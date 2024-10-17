Прага подняла арендную плату в центре до сотен тысяч крон. Сувениры уже неактуальны
4 ноября 2024
09:30
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Нежилые здания на Староместской или Вацлавской площади получат новых арендаторов. Арендная плата вырастет до сотен тысяч крон. В этом году в городскую казну поступит на 55 миллионов крон больше, чем в прошлом году.
Palác Adria, Platýz на Народном проспекте, здание TeTa в улице Юнгманова, Sovovy mlýny, Kasárna Karlín или аквапарк Šutka. Около пятидесяти зданий находятся в управлении и аренде муниципальной компании Trade Centre Praha (TCP).
Однако арендная плата в ряде мест, через которые ежедневно проходят толпы туристов, исторически была низкой. Муниципальная компания Trade Centre Praha постепенно пытается это изменить. «Некоторые контракты были только проиндексированы, и мы решили не продлевать их и не проводить повторный тендер. Мы разрекламировали конкурс и таким образом смогли привлечь больше внимания и повысить арендную плату», — говорит Марта Пражакова, вице-президент правления TCP.
Если в прошлом году TCP собрала в общей сложности 372 миллиона крон, то в этом году уже 427 миллионов крон.
Имеющиеся места вновь предлагаются на общедоступном портале. Например, Čapadlo Hollar — привлекательная набережная всего в нескольких шагах от Национального театра — до сих пор арендовался за 30 000 в месяц. Арендная плата теперь в пять раз выше.
Еще один пример, когда цена за пользование недвижимостью «взлетела», — коммерческое помещение галереи в самом центре Праги. «На данный момент мы заключили договор на Староместской площади № 20. Галерея платила 106 тысяч в месяц за восьмидесятиметровую площадь, а новый арендатор будет платить 466 тысяч в месяц исходя из конкурса», — пояснила Пражакова.
Но цена — не единственный критерий, которым руководствуется администратор при выборе новых арендаторов. «Мы стараемся не располагать один сувенирный магазин или магазин в центральном деловом районе рядом с другим в центре Праги. Издано Руководство для культурной Праги, которому должны следовать наши арендаторы. Если они его нарушат, их могут уволить», — напоминает Пражакова.
Выставлено на продажу и здание на Вацлавской площади
Но на то, чтобы выселить арендатора с плохой репутацией или неплательщика иногда уходят годы. «На Вацлавской площади у нас долгое время был неплательщик, и мы ждали выселения. Это заняло два с половиной-три года. Он не платил, не общался», — описывает Марта Пражакова свой опыт с тем, что новые договоры требуют от арендаторов внесения залога. Французская пекарня Paul боролась за пустующее место на самой оживленной площади Праги.
Торговый центр Прага не везде требует коммерческой аренды. «Пражские набережные были и будут убыточными. Затраты всегда будут превышать выгоды. Аквацентр Шутка посещают 60 000 человек в месяц, его цены установлены так, чтобы каждый мог позволить себе посещение, туда приходят начальные школы», — объясняет Пражакова.
В будущем компания TCP может также взять на себя управление грузовой станцией Жижков и собачьим ипподромом на улице Пльзеньска. В будущем компания также будет управлять рождественскими и пасхальными ярмарками на некоторых площадях Праги. «Нынешний оператор на Староместской и Вацлавской площадях в ближайшие годы прекратит действие контракта. Прага думает о том, как изменить концепцию рынков», — сказала SZ Byznys Марта Пражакова.
С начала этого года под управлением TCP также находятся Карлинские казармы, популярное место отдыха в Праге, которое прошлым летом пришлось закрыть из-за отсутствия разрешения. Администрация здания запретила работу летнего кинотеатра, сезонного бара и сауны.
«К концу года пространственная планировка может измениться», — надеется Пражакова. В настоящее время муниципалитет совместно с Пражской девелоперской компанией готовит планы долгосрочного использования этого помещения, а ТСР проведет мелкие ремонтные работы, например, на фасаде.
«Изначально мы хотели его снести, но это здание является памятником архитектуры, поэтому мы накроем фасад брезентом», — сказала Пражакова.
Однако арендная плата в ряде мест, через которые ежедневно проходят толпы туристов, исторически была низкой. Муниципальная компания Trade Centre Praha постепенно пытается это изменить. «Некоторые контракты были только проиндексированы, и мы решили не продлевать их и не проводить повторный тендер. Мы разрекламировали конкурс и таким образом смогли привлечь больше внимания и повысить арендную плату», — говорит Марта Пражакова, вице-президент правления TCP.
Если в прошлом году TCP собрала в общей сложности 372 миллиона крон, то в этом году уже 427 миллионов крон.
Имеющиеся места вновь предлагаются на общедоступном портале. Например, Čapadlo Hollar — привлекательная набережная всего в нескольких шагах от Национального театра — до сих пор арендовался за 30 000 в месяц. Арендная плата теперь в пять раз выше.
Еще один пример, когда цена за пользование недвижимостью «взлетела», — коммерческое помещение галереи в самом центре Праги. «На данный момент мы заключили договор на Староместской площади № 20. Галерея платила 106 тысяч в месяц за восьмидесятиметровую площадь, а новый арендатор будет платить 466 тысяч в месяц исходя из конкурса», — пояснила Пражакова.
Но цена — не единственный критерий, которым руководствуется администратор при выборе новых арендаторов. «Мы стараемся не располагать один сувенирный магазин или магазин в центральном деловом районе рядом с другим в центре Праги. Издано Руководство для культурной Праги, которому должны следовать наши арендаторы. Если они его нарушат, их могут уволить», — напоминает Пражакова.
Выставлено на продажу и здание на Вацлавской площади
Но на то, чтобы выселить арендатора с плохой репутацией или неплательщика иногда уходят годы. «На Вацлавской площади у нас долгое время был неплательщик, и мы ждали выселения. Это заняло два с половиной-три года. Он не платил, не общался», — описывает Марта Пражакова свой опыт с тем, что новые договоры требуют от арендаторов внесения залога. Французская пекарня Paul боролась за пустующее место на самой оживленной площади Праги.
Торговый центр Прага не везде требует коммерческой аренды. «Пражские набережные были и будут убыточными. Затраты всегда будут превышать выгоды. Аквацентр Шутка посещают 60 000 человек в месяц, его цены установлены так, чтобы каждый мог позволить себе посещение, туда приходят начальные школы», — объясняет Пражакова.
В будущем компания TCP может также взять на себя управление грузовой станцией Жижков и собачьим ипподромом на улице Пльзеньска. В будущем компания также будет управлять рождественскими и пасхальными ярмарками на некоторых площадях Праги. «Нынешний оператор на Староместской и Вацлавской площадях в ближайшие годы прекратит действие контракта. Прага думает о том, как изменить концепцию рынков», — сказала SZ Byznys Марта Пражакова.
С начала этого года под управлением TCP также находятся Карлинские казармы, популярное место отдыха в Праге, которое прошлым летом пришлось закрыть из-за отсутствия разрешения. Администрация здания запретила работу летнего кинотеатра, сезонного бара и сауны.
«К концу года пространственная планировка может измениться», — надеется Пражакова. В настоящее время муниципалитет совместно с Пражской девелоперской компанией готовит планы долгосрочного использования этого помещения, а ТСР проведет мелкие ремонтные работы, например, на фасаде.
«Изначально мы хотели его снести, но это здание является памятником архитектуры, поэтому мы накроем фасад брезентом», — сказала Пражакова.
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