Оломоуце у компании есть и другие масштабные девелоперские проекты, как, например, в Пардубице, но в последние годы компании не хватает таких крупных объектов на пражском рынке.

Нынешнему расширению группы Redstone предшествовало значительное кадровое усиление холдинга. В конце прошлого года его возглавила Романа Бенешова, ранее управлявшая группой Kaprain миллиардера Карела Пражака.

Руководитель Redstone не прокомментировал текущее состояние переговоров относительно сделок в Праге.

Владельцем Atria Flora является международная инвестиционная группа G City Europe. В прошлом году Redstone уже купила у этой компании еще один крупный торговый центр Palác Pardubice. 

Владельцем офисного центра Myslbek в Праге является французская финансовая группа Caisse des Dépôts et Consignations через несколько компаний. 

В прошлом году прибыль Redstone Group составила 185 миллионов крон. Стоимость активов холдинга, указанная в годовом отчете, составила 7,3 миллиарда крон.

Укрепляет рынок недвижимости Праги и другой бизнесмен родом из Оломоуца, владелец группы Creditas Павел Губачек. В начале августа его банк Creditas объявил о покупке проекта административного здания в Праге на Роганском острове, где Creditas построит новую штаб-квартиру. По совпадению, Павел Губачек — предприниматель, который долгое время тесно сотрудничает с Рихардом Моравеком и его группой Redstone.
Чехия покупка недвижимости продажа недвижимости Прага торговые центры бизнес инвестиции

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