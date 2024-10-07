5 новых мест в Праге 5: от Смихова до Баррандова

Прага 5 — один из самых больших районов чешской метрополии, и, возможно, именно поэтому здесь можно обнаружить ряд противоположностей. Он находится в непосредственной близости от центра города и в то же время рядом с природой. Здесь есть старые промышленные комплексы, а также обширные парки и природные заповедники. Имеется ряд исторических зданий, но за ними следуют современные постройки. И так можно продолжать до бесконечности.На первый взгляд может показаться, что многие из перечисленных особенностей не сочетаются друг с другом. Однако в Праге 5 они образуют гармоничное единство и предлагают бесконечный потенциал для использования. Давайте подробнее рассмотрим некоторые ее части и проекты, которые здесь строятся.При слове «Смихов» большинство из нас представляют себе промышленные комплексы и заводы. Крупные здания, многие из которых сейчас пустуют и ветшают, вероятно, мало кого заинтересуют с первого взгляда. Но на самом деле они обладают огромным потенциалом для реконструкций и поиска нового применения для жилья, торговли и развлечений. Так, если некоторые из них после падения коммунистического режима постепенно превратились в торговые центры или офисные помещения, то другие становятся привлекательными объектами жилой недвижимости.Примером может служить бывший ликеро-водочный завод, который компания Trigema в настоящее время превращает в жилой проект Lihovar. В XX веке завод на Смихове был одним из самых важных в Европе. Однако с течением времени он утратил свой престиж, и в течение последних 20 с лишним лет его территория приходила в упадок. Все изменилось только три года назад, когда компания Trigema начала строить здесь новый жилой комплекс, «на этот раз без спиртного, но с видением оригинального культурного и социального района с аутентичной атмосферой», как говорит Марсель Соурал, основатель Trigema.Уже с первого взгляда видно, что винокурня гордится своей историей и развивает ее. Издалека она приветствует своих обитателей культовыми заводскими трубами и фасадом из красного кирпича.До недавнего времени не только завод по производству спирта был одним из самых неприглядных мест в Смихове. Еще один крупный браунфилд, который теперь превращается в прекрасное место, — это проект на месте давно разрушенного смиховского железнодорожного вокзала. «Бывший железнодорожный участок в Смихове — самый привлекательный пражский браунфилд, поскольку он связан с центральной частью Праги 5 и находится в непосредственной близости от исторического центра», — говорит Леош Андерле, генеральный директор Sekyra Group, описывая преимущества этого участка.Девелопер строит большой комплекс под названием Smíchov City, который, помимо жилых квартир, включает в себя также офисные здания и помещения для магазинов и услуг. Однако в данном случае большое внимание уделяется соединению истории места с современностью. «Примирить оригинальные здания с современным городом было основной идеей всего проекта, в основе которого лежит философия достижения архитектурного разнообразия в естественно растущем городе. Мы вернулись к блочной застройке, состоящей из отдельных домов, которая характерна для исторических пражских районов, таких как Винограды, Жижков, Летна и Смихов», — говорит Леош Андерле. Хотя на первый взгляд это современная архитектура, она принципиально не выделяется на фоне существующих зданий и образует гармоничное целое«.Но Смихов — это далеко не только браунфилды. Район предлагает множество различных мест, включая природу. Один из примеров — парк Кламовка, в непосредственной близости от которого находится недавно построенная резиденция Vilapark Klamovka. Жилые дома, построенные компанией Metrostav Development, предлагают идеальное сочетание природы и всех удобств большого города. «За несколько минут вы оказываетесь в смиховском Анделе, где кипит жизнь большого города. Рестораны, магазины, культурные мероприятия и исторический центр Праги. Вы любите спокойствие природы? Всего несколько шагов от дома, и вы окажетесь в совершенно другом мире», — описывают представители девелоперской компании основные преимущества локации.Также в Йинонице, одном из старейших районов Праги, бывший полуразрушенный завод по производству двигателей превращается в роскошные апартаменты. Как вы уже догадались, речь идет о проекте Nová Waltrovka, который поддерживает компания Penta Real Estate. «Территория бывшего знаменитого завода Walter много лет простояла без дела. Здесь находился гараж Министерства внутренних дел, тут сохранялись последние остатки машиностроительного производства, но это был район, где никто не любил бывать. Он просто ждал, что кто-то вложит в него много сил и денег, чтобы место снова расцвело», — рассказывает Давид Мусил, заместитель генерального директора Penta Real Estate, описывая историю завода.Однако сложность этого проекта заключалась не только в плохом состоянии самих зданий фабрики. Необходимо было также учесть историю объекта и деликатно вписать ее в новый, современный облик. «Мы возрождаем сохранившиеся оригинальные фабричные здания и ищем им новое применение. Здание Walter теперь служит современной клиникой. Сейчас мы готовимся сохранить оригинальное здание литейного цеха с его дымовой трубой и красивыми деревянными крышами, которое, возможно, станет рестораном с мини-пивоварней», — говорит Давид Мусил, который также отмечает, что соединение старого и нового можно увидеть в мелких деталях. «В нескольких местах вы найдете мотивы авиационных пропеллеров, двигателей, знаковой буквы W, словом, индустриальное наследие района», — добавляет он.