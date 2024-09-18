Цены на квартиры в Чехии продолжают расти третий квартал подряд

Средняя цена за квадратный метр увеличилась на 2,4% до 101 700 чешских крон во втором квартале 2024 года, по сравнению с 99 300 чешскими кронами в предыдущем квартале.





«Во втором квартале текущего года наблюдается продолжение повышения цен на жилье в Чехии. Это третий квартал подряд, когда цены демонстрируют устойчивый рост, после периода стагнации и снижения», — отмечает Петр Хана, эксперт рынка недвижимости из Deloitte.



По его словам, текущие тенденции подтверждаются высоким спросом, а также благоприятными условиями на рынке, связанными с снижением процентных ставок и инфляции.



Индекс также указывает на рост цен в большинстве регионов Чехии, за исключением Южной Богемии, где цены снизились на 0,1% до 67 500 чешских крон за квадратный метр, и Карловых Вар, где отмечено снижение на 4,4% до 44 300 чешских крон за квадратный метр. Наибольший рост зафиксирован в Пльзеньском (+12,8%), Пардубицком (+12,7%), Оломоуцком (+9,6%) краях и Высочине (+9,2%).





По данным Ханы, весной 2024 года было продано 7182 квартиры, большинство из которых находились в новостройках.



Прага остается лидером по дороговизне жилья, средняя цена квадратного метра в столице составила 132 000 чешских крон, что является увеличением на 5,7%. За столицей следуют Южно-Моравский край (104 500 чешских крон за квадратный метр) и Среднечешский край (34 900 чешских крон за квадратный метр). Наименьшие цены на квартиры сохраняются в Усти-над-Лабем, Карловых Варах и Моравско-Силезском крае.



По мнению Петра Дуфека, главного экономиста Creditas, рынок недвижимости Чехии дорожает, и это сохранится в ближайшем будущем, при условии отсутствия кризиса и рецессии.



«Низкие темпы строительства, как и ужесточение требований к новостройкам, будут способствовать дальнейшему росту цен. В Чехии строится менее 35 000 новых квартир в год, что явно недостаточно для удовлетворения существующего спроса», — комментирует Дюфек. По его словам, дополнительными факторами являются подорожание земли и строительных материалов.



«Чем более строгие строительные нормы, тем дороже обойдется возведение жилья», — добавляет эксперт.



Ситуация в Праге



Во втором квартале этого года жилье в Праге подорожало практически во всех районах. Наибольший рост зафиксирован в районе Прага 7, где цена за квадратный метр увеличилась на 14% и составила 146 400 чешских крон. В районах Прага 2 и Прага 9 также отмечен значительный подъем — 9,9% (161 900 чешских крон за кв. м) и 5,5% (118 900 чешских крон за кв. м) соответственно.



Однако не везде в столице цены увеличивались. Например, в Праге 1 цена на жилье снизилась на 12%, достигнув отметки 172 700 чешских крон за квадратный метр. Это по-прежнему самый дорогой район города, несмотря на снижение. Небольшое удешевление отмечено также в Праге 4 — на 0,4%. Стоит отметить, что во втором квартале 2024 года в Праге 1 не было зафиксировано ни одной первой продажи новостроек.



Специалисты ожидают, что если экономика Чехии не столкнется с серьезными потрясениями, рынок недвижимости будет продолжать расти.