Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НЕДВИЖИМОСТЬ > РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Завершение строительства штаб-квартиры космического агентства на Палмовке обойдется в 2,9 миллиарда крон

Новости 420on
8 октября 2024
10:00
113
Завершение строительства Центра в Новой Пальмовке в качестве штаб-квартиры Европейского космического агентства EUSPA обойдется примерно в 2,9 миллиарда крон, включая НДС. В понедельник члены совета утвердили нового победителя тендера — строительную компанию Geosan Group.
Хотя предложение было примерно на полмиллиарда крон выше, чем ожидал муниципалитет, другой участник, Gemo, предложил еще более высокую цену — более 3,1 миллиарда крон без НДС. Город должен заключить контракт с Geosan Group до конца октября.

Предложение компании Porr было исключено из тендера в сентябре на том основании, что оно не соответствовало условиям тендера. Porr предложил цену около 2,6 миллиарда крон, включая НДС, и комиссия сначала рекомендовала ее. Однако были возражения и инициатива антимонопольного ведомства, поэтому депутаты отменили отбор. Теперь они определили другого победителя.

Агентство Европейского Союза по космической программе (EUSPA), ранее Агентство Европейской глобальной навигационной спутниковой системы GSA, с момента его прибытия в Прагу в 2012 году базировалось в здании бывшего консолидационного банка на площади Штроссмайера в Праге 7.

Это ее главная европейская штаб-квартира, в которой, естественно, уже нет места для сотрудников. EUPA ожидает, что в 2027 году в Палмовке будут работать 550 сотрудников.

По соглашению, подписанному в прошлом году заместителем мэра Петром Главачеком, министрами Мартином Купкой, Збинеком Станюрой и исполнительным главой агентства Родриго да Коста, агентство должно было переехать на Палмовку уже в следующем году, однако это невозможно, поскольку только тендер на поставщика длился год. Хотя планы завершения строительства здания, которое первоначально было спроектировано архитектором Йозефом Плескотом для Праги 8, уже должны быть готовы, выбранный подрядчик должен приступить проектированию и строительству.

«Реализация, осуществляемая методом Design & Build, будет включать обработку подготовки проекта с целью адаптации объекта к конкретным потребностям EUSPA, получение соответствующих разрешений и последующее завершение строительства административного объекта», — говорится в обосновании заявления в понедельник. решение советников.

По его словам, чтобы изменить интерьеры, необходимо создать так называемый аутфит, то есть разработать проект изменения внутренней планировки.
строительство Прага Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
520
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЭКСПЕРТЫ: ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ, ИСКЛЮЧЕНИЕ — ПРАГА
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2024
618
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СПРОС НА ОФИСЫ В ПРАГЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20%, ОБОГНАВ БУДАПЕШТ И ВАРШАВУ
15:00
6 ОКТЯБРЯ 2024
1577
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
СТО ТЫСЯЧ КРОН ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР. ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПРЕОДОЛЕЛИ НОВЫЙ РУБЕЖ
13:00
5 ОКТЯБРЯ 2024
1578
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ ХОТЯТ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
22:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
992
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
УДЕШЕВЛЕНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ЧЕХИИ ПОКА НЕ ПРОИСХОДИТ
18:00
4 ОКТЯБРЯ 2024
1634
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ ПОДРЯД
20:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
3022
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
К КАКОМУ СРОКУ АРЕНДОДАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ ВАМ ЗАЛОГ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА АРЕНДЫ?
13:00
3 ОКТЯБРЯ 2024
2380
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
В ЧЕХИИ РОСТ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 8%
21:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
1206
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ОФИСЫ В НОВЫХ ЗДАНИЯХ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЛА
19:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
31567
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПОГЛОЩАЮТ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ. ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРИОБРЕТЕННЫЕ КВАРТИРЫ АРЕНДАТОРАМ
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
6231
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ КВАРТИР И ДОМОВ В СЕНТЯБРЕ. СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДА
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2024
6021
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ЖИТЬ В ЧЕХИИ БУДЕТ ТАК ЖЕ ДОРОГО, КАК В ВЕНЕ, ГОВОРИТ ЗАСТРОЙЩИК
13:00
29 СЕНТЯБРЯ 2024
900
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НЕРАБОТАЮЩАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ МОЖЕТ НАНЕСТИ УЩЕРБ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ КРОН
11:30
27 СЕНТЯБРЯ 2024
5334
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
ГИГАНТСКАЯ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: В ПРАГЕ 16 ОБЪЕКТОВ СТОИМОСТЬЮ В МИЛЛИАРДЫ ПЕРЕХОДЯТ К НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ
08:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
7558
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
КОМФОРТ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СТРОГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ. УПРАВЛЕНИЕ КВАРТИРАМИ В ЧЕХИИ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