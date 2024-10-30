Прага сделала первый шаг к покупке здания бывшего грузового вокзала на Жижкове
13 ноября 2024
08:00
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Прага заключит договор о сотрудничестве с Sekyra Group по поводу здания бывшей Жижковской товарной станции, которое город хочет купить. Советники уже утвердили формулировку договора. По словам заместителя мэра Петра Главачека, девелоперская компания откажется от своего преимущественного права на здание и землю под ним. Ранее в заявлениях говорилось, что в будущем здание будет использоваться в культурных или образовательных целях.
Бывшее здание вокзала и прилегающая земля по-прежнему принадлежат компании ČD, которая ранее создала совместное предприятие с Sekyra Group для развития этого участка. Поэтому девелопер имеет право преимущественной покупки здания.
Согласно утвержденному документу, договор предусматривает, что компания откажется от этого права, а город предоставит гарантии, что она не потеряет возможность запланированного строительства на прилегающем участке.
Договор также включает в себя согласие на взаимное использование земли во время строительства и другие сопутствующие условия. Если город не выкупит здание вокзала до конца января следующего года, он может выйти из соглашения.
В прошлом город рассматривал возможность развития здания вокзала путем сотрудничества с застройщиками, владеющими землей в этом районе. Проведя юридический анализ, нынешнее руководство муниципалитета решило, что это рискованно, и приняло решение выкупить его в собственность.
Компания Central Group уже ведет строительство на месте бывшего вокзала и планирует возвести 4 600 квартир в трех проектах. Помимо Sekyra Group, здесь также планируют строить Penta и Finep. Прага 3 и мэрия столицы договорились с застройщиками о выплате компенсации в размере около 1,5 миллиарда крон.
Согласно прошлогоднему градостроительному исследованию, в новом районе будет проживать до 15 000 жителей, здесь будут разбиты парки и построено несколько школ, в том числе начальная школа в здании бывшего вокзала. Город планирует провести архитектурный конкурс на проектирование здания школы и парка в центральной части района, а также других общественных пространств.
Согласно утвержденному документу, договор предусматривает, что компания откажется от этого права, а город предоставит гарантии, что она не потеряет возможность запланированного строительства на прилегающем участке.
Договор также включает в себя согласие на взаимное использование земли во время строительства и другие сопутствующие условия. Если город не выкупит здание вокзала до конца января следующего года, он может выйти из соглашения.
В прошлом город рассматривал возможность развития здания вокзала путем сотрудничества с застройщиками, владеющими землей в этом районе. Проведя юридический анализ, нынешнее руководство муниципалитета решило, что это рискованно, и приняло решение выкупить его в собственность.
Компания Central Group уже ведет строительство на месте бывшего вокзала и планирует возвести 4 600 квартир в трех проектах. Помимо Sekyra Group, здесь также планируют строить Penta и Finep. Прага 3 и мэрия столицы договорились с застройщиками о выплате компенсации в размере около 1,5 миллиарда крон.
Согласно прошлогоднему градостроительному исследованию, в новом районе будет проживать до 15 000 жителей, здесь будут разбиты парки и построено несколько школ, в том числе начальная школа в здании бывшего вокзала. Город планирует провести архитектурный конкурс на проектирование здания школы и парка в центральной части района, а также других общественных пространств.
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