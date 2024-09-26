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Эксперты: Жилищное строительство продолжает снижаться, исключение — Прага

Новости 420on
7 октября 2024
22:00
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Жилищное строительство в Чехии продолжает снижаться. Согласно августовским данным, опубликованным сегодня Чешским статистическим управлением (ČSÚ), в годовом исчислении стало строиться меньше квартир, а количество введенных в эксплуатацию квартир также было меньше. Исключением является Прага, где строится все больше квартир и снова растут продажи.
Однако, по мнению экспертов, доступность жилья в мегаполисе продолжает ухудшаться. По данным статистиков, строительное производство в августе выросло незначительно — на 0,4 процента. Причина — спад в жилищном строительстве, т.е. возведении многоквартирных домов или офисов, например. В августе земельное строительство упало на 2,3 процента в годовом исчислении.

«В Праге наблюдается оживление строительства, где в этом году уже начали возводить около 5000 квартир, что означает рост почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако это и самый ненасыщенный рынок с самым высоким ценами в Чехии, и при этом одновременно с самой низкой доступностью жилья. Сказываются проблемы, связанные с управлением строительством», — сказал экономист Banka Creditas Петр Дуфек.

В августе в Чехии началось строительство 2753 квартир, что на 11,3 процента меньше, чем в восьмом месяце прошлого года. Статистики зафиксировали падение количества сданных квартир в годовом исчислении примерно на 20%, в августе этого года их число достигло 2238. С начала года, по словам Дуфки, снижение составило менее шести процентов. По мнению экономиста Яна Веймелека, причиной спада строительства новых квартир является более слабое строительство квартир в коттеджах. По сравнению с прошлым годом оно сократилось почти на четверть, а количество сданных квартир в многоквартирных домах оказалось на 1,5 процента ниже, чем в августе прошлого года.

По словам Микаэлы Ваньковой, исполнительного директора девелоперской компании Central Group, в этом году количество проданных новых квартир увеличивается. В первом полугодии в столице было продано 3500 квартир, что вдвое больше, чем годом ранее. «В рамках восстановления на рынок возвращаются отложенный спрос и де-факто отложенное предложение, а именно проекты, строительство которых в предыдущие два года не имело экономического смысла», — добавила Ванькова. По ее словам, при увеличении продаж количество выданных ипотечных кредитов также выросло до рекордного уровня.

По словам Ондржея Бореша, менеджера Velux по связям с общественностью, интерес к реновации также может возрасти. По его словам, жилой фонд Чехии все еще устарел, а средний возраст квартир превышает 40 лет. Квартиры или дома, построенные несколько десятилетий назад, в настоящее время не соответствуют нынешним ожиданиям современной жизни, считает он. «Текущие изменения в программах субсидирования, направленные на изменения, ведущие к более экологичной и более дешевой эксплуатации зданий, также могут помочь дальнейшему движению реконструкции», — сказал Бореш.

По мнению Ондржея Козла, операционного директора Fingood, весь сектор жилищного строительства в этом году может в лучшем случае стагнировать. Причина — дорогое финансирование. По его словам, помимо повышения процентных ставок девелоперы сталкиваются с возросшими требованиями банков к гарантиям, которые делают невозможным финансирование новых проектов. Строители часто ищут другие способы оплаты проектов, добавил он.
Чехия строительство квартиры Прага
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