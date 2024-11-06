Арендные ставки продолжают расти, самый дорогой район в столице — Прага 2

Самая высокая арендная плата традиционно была в Праге, где стоимость квадратного метра аренды выросла на 3,4%, а арендаторы этим летом платили в среднем 422 крон. По данным Deloitte, средняя цена аренды выросла во всех районах города, кроме Праги 1, где цена упала, в частности, на 2,3% до 461 кроны за метр. Таким образом, впервые в мегаполисе самые высокие арендные ставки оказались не в Праге 1, а в Праге 2, где, наоборот, арендные ставки выросли больше всех частей Праги. Жители Праги 2 платили 477 крон за квадратный метр, что на 5,5% больше квартала к кварталу. Арендная плата в Праге 3 и 8 выросла более чем на 4%.





В Оломоуце после роста на 5,7% арендодатели в третьем квартале платили 278 крон за квадратный метр. Арендная плата в Брно выросла почти на 5% до 361 кроны за квадратный метр и на 4,3% до 269 крон за квадратный метр в Пльзене. Менее чем на 2% выросла арендная плата в Среднечешском крае и Остраве, где квадратный метр арендуется примерно за 280 крон. Аналогичные цены в Злине, где арендная плата менялась наименее существенно от квартала к кварталу среди всех крупных городов.





Директор департамента недвижимости и строительства Deloitte Петр Хана прогнозирует, что осенью и зимой арендная плата в Чехии будет расти такими же темпами, как и в третьем квартале. «Цена на аренду жилья в Чехии продолжает расти, хотя и меньше, чем во втором квартале этого года. Рост также обусловлен регионами, что подтверждает среднесрочную тенденцию. Своеобразной аномалией является Прага 1, где не только упали цены и где впервые аренда в мегаполисе стала не самой дорогой. Уровень цен на собственное жилье все еще немного растет, предложения недостаточно для удовлетворения спроса, а процентные ставки по ипотечным кредитам падают не так быстро, как первоначально ожидалось», — добавил Петр Хана.





В новостройках и девелоперских проектах арендная плата выросла на 2,5% до 376 крон за квадратный метр. Арендные ставки в кирпичных домах выросли на 1% по сравнению со вторым кварталом, поэтому они точно соответствуют средним ценам в Чехии. В панельных домах люди платили в среднем 263 крон за квадратный метр, что на 1,2% больше квартала к кварталу. Однако в Праге арендная плата в сборных домах выросла больше всего — на 6%. Арендная плата в новостройках Праги выросла на 3,9%, в кирпичных домах — на 2,7%.