Что же предлагает Nová Waltrovka своим жителям? Помимо квартир и офисов, здесь есть многое другое, учитывая размеры локации. Магазины, сервисные службы, кафе и рестораны, а также новый сквер, школа и детская площадка. «Здесь создано прекрасное место для жизни — в десяти минутах езды на метро от Вацлавской площади и в двух шагах от природных парков Видоул и Прокопске удоли», — заключает Давид Мусил из компании Penta.Жилье, сочетающее близость к городу и природе, становится все более популярным среди пражан. Именно такое решение предлагает другая часть Праги 5, а именно Коширже. Этот район характеризуется разнообразным ландшафтом, который включает в себя как плотную застройку, так и обширные зеленые пространства. Именно эти характеристики создают отличные условия для жизни на границе между городом и природой.Одним из проектов, идеально отвечающих этому требованию, является резиденция Pomezí. Он возводится в Коширжах компанией KKCG Real Estate Group, которая, помимо прочего, подчеркивает упомянутую близость к зеленым насаждениям. «Во время нашего первого визита в это уникальное место нас особенно привлек прекрасный вид на широкую панораму Праги с непосредственным видом на исторический центр города. Неоспоримым преимуществом является также свежий воздух и близость зеленых массивов природного парка Видоуле и Коширже-Мотол, которые привлекают жителей для спокойных прогулок и занятий спортом. По сути, это тихое место в зелени с характером окраины города, о чем говорит название главной улицы населенного пункта — На Помези, но в центре города», — перечисляет Зденек Колоух, архитектор KKCG Real Estate Group.Однако не только обилие зелени привлекает застройщиков в этот район. У этого места также богатая история, связанная с орденом бенедиктинцев, которые держали здесь монастырь и выращивали вино на местных холмах.Впоследствии здесь разрабатывалось еще несколько планов строительства, но в итоге была реализована только упомянутая выше резиденция Pomezí. В рамках проекта на обширном участке строится несколько типов жилья, включая квартиры, таунхаусы и роскошные виллы.Прага 5 пользуется популярностью и у другого застройщика, компании Crestyl. Завершив несколько лет назад жилой проект Neugraf в Смихове, она перестилась буквально на несколько улиц дальше, а именно в Радлице. Здесь она строит проект под названием Semerínka, что отсылает к исторической железнодорожной линии Прага — Земмеринг. «Здания примыкают к линии, которая изначально была построена для грузовых перевозок в XIX веке. Индустриальная память этого места отражена во всем», — говорит Виктор Пешка, директор по продажам Crestyl Group.Таким образом, в этом месте более чем достаточно исторических веяний для строительства. Но как это сочетание современного дизайна и промышленной истории будет выглядеть на практике? «Например, для наружной облицовки зданий будут использованы выветренные металические элементы, которые по мере „старения“ приобретут еще более эффектный вид. Палитра цветов будет выдержана в том же ключе. В линиях дома встречаются почти все геометрические формы, включая закругленные углы. И именно арки характерны для железнодорожной легенды пражского Земмеринга», — говорит Виктор Пешка.В то же время, помимо промышленной истории, есть еще один важный аспект, с которым работают архитекторы, а именно окружающая природа. Проект расположен в непосредственной близости от замка Девин и Прокопской долины — большого парка, где можно потерять себя на целый день. «В проекте Semerínka мы ориентируемся на окружающую среду таким образом, что одни и те же растения и древесные породы плавно перетекают из окружающей растительности в сам дом, в его внутренние дворики, сады, террасы на крыше, и это не только влияет на атмосферу жизни и ощущений, но и создает микроклимат, что тоже очень важно», — говорит Виктор Пешка, добавляя, что «форма дома и все его аспекты будут такими же чистыми и естественными, как окружающая природа».Мы не должны забывать о Баррандове. Этот район известен прежде всего своими киностудиями, но на самом деле он предлагает гораздо больше. Помимо богатой культурной жизни, это еще и природная среда. И это одна из причин, почему Баррандов так популярен у многих застройщиков. Среди них — компания Top Estates, которая в настоящее время строит здесь вторую очередь жилого проекта Barrandez-Vous. «Мы воспринимаем это место как один из самых зеленых районов Праги, который не только имеет отличную транспортную доступность к центру Праги, но и находится недалеко от природы и популярных экскурсионных мест, таких как Прокопске удоли, Червены Лом и Хухельский гай. Однако главной идеей было создать не только красивую жизнь в гармонии с природой, но и собственный зеленый мир, где людям будет хорошо жить. И благодаря новому парку в Barrandez-Vous это удалось сделать в совершенстве», — говорит Петр Теплый, один из основателей Top Estates.В то же время вышеупомянутая киноистория этого места была вплетена и в окончательную форму проекта, который во второй фазе будет предлагать почти пятьдесят квартир. «Баррандов исторически ассоциируется не только с природой, но и с кино. Киноэкраны использовались для того, чтобы рассказать множество историй о жизни, дружбе, любви и судьбоносных встречах, и именно они послужили вдохновением для концепции нового жилого проекта», — добавляет Душан Дворжак, второй из основателей компании, который считает, что богатая история кино — это то, что делает проект уникальным.В двух шагах от резиденции Barrandez-Vous строится еще один проект — жилой комплекс Nad Skálou Barrandov от компании Metrostav Development. Два жилых здания, в которых разместятся более ста двадцати квартир, предлагают идеальное сочетание городских удобств и близости к природе. Это хорошо иллюстрирует девиз проекта, который гласит: «Огни Праги за окном, природа за дверью».