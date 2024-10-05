Застройщики продают квартиры в Праге по самым высоким ценам за всю историю

Спрос на рынке новых квартир в Праге растет уже три квартала подряд. По словам застройщиков, рынок в полной мере отражает возвращение отложенного спроса с предыдущих двух лет, когда растущие процентные ставки отпугивали значительную часть потенциальных покупателей нового жилья в Праге. Однако сейчас ипотечные кредиты дешевеют, хотя и незначительно, и люди снова начинают брать квартиры в ипотеку.





За первые девять месяцев этого года было продано 5 350 новых квартир, что почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Только в третьем квартале этот показатель составил 1 850 единиц. Эти цифры основаны на анализе рынка, проведенном девелоперскими компаниями Central Group, Skanska и Trigema.



«Интерес к новым квартирам оставался чрезвычайно высоким в третьем квартале этого года, несмотря на традиционно более спокойный период летних отпусков. Таким образом, показатели продаж этого года близки к рекордным результатам 2021 года, когда жилые проекты девелоперов были практически распроданы. Учитывая текущую ситуацию на рынке, мы ожидаем, что эта высокая тенденция сохранится в ближайшие кварталы», — говорит Петр Михалек, председатель правления Skanska Residential.



Рост рынка жилья идет рука об руку с ипотечным сектором, где, по данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, объем выданных ипотечных кредитов в этом году вырос более чем на 90% по сравнению с предыдущим годом.



Стремительный рост цен

Возросший в последние месяцы спрос на новые квартиры на пражском рынке способствовал достижению новых исторических максимумов в средних ценах предложения и продажи.



В конце третьего квартала этого года средняя цена предложения новых квартир достигла 160 720 чешских крон за квадратный метр, что на 6,8% больше, чем в прошлом году. Таким образом, в конце третьего квартала этого года цены на пражские новостройки превысили рост в 5%, предсказанный Чешским национальным банком в его отчете о финансовой стабильности на весь этот год.





Логично, что средняя цена продажи выросла вместе с ценой предложения и достигла 152 184 чешских крон за квадратный метр.



Согласно анализу застройщиков, рост цен обусловлен сочетанием нескольких факторов. Были распроданы более дешевые квартиры в рамках существующего предложения, где примерно в двух третях случаев цена возросла, и в то же время повлияла отмена различных бонусов, например, в виде гаражей или кухни, а также ценовых преимуществ. Не в последнюю очередь на цены повлияли и квартиры в новых проектах, которые в среднем были более чем на 3% дороже, чем те, что предлагались в более ранний период.



«После двух предыдущих лет стагнации рынок жилья в этом году начал активно развиваться. И цены на квартиры растут быстрее, чем ожидалось. На самом деле, текущий спрос примерно на треть выше, чем был до начала ковида, и значительно превышает уровень предложения. И это несмотря на то, что недавно на рынок вышло рекордное количество новых квартир из-за отложенного предложения предыдущего периода», — отметил Душан Куновский, председатель правления Central Group.



Он добавил, что из-за неработающей системы выдачи разрешений на строительство и нехватки квартир на рынке цены будут продолжать находиться под давлением.



Предложение квартир отстает

В конце третьего квартала этого года в Праге было доступно в общей сложности 5 750 новых квартир. Это на 2,7% больше, чем в прошлом году.



Согласно заявлениям девелоперских компаний, опубликовавших в среду новые данные с рынка, изменение процедуры строительства, которое, по замыслу государства, должно было ускорить процесс выдачи разрешений и впоследствии вывести на рынок больше квартир, не способствует улучшению ситуации.



Из-за проблем с цифровой системой процедуры строительства правительство планирует в течение года ввести модель подачи заявлений на получение разрешения на строительство как в бумажном, так и в электронном виде. Однако девелоперы не уверены, как будет выглядеть реальная процедура строительства в ближайшие годы.



«Несмотря на растущий спрос, предложение новых квартир в Праге увеличивается очень медленно. Хотя на рынок выходит больше проектов, чем в предыдущие годы, мы все еще не достигли уровня, который удовлетворил бы долгосрочные потребности города. Это оказывает дополнительное давление на цены», — говорит Марсель Соурал, председатель правления инвестиционной группы Trigema.