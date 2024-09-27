Завершение строительства штаб-квартиры космического агентства на Палмовке обойдется в 2,9 миллиарда крон

Хотя предложение было примерно на полмиллиарда крон выше, чем ожидал муниципалитет, другой участник, Gemo, предложил еще более высокую цену — более 3,1 миллиарда крон без НДС. Город должен заключить контракт с Geosan Group до конца октября.





Предложение компании Porr было исключено из тендера в сентябре на том основании, что оно не соответствовало условиям тендера. Porr предложил цену около 2,6 миллиарда крон, включая НДС, и комиссия сначала рекомендовала ее. Однако были возражения и инициатива антимонопольного ведомства, поэтому депутаты отменили отбор. Теперь они определили другого победителя.





Агентство Европейского Союза по космической программе (EUSPA), ранее Агентство Европейской глобальной навигационной спутниковой системы GSA, с момента его прибытия в Прагу в 2012 году базировалось в здании бывшего консолидационного банка на площади Штроссмайера в Праге 7.





Это ее главная европейская штаб-квартира, в которой, естественно, уже нет места для сотрудников. EUPA ожидает, что в 2027 году в Палмовке будут работать 550 сотрудников.





По соглашению, подписанному в прошлом году заместителем мэра Петром Главачеком, министрами Мартином Купкой, Збинеком Станюрой и исполнительным главой агентства Родриго да Коста, агентство должно было переехать на Палмовку уже в следующем году, однако это невозможно, поскольку только тендер на поставщика длился год. Хотя планы завершения строительства здания, которое первоначально было спроектировано архитектором Йозефом Плескотом для Праги 8, уже должны быть готовы, выбранный подрядчик должен приступить проектированию и строительству.





«Реализация, осуществляемая методом Design & Build, будет включать обработку подготовки проекта с целью адаптации объекта к конкретным потребностям EUSPA, получение соответствующих разрешений и последующее завершение строительства административного объекта», — говорится в обосновании заявления в понедельник. решение советников.





По его словам, чтобы изменить интерьеры, необходимо создать так называемый аутфит, то есть разработать проект изменения внутренней планировки.