Penta Real Estate построит 300 новых микроквартир в Праге 5

В этом районе изначально планировкой предусматривалось строительство офисного здания. «Однако мы решили превратить первоначальный проект в жилой. Здесь будет создан наш пилотный проект микроквартир», — рассказал SZ Byznys Рудольф Вацек, директор по развитию Penta Real Estate.



Строительство примерно 300 квартир должно начаться в первой половине 2026 года, а застройщик вложит в проект около 1 миллиарда крон.



«Помимо автовокзала Флоренц, в сделку вошли и другие здания в центре города, а также земли в других местах Праги, которые исторически служили стоянками для автобусов», — подтвердил Рудольф Вацек.



Квартиры будут интересны молодому поколению



Хотя компания называет эти квартиры микроквартирами, по словам представителя компании Мартина Лански, на бумаге это будут обычные жилые единицы. Хотя в проекте еще не указана средняя площадь квартиры, уже ясно, что в соответствии с правилами, установленными СНиПами и строительным законодательством, площадь объекта недвижимости не будет менее 16 квадратных метров. В этом случае он не может быть признано квартирой, а лишь нежилым помещением.



Penta планирует продать построенные квартиры другим инвесторам. Однако в основном застройщик ищет заинтересованных лиц из числа молодого поколения.



«Им нужно отличное, легкодоступное место. В то же время они ожидают общественных пространств для встреч со сверстниками и соседями, например, кафе и других услуг, таких как тренажерный зал или место для совместной работы и прачечная», — сказал Ян Калаш, директор продажи в Penta Real Estate.



По его словам, сама квартира может быть очень маленькой. «Это место, куда вы идете отдыхать, частично работать и спать, а сама жизнь протекает в других местах», — добавил Ян Калаш.



Маленьких квартир станет больше



По словам директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte Петры Ханы, тенденция к строительству малогабаритных квартир уже заметна, и, учитывая демографическое развитие, строительство в этом направлении продолжится и в будущем.



«С 2010 года значительно увеличилось количество домохозяйств, состоящих из одного и двух человек. При этом люди дольше живут одни, особенно в период начала трудовой деятельности. Также наблюдается высокий уровень разводов и увеличение продолжительности жизни. Благодаря этому влиянию люди сейчас учатся выбирать подходящее жилье», — сказал Петр Хана.



Это также подтверждается данными. «Средняя площадь квартир в Праге объективно снизилась за последние 10 лет. В 2014 году она составляла 72 квадратных метра, сейчас — 62 квадратных метра. Это означает снижение на 14%», — сказал ранее для SZ Byznys специалист по девелоперскому рынку Франтишек Брож.



По его словам, такая тенденция обусловлена ​​двумя факторами. Реальное уменьшение площадей квартир в отдельных планировках, а также изменение структуры планировок квартир на рынке. «С течением времени на рынке все чаще предлагаются квартиры 1+ и 2+. Количество однокомнатных квартир с 2014 года выросло почти вдвое», — добавил он.



По словам эксперта по недвижимости Петра Ханы, этот тип застройки до сих пор появлялся в основном в проектах, направленных на полную реконструкцию старых зданий, где концепция небольших квартир уже существовала изначально.



«В основном это связано с тем, что застройщику не всегда может быть экономически выгодно строить только небольшие квартиры. Тогда проект требует более крупных инвестиций, например, из-за большего количества стояков, жилых блоков или отделки», — пояснил эксперт.



Примером конкретной реконструкции дома, переоборудованного в небольшие квартиры, является проект «В блок», реализованный пражской PSN. Еще до пандемии коронавируса так она преобразила бывшее деловое здание соседней Валтровки в Праге 5.



По мнению Ханы, проект будет интересен с точки зрения инвестиций, особенно с точки зрения местоположения, в котором будущим владельцам будет проще сдавать недвижимость в аренду.



«Второй причиной может быть цена квартир. По квадратному метру они могут быть дороже, чем окружающие объекты, но с учетом их площади их общая стоимость все равно будет более доступной, чем у других квартир на рынке», — добавил Петр Хана из консалтинговой компании Deloitte.