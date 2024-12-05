Рынок новых квартир в Праге ожидает год рекордов

В следующем году на рынке недвижимости Праги будут побиты рекорды. По мнению Душана Куновского, главы крупнейшего чешского жилого застройщика Central Group, продажи новых квартир в следующем году могут превысить семь с половиной тысяч, что является рекордом, установленным в 2021 году, из-за двухлетнего периода подавления спроса, плохого состояния цифровизация управления строительством и ожидаемое дисконтирование ипотечных кредитов.





«Спрос на новые квартиры в Праге в этом году увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Застройщики уже продали более пяти тысяч квартир, и темпы будут продолжаться», — заявил на пресс-конференции компании глава Central Group Душан Куновский.





Инвесторы захотят построить больше





По его словам, с точки зрения спроса благоприятная ситуация на рынке будет мотивировать его и другие компании не только предлагать больше жилья, но и строить больше.





«В течение года наши продажи достигнут примерно 1 000 новых квартир. Как и в прошлом году, наш результат продаж увеличится примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Мы ожидаем быстрого роста и в ближайшие годы. В следующем году мы планируем продать 1500 квартир, а начиная с 2026 года мы хотели бы продавать около 2 000 квартир в год», — пояснил стратегию Ондржей Штястный, главный аналитик Central Group.





Объемы строительства компании соответствуют растущим амбициям в сфере продаж. «За этот год мы реализовали четыре проекта почти на 1 100 квартир. В ответ на большое оживление рынка и падение цен на строительные подряды мы также разместили договоры на строительство более 2 200 квартир», — сказал Душан Куновский.





В настоящее время застройщик строит около 3 200 квартир на сумму более 25 миллиардов крон, что является максимальным показателем за всю историю компании.





О планах по увеличению количества продаж заявляет, например, компания Penta Real Estate. «Мы уже знаем, что количество квартир, которые мы сможем выставить на пражский рынок, через несколько лет увеличится примерно вдвое. Это будет примерно 600-700 квартир в год. Это, безусловно, увеличит нашу долю среди застройщиков жилья», — заявил представитель компании Мартин Ланский.





Рекордная цена





Однако, по текущему прогнозу крупнейшего застройщика жилья, даже большего предложения будет недостаточно для растущего предложения. Цены на новые квартиры уже снова начинают расти. По сравнению с прошлым годом они выросли примерно на семь процентов.





«В последнее время на рынок выведено большое количество проектов, но даже этого недостаточно. Кроме того, это отложенное предложение предыдущих двух лет, срок действия которого тоже скоро истечет. Длительное получение разрешений является основной причиной нынешнего жилищного кризиса. Существует реальная опасность, что цены будут расти еще быстрее, чем сегодня», — говорит Душан Куновски, добавляя, что в следующем году рынок также может ожидать нового рекорда в этой области.





«Мы ожидаем роста цен на новые квартиры, который может достигать 10%», — добавил он.





При нынешней средней цене за квадратный метр, составляющей примерно 160 000 крон, новая квартира площадью 60 квадратных метров подорожает почти на миллион крон в год.





По мнению Куновского, именно период управления строительством и получение разрешений на проекты в Чехии являются основной причиной того, что предложение вакантных квартир стагнирует, а цены, наоборот, в долгосрочной перспективе растут.





«По нашим данным, инвесторы готовят строительство более 146 000 новых квартир. Проблема, однако, в том, что из-за неблагополучной системы выдачи разрешений на новостройки эти квартиры не поступают на рынок в достаточном количестве. В перспективе в чешскую столице их лишь около 5 000 в год», — пояснил девелопер.





Сложность и длительность выдачи разрешений уже подталкивают некоторых отечественных застройщиков к альтернативным вариантам, таким как расширение в других местах. Примером является компания Penta Real Estate.





«Мы концентрируемся на более широком центре Праги и Братиславы, мы не строим ни в пригородах, ни в регионах, поэтому наше игровое поле начинает становиться немного тесным. Это также одна из причин, почему мы планируем расширяться на запад», — сказал Мартин Лански.