Готов первый жилой деревянный комплекс в Праге. Стоимость квартир — от 6 миллионов крон

Фундаменты новых домов в пражском районе Ржепорье сделаны из бетона, как и лестничные конструкции. В остальном же четыре деревянных здания построены из плит CLT. Строительство первых многоквартирных домов из дерева уже завершено компанией-застройщиком UBM, там предлагается более шестидесяти квартир.



Проект под названием Timber Praha был создан из сборных элементов, которые застройщик перевозил с завода прямо на стройплощадку. Например, ванные комнаты также были изготовлены таким образом. Все это позволило сократить время работ на треть. Черновое строительство всех четырех домов было завершено за семь месяцев, а спустя год проект находится на завершающей стадии. Сейчас UBM проводит дни открытых дверей, а типовая квартира доступна для просмотра.



В первом деревянном многоквартирном доме на одном из фасадов используется дерево, внутри дома его можно увидеть на полах и потолках. В общей сложности для проекта было использовано 1 800 кубометров древесины.



Эти дома относятся к категории наиболее энергоэффективных, но не только благодаря древесине. В Timber Prague также используются геотермальные скважины для отопления, охлаждения и нагрева воды для будущих владельцев. Также установлены тепловые насосы «грунт-вода», электричество в общих комнатах и для работы лифта обеспечивают фотоэлектрические батареи на крыше, на окнах установлены наружные жалюзи для предотвращения перегрева, а в гаражах есть зарядные станции для электромобилей.



«Квартиры с экологическим сертификатом — это подтверждение для владельцев качественных инвестиций, увеличение стоимости недвижимости со временем и снижение эксплуатационных расходов в будущем», — говорит Йозеф Видерманн, управляющий директор UBM в Чешской Республике.



В любом случае, этот проект является частью более крупного проекта под названием Arcus City. Здесь UBM строит дома традиционным способом, и причина тому — прежде всего деньги. В Чехии высота деревянных зданий может достигать только двенадцати метров. Однако низкие здания не так выгодны для застройщика, поскольку приносят небольшую прибыль. Кроме того, стоимость строительства обходится дороже, чем у обычных зданий, хотя все происходит быстрее. «Если бы вы купили участок земли в Праге, то четыре этажа не имели бы абсолютно никакого финансового смысла. В нашем случае это третья фаза успешного проекта», — сказал ранее Видерманн.



Всего в четырех деревянных зданиях расположено 62 квартиры, планировки которых варьируются от однокомнатных с мини-кухней до 4-комнатных. Площадь квартир достигает от 39 квадратных метров до 110. В квартирах есть подвал, парковочное место в подземном гараже, а также балкон, терраса или садик перед домом.



Надземные части многоквартирных домов выполнены из ели, а внешние фасады — из лиственницы. Внутри отдельных квартир дерево скрыто под гипсокартоном, как для акустики, так и для внутренней отделки. Они также могут быть выполнены из дерева, но для этого придется использовать более толстую плиту CLT. Тем не менее, натуральный материал все равно присутствует. Стоимость предлагаемых квартир начинается от шести миллионов крон, самые дорогие стоят около семнадцати.