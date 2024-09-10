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Гигантская сделка с недвижимостью: в Праге 16 объектов стоимостью в миллиарды переходят к новому владельцу

Новости 420on
27 сентября 2024
11:30
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Фонд, управляемый инвестиционной фирмой Redside, согласился продать 16 офисных и коммерческих зданий. Новым владельцем станет холдинг недвижимости Českomoravská nemovitstní. Стоимость проданной недвижимости исчисляется миллиардами.
Группа недвижимости Českomoravská nemovitstní купит комплекс из 16 офисных и коммерческих зданий у фонда Nova Real Estate, которым управляет инвестиционная фирма Redside. Информацию редакции SZ Byznys подтвердили обе стороны сделки.

Среди выставленной на продажу недвижимости есть, например, административные здания возле Андела в Праге 5 или торговые парки, сданные в аренду известным сетям.

Сделка готовилась больше года. Ни одна из сторон не раскрыла цену сделки, но когда в прошлом году редакция SZ Byznys описала предстоящую сделку, стоимость портфеля недвижимости составила около 8 миллиардов крон. Однако на тот момент в периметре сделки было еще два объекта.

«Через консалтинговую компанию Savills мы организовали крупный тендер по продаже портфеля Nova Real Estate, в ходе которого Savills обратилась к более чем сотне чешских и иностранных компаний. В финале мы получили около 10 предложений. Предложение CMN было лучшим во всех отношениях. С ценой и уверенностью в транзакции», — сказал руководитель Redside Рудольф Врешталь.

В портфель группы ČMN входит, например, контрольный пакет акций нового офисного комплекса Churchill Square в Праге недалеко от Главного вокзала.

Текущая покупка является крупнейшей сделкой, которую когда-либо совершала компания. «Это будет наше самое большое приобретение. Благодаря сделке мы впервые выходим в сегмент торговых парков», — заявил председатель правления ČMN Радек Стаха.

«Мы финансируем сделку, используя банковское финансирование, корпоративные облигации нашей компании и наши собственные денежные средства. Портфолио настолько велико и разнообразно, но при этом очень качественно, что мы будем знакомиться с ним как следует в течение нескольких месяцев», — сказал Йозеф Эйм, заместитель председателя правления ČMN.

Крупнейшим акционером продающего фонда Nova Real Estate была обанкротившаяся инвестиционная компания Arca Investments, входящая в группу Arca Capital. Директор инвестиционной компании Redside Vřešťál еще в прошлом году заявлял, что фонд продает активы именно из-за последствий дела Arca. У другого фонда, управляемого Redside, в настоящее время продается энергетический бизнес, например, фотоэлектрические электростанции в Венгрии.
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