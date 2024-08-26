Пражское архиепископство купило квартиры в Смихове для сдачи в аренду за высокую плату
8 сентября 2024
15:00
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Пражское архиепископство приобрело у девелоперской группы Trigema 114 квартир, предназначенных для коммерческой аренды в проекте Lihovar в пражском Смихове. Одновременно здесь открылся детский сад на пятьдесят детей. В связи с церковными реституциями и обеспечением будущего финансирования архиепископия создала платформу недвижимости под названием XPlace. Согласно прошлогоднему годовому отчету, к 2023 году архиепархия инвестировала в платформу более двух миллиардов крон.
Новый район на месте бывшего Смиховского ликеро-водочного завода начал разрастаться в 2022 году, в нем будет более пятисот квартир. По словам главного операционного директора XPlace Ричарда Зарубы, приобретенные архиепископией, они ориентированы в первую очередь на молодых людей, у которых есть деньги, чтобы платить рыночную арендную плату. «Жизнь дорогая, и арендная плата здесь не такая уж и низкая», - сказал он. Он добавил, что вся концепция XPlace является коммерческой и служит для обеспечения работы архиепархии после прекращения государственного финансирования.
Архиепархия предлагает полностью и частично меблированные квартиры в аренду от 16 000 крон в месяц за 1+кк до 65 000 крон за 4+кк с террасой на крыше. Квартиры расположены в четырех подъездах, один из которых будет сдан не раньше ноября. «Из того, что мы предлагаем сейчас, у нас занято около трети, и у нас есть резервации еще на треть или около того», — сказал Заруба. Он добавил, что здания энергоэффективны, в здании установлен газовый котел, а в случае квартир на верхних этажах под крышей в стандартной комплектации устанавливается кондиционер.
В настоящее время, по словам Зарубы, платформа Xplace охватывает около двухсот восьмидесяти квартир в Праге и Среднечешском крае, что должно приносить 90 миллионов крон ежегодно. В следующем году их количество должно увеличиться до 450 квартир. По словам директора, архиепархия продолжит закупку квартир по мере разделения имущества церкви и государства, в ходе которого государство направит церкви финансовую компенсацию до 2030 года. «В основном это новые проекты», продолжил он.
Он добавил, что архиепископия также передала под XPlace старые квартиры, которые сейчас ремонтируются и также будут предназначены для сдачи в аренду. «Мы также готовим собственные проекты развития», - заключил Заруба. По словам экономиста архиепархии Линды Долечковой, «точка безубыточности» составляет около восьмисот квартир, чтобы покрыть все расходы. Говорят, что архиепископии необходимо зарабатывать 300 миллионов крон ежегодно.
Частью проекта также является церковный детский сад. По словам Ондржея Мзилека, директора Архиепископской средней школы и координатора образования в архиепархии, это первый детский сад, открытый Пражской архиепархией с 1990-х годов. По его словам, всего в архиепархии семь детских садов, пять из которых находятся в Праге, один в Кладно и один в Колине. Кроме того, в столице также действуют Христианская и Архиепископская гимназия, Начальная школа Весела в Праге 1 и Высшая профессиональная школа журналистики.
Мжилек добавил, что архиепископия сейчас сосредоточивает внимание на двух основных проектах в сфере образования, а именно на строительстве логопедической школы в Клечанах, что требует больших финансовых затрат, и на реконструкции Архиепископской гимназии. «Кроме того, у нас есть другие запросы от существующих школ, которым необходимо расширить вместимость или отремонтировать некоторые помещения, поэтому на данный момент мы концентрируемся на двух крупных проектах и улучшении условий существующих школ. Но если будут свободные места, то архиепископия, конечно, не против новых школ, но это также зависит от спроса со стороны города и родителей", - сказал он. Он добавил, что спрос в Праге 5 высок.
Архиепархия предлагает полностью и частично меблированные квартиры в аренду от 16 000 крон в месяц за 1+кк до 65 000 крон за 4+кк с террасой на крыше. Квартиры расположены в четырех подъездах, один из которых будет сдан не раньше ноября. «Из того, что мы предлагаем сейчас, у нас занято около трети, и у нас есть резервации еще на треть или около того», — сказал Заруба. Он добавил, что здания энергоэффективны, в здании установлен газовый котел, а в случае квартир на верхних этажах под крышей в стандартной комплектации устанавливается кондиционер.
В настоящее время, по словам Зарубы, платформа Xplace охватывает около двухсот восьмидесяти квартир в Праге и Среднечешском крае, что должно приносить 90 миллионов крон ежегодно. В следующем году их количество должно увеличиться до 450 квартир. По словам директора, архиепархия продолжит закупку квартир по мере разделения имущества церкви и государства, в ходе которого государство направит церкви финансовую компенсацию до 2030 года. «В основном это новые проекты», продолжил он.
Он добавил, что архиепископия также передала под XPlace старые квартиры, которые сейчас ремонтируются и также будут предназначены для сдачи в аренду. «Мы также готовим собственные проекты развития», - заключил Заруба. По словам экономиста архиепархии Линды Долечковой, «точка безубыточности» составляет около восьмисот квартир, чтобы покрыть все расходы. Говорят, что архиепископии необходимо зарабатывать 300 миллионов крон ежегодно.
Частью проекта также является церковный детский сад. По словам Ондржея Мзилека, директора Архиепископской средней школы и координатора образования в архиепархии, это первый детский сад, открытый Пражской архиепархией с 1990-х годов. По его словам, всего в архиепархии семь детских садов, пять из которых находятся в Праге, один в Кладно и один в Колине. Кроме того, в столице также действуют Христианская и Архиепископская гимназия, Начальная школа Весела в Праге 1 и Высшая профессиональная школа журналистики.
Мжилек добавил, что архиепископия сейчас сосредоточивает внимание на двух основных проектах в сфере образования, а именно на строительстве логопедической школы в Клечанах, что требует больших финансовых затрат, и на реконструкции Архиепископской гимназии. «Кроме того, у нас есть другие запросы от существующих школ, которым необходимо расширить вместимость или отремонтировать некоторые помещения, поэтому на данный момент мы концентрируемся на двух крупных проектах и улучшении условий существующих школ. Но если будут свободные места, то архиепископия, конечно, не против новых школ, но это также зависит от спроса со стороны города и родителей", - сказал он. Он добавил, что спрос в Праге 5 высок.
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