Трансформация браунфилда: мэрия Праги покупает товарную станцию ​​Жижков

В запланированном многофункциональном центре будут социальные помещения, рестораны, кафе, коммерческие помещения, квартиры и другие общественные объекты. Рядом со зданием планируется построить школу. Новый преимущественно жилой район сможет обеспечить жильем до 20 000 человек.





Договор купли-продажи еще должен быть подтвержден руководством Чешских железных дорог. Общая стоимость здания и земли составляет 1,43 миллиарда крон. Изначально девелопер Sekyra Group имел преимущественное право покупки этих объектов, но после заключения договора о сотрудничестве с городом отказался от своего права в обмен на гарантии возможности строительства на земельном участке рядом со зданием вокзала.





Товарная станция Жижков ждала преображения более двадцати лет. На всей территории был издан запрет на строительство, чтобы предотвратить неконцептуальное строительство. Изменения в планировку готовили с 2009 года. Лишь после 2020 года была достигнута договоренность о сохранении и возрождении исторического здания и создании концепции развития всей территории. Город начал заключать договоры планирования с застройщиками, которые обязались внести финансовый и нефинансовый вклад на общую сумму почти два миллиарда крон. После покупки здания столицей можно будет внести долгожданные изменения в пространственный план, которые разблокируют всю территорию. Городской совет может принять решение об этих изменениях уже в первом квартале следующего года.