Ограничения на реконструкцию сдерживают строительство новых квартир в историческом центре Праги

Согласно пресс-релизу Home Portal, за последние десять лет в Праге 1 было создано всего 25 девелоперских проектов. Из них только 24% проектов представляли собой полную реконструкцию, включающую экстерьер, интерьер квартир и помещений общего пользования. Новые квартиры здесь в основном создаются путем модернизации отдельных квартир или частичного ремонта зданий.



Те, кто заинтересован в жилье в этом престижном месте, ожидают самого высокого стандарта по самым высоким ценам в Праге. Однако частичная реконструкция зачастую не обеспечивает достаточного комфорта, что отпугивает покупателей, не желающих жить в старых, запущенных зданиях — их состояние часто снижает как комфорт, так и стоимость квартиры.



Причина отсутствия современного жилья в центре города в том, что застройщики редко берутся за проекты полной ревитализации. «Реконструкция для них не только дорога, но и ограничена возможностями Национального института памятников. В рамках сохранения исторической ценности он строго контролирует каждую деталь реконструкции, тем самым во вторую очередь предотвращая крупные вмешательства, которые могли бы привести к модернизации здания и его адаптации к текущим жилищным потребностям», — описывает ситуацию директор Домашнего портала Ян Витвера.



Новое жилье в центре Праги уникально. За последние десять лет здесь было построено всего шесть новых зданий, таких как Quadrio Residence или проект Villa Apus, и только шесть исторических зданий были полностью отремонтированы.



Проект Rezidence Žitná дает надежду тем, кто заинтересован в жизни в Праге 1, и может задать тенденцию для будущего возрождения центра. Девелопер, дизайн-студия Galeria España, подходит к зданию в целом, уделяя особое внимание созданию современных пространств с превосходными удобствами, включая лифт и стойку регистрации, а также такие услуги, как круглосуточный консьерж. «Житна уникальна своим уникальным местоположением, которое мы хотим подчеркнуть, используя материалы премиум-класса, такие как наша крупноформатная керамика. Цель — сохранить историческое очарование здания, но приспособить его к современной жизни мегаполиса», — добавил совладелец Galeria España Петер Вражба.



Уникальным примером реконструкции жилого проекта в Праге 1 является VII. Дом на Валдштейнской площади. Из квартир, расположенных на шести этажах, открывается вид на Пражский Град и собор Св. Вита. Нижние этажи выходят в тихий двор.