Кадастр выявил самые дорогие проданные квартиры в Чехии

Оживление рынка недвижимости — после двух лет значительного падения спроса, вызванного инфляцией и ростом процентных ставок — затронуло и самую ценную недвижимость в Чехии. Стоимость 10 самых дорогих проданных квартир выросла по сравнению с прошлым годом.



«Анализ реализованных продаж показывает, что даже самые роскошные объекты недвижимости в Чехии верно отражают более широкое развитие рынка недвижимости. Если в 2022 году было продано четыре квартиры по цене около 70 миллионов крон, то через год цена самой дорогой проданной квартиры упала до 64 миллионов. Это снижение соответствует общему снижению спроса на рынке. Однако в 2024 году ситуация снова меняется — объем крупнейших сделок превысил 80 миллионов крон», — поясняет Радек Шитера, основатель компании по оценке недвижимости Valuo.



Однако в целом, по данным Valuo.cz, по сравнению с предыдущими годами продается значительно меньше элитных квартир, цена которых превышает 40 миллионов крон. «Это доказывает, что рынок элитной недвижимости может быть динамичным, но в то же время он остается сильно ограниченным количеством очень кредитоспособных покупателей», — добавляет Шитера.



Центр событий остается в Праге



Хотя самая высокая цена продажи выросла по сравнению с прошлым годом, тенденция концентрации самой дорогой недвижимости в столице сохраняется. За последние три года другое место попало в рейтинг только один раз, и это было в прошлом году, когда роскошная квартира в Шпиндлерув-Млыне была продана за 60 миллионов крон.



Покупатели заметно концентрируют свой спрос преимущественно на квартирах в новых проектах. В старых домах закрыли продажи среди десяти самых дорогих квартир лишь в двух случаях. Речь идет о продаже квартиры на улице На Гржебенках в Праге 5 почти за 58 миллионов крон и недвижимости, проданной на Валдштейнской площади на Мала-Стране, за 35 миллионов крон.



Интересным объектом в рейтинге является вилла Chittussi, построенная компанией Penta Real Estate в пражском районе Бубенеч. Проект попал в рейтинг не только в этом году, когда квартира в нем была продана за 40,5 миллиона крон, но и в прошлом году. В то время здесь продавались квартиры примерно за 64 и 47 миллионов крон.



Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams, специализирующегося на этом сегменте, также подтверждает, что рынок элитной недвижимости спустя два года снова начал развиваться. «Наш анализ показывает, что в первой половине 2024 года произошел значительный рост интереса к эксклюзивным квартирам большой площади, а для некоторых исключительных объектов в нашем портфолио мы даже зафиксировали рекорды цен продажи за последние месяцы», — сказал Свобода.



В частности, спрос в первом полугодии этого года увеличился на 36% по сравнению со вторым полугодием предыдущего года, объем исполненных сделок по выборке Svoboda & Williams увеличился на 17%.



«Рост средней цены квадратного метра квартиры в Праге был достаточно постепенным и составил 3%. Хотя цены перепродажи выросли более значительно (4,5%), цены на новые здания, обусловленные исключительными девелоперскими проектами, в некоторых случаях побили рекорды продаж. В общей сложности они преодолели порог в 160 000 крон за квадратный метр для средней новостройки Праги по образцу Svoboda & Williams», — говорят аналитики.



Еще дороже? Это не исключено



Однако не исключено, что в Чехии продавались и квартиры с еще более высокой ценой. Перечисленные адреса и цены их покупки основаны на данных реестра недвижимости, которые можно обойти на законных основаниях.



Если конкретная квартира или несколько квартир входят в состав имущества акционерного общества, выставленного на продажу, квартиры продаются вместе с ним и не вносятся в официальный список. Таким образом, на практике, если потенциальный покупатель создает акционерное общество, покупает квартиру, а затем продает компанию, он одновременно продает и квартиру. Так, чтобы сделка осталась незамеченной.