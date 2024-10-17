Прага подняла арендную плату в центре до сотен тысяч крон. Сувениры уже неактуальны

Новости 420on 4 ноября 2024 09:30 784

Нежилые здания на Староместской или Вацлавской площади получат новых арендаторов. Арендная плата вырастет до сотен тысяч крон. В этом году в городскую казну поступит на 55 миллионов крон больше, чем в прошлом году.