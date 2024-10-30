Прага сделала первый шаг к покупке здания бывшего грузового вокзала на Жижкове

Бывшее здание вокзала и прилегающая земля по-прежнему принадлежат компании ČD, которая ранее создала совместное предприятие с Sekyra Group для развития этого участка. Поэтому девелопер имеет право преимущественной покупки здания.



Согласно утвержденному документу, договор предусматривает, что компания откажется от этого права, а город предоставит гарантии, что она не потеряет возможность запланированного строительства на прилегающем участке.



Договор также включает в себя согласие на взаимное использование земли во время строительства и другие сопутствующие условия. Если город не выкупит здание вокзала до конца января следующего года, он может выйти из соглашения.



В прошлом город рассматривал возможность развития здания вокзала путем сотрудничества с застройщиками, владеющими землей в этом районе. Проведя юридический анализ, нынешнее руководство муниципалитета решило, что это рискованно, и приняло решение выкупить его в собственность.



Компания Central Group уже ведет строительство на месте бывшего вокзала и планирует возвести 4 600 квартир в трех проектах. Помимо Sekyra Group, здесь также планируют строить Penta и Finep. Прага 3 и мэрия столицы договорились с застройщиками о выплате компенсации в размере около 1,5 миллиарда крон.



Согласно прошлогоднему градостроительному исследованию, в новом районе будет проживать до 15 000 жителей, здесь будут разбиты парки и построено несколько школ, в том числе начальная школа в здании бывшего вокзала. Город планирует провести архитектурный конкурс на проектирование здания школы и парка в центральной части района, а также других общественных пространств.